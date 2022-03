RUFA MOTOR-SPORT smeruje na Pražský Rallysprint

Podujatie, ktoré sa vždy uskutočňovalo na záver českej rally sezóny sa v posledných dvoch sezónach z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 nekonalo. V tomto roku si ho však súťažiace posádky môžu vychutnať hneď dvakrát. Pred začiatkom oficiálnej sezóny, ako aj po jej ukončení. Na tomto nezvyklom jarnom Pražskom Rallysprinte konajúcom sa v dňoch 25. – 26.3.2022 sa predstaví aj slovenský RUFA MOTOR-SPORT Team s posádkou Petr Semerád – Persein Danny a vozidlom Škoda Fabia Rally2 EVO.

V prípade Petra a Dannyho to nebude prvá reprezentácia slovenského RUFA MOTOR-SPORT Teamu, rovnaká posádka tento tím reprezentovala už vlani na Barum Czech Rally Zlín, pričom sa mladej perspektívnej posádke podarilo vybojovať jedenáste miesto v rámci Majstrovstiev Európy v rally a v Majstrovstvách Českej republiky v rally 2021 štvrté miesto.

„Na Barumke ma chlapci veľmi potešili, urobili výborný výsledok a doviezli Škodu Fabia Rally2 Evo neporušenú do cieľa. Už vtedy sme si povedali, že ak to bude možné, niekedy v budúcnosti znovu odštartujú pod hlavičkou nášho tímu. Ten čas nastal práve teraz a ja verím, že si to všetci spoločne poriadne užijeme. Teším sa na spoluprácu a ďakujem partnerom za podporu,“ povedal manažér RUFA MOTOR-SPORT Teamu.

XXVI. TipCars Pražský Rallysprint 2022 odštartuje v dňoch 25. – 26.3.2022 s centrom na pražskom Strahove. Po piatkových (25.3.2022) preberaniach, ale aj obhliadke tratí odštartuje samotná súťaž v sobotu (26.3.2022) o 8:00 hodine. Organizátor pre všetkých súťažiacich prichystal sedem rýchlostných skúšok, pričom mená víťazov by sme sa mali dozvedieť v rovnaký deň po 15 hodine 30 minúte.