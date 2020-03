Želechovická beseda vydařenou předzvěstí sezony

Na tradiční akci si našlo cestu téměř na dvě stě rallyových fanoušků, kteří zaplnili želechovickou sokolovnu. Ještě před vlastní besedou probíhaly soutěžní jízdy zájemců a diváků na profesionálním rally simulátoru Hyundai i20 WRC.

beseda se zavodniky rally | foto: Archiv pořadatele

Moderování akce se poprvé úspěšně ujal Marce Herbolt z rádia ROCK MAX, který po sedmnácté hodině zahájil besedu a pozval za stůl na pódium všech sedm pozvaných hostů z řad závodníků rally. V posledních dnech před besedou se bohužel musel z pracovních důvodů omluvit z účasti Leo Pavlík, což jej osobně mrzelo, ale všechny fanoušky zdraví a doufáme, že mu účast na besedě vyjde zase někdy příště. Přítomen byl však jeho nadmíru povolaný „zástupce“ v podobě Karla Jirátka, který s Leo Pavlíkem tvořil asi nejslavnější posádku druhé poloviny 80. let. A právě na Karla Jirátka letos směřovalo velké množství dotazů a jeho odpovědi a veselé příhody z jeho pestré závodní kariéry vzbudily v sále mnohokrát potlesk posluchačů.

Velké množství otázek musel zodpovídat také hned vedle sedící Tomáš Enge, kterého se diváci ptali nejenom na jeho zážitky z působení v rally, ale i z Formule 1 a dalšího okruhového závodění. Tomáše Engeho fanoušci rallye přece jenom v osobní rovině tolik neznají a o to bylo jeho povídání zajímavější a příjemnější. Každý byl na besedě přítomen, odnesl si z Tomáše Engeho a jeho pohodového vystupování a odpovědí určitě velmi sympatický dojem. Tomáš zavzpomínal na svůj úspěšný start na legendární Barumce 2003 v obrovské konkurenci jezdců jako Campos, Thiry, Kresta a dvacítky vozů WRC. Na dotaz zavzpomínal i na osobní setkání s Michaelem Schumacherem a Alainem Prostem během svého působení ve Formuli 1 a také to, že vstup do F1 nebyl vůbec jednoduchý i kvůli technickým problémům, které jej provázely. Zároveň zavzpomínal na to, že jeho premiéra se odehrála ve smutné atmosféře prvního závodu po teroristických útocích v New Yorku 11. 9. 2001. Při zodpovídání otázky na plány na letošní sezónu měl Tomáš pro fanoušky dobrou zprávu, že se mu podařilo sestavit jeho letošní pracovní a jezdecký program tak, aby se mohl s rodinným Fordem Escort účastnit většího počtu závodů MČR-HA než v minulých letech. Snažili se hodně zapracovat na jeho spolehlivosti, takže doufá, že se v sezoně potvrdí, že se to podařilo. Tomáše Engeho na besedě doprovázela i jeho sestra a spolujezdkyně v jedné osobě Lucie.

Tím jsme se dostali více do současnosti. Ta patří v MČR v kategorii dvoukolek jejich úřadujícímu mistrovi René Dohnalovi, vždy pozitivnímu a korektnímu mladému gentlemanovi, který se nechal slyšet, že se chce po zisku českého titulu rád více zaměřit na zahraniční starty v seriálu ERT (European Rally Trophy) a doplnit je vybranými českými podniky. Na besedě vydržel až do ranních hodin, jak se na úřadujícího šampiona sluší a patří! :-) Vedle něj sedící, letos již plnoletý, předloňský mistr Rallysprint série Petr Semerád by rád absolvoval sezonu za volantem R5ky, o což se snaží Semerádovic tým, a v což jistě doufají také všichni fanoušci na besedě přítomní i nepřítomní. Petr Nešetřil a Jirkou Černochem se po loňské obhajobě mistrovského titulu ve třídě 4 v MČR také chtějí věnovat hlavně zahraničním startům. Tam už budou mít na co navazovat, protože loni po účasti na Corsice a Rallye du Valais obsadili druhé místo ve FIA RGT Cupu. Ale česko-moravský fanoušek smutnit nemusí, protože v Čechách chtějí pravidelně startovat také. Aleš Holakovský po dotazu zase povyprávěl o historii a hlavních důvodech pro přestavbu rodinné sériové Felicie s najetými 250 tis km (a stále původním motorem i převodovkou) do rally. A co se týče jeho plánů, tak po zdárném absolvování lednové Jänner Rallye plánuje dokončit účast v Regional Rallye Cupu v Českém Krumlově, na jaře se svézt na domácí Rally Hořovice, v létě na Rally Příbram a pak šetřit na zimní přestavbu vozu Toyota Celica do MČR/RSS. Takže neví, jak to vyřeší s účastí na jubilejní 50. Barumce, která má být navíc lákavě delší, než obvykle. A také by si rád někdy zkusil Bohemku a hlavně Monte Carlo (to má co dělat).

Po skončení besedy následovala oblíbená autogramiáda všech zúčastněných hostů, rozebrání bohaté tomboly a vyhlášení soutěže na rally simulátoru. Tři šťastní výherci hlavních cen tomboly se svezou jako spolujezdci v závodních vozidlech vedle zkušených jezdců Petra Krajči z pořádajícího Rally klubu Paseky, „krtečka“ Jiřího Pohlídala a úřadujícího mistra ve třídě 14 v Rallysprint sérii Pavla Malaníka.

Rally beseda v Želechovicích tedy již potřinácté úspěšně symbolicky ohlásila předzvěst rallyové sezóny. Doufejme, že tak, jak byla tato třináctka šťastná pro besedu, tak bude zajímavá a šťastná i celá rally sezona 2020!