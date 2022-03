ACA ŠKODA Vančík Motorsport tuto sobotu v Praze

Eduard Skaba, jednatel Autocentrály Hlučín, která se partnersky podílí na programu podpory mladých jezdců ze strany společnosti ŠKODA AUTO ČR, se do Prahy těší: „Minulá sezona byla pro náš team stejně náročná jako úspěšná v podobě pátého místa v MČR. Jsem velmi rád, že jsme byli pro tento rok společností ŠKODA opět vybráni do programu spolupráce, v němž Autocentrála Hlučín spojuje obchodní a sportovní zájmy. Po covidových omezeních minulých let se již těšíme na sobotní rally. Proběhne sice v nelehké atmosféře způsobené tragédií na Ukrajině, ale jsem rád, že budeme moci nabídnout divákům trochu odlehčení a příjemné zážitky, kterých je nám všem tolik zapotřebí.“

Jaroslav Vančík, jednatel Vančík Motorsport a ředitel týmu je spokojen s přípravou na sezonu. „Naše Fabia prošla přes zimu důkladnou repasí a je připravená na sezonu. Po loňské sezoně jsem neviděl důvodu něco v práci týmu zásadně měnit, změny jsou spíše detailní a týkají se vlastně pouze rozdělení kompetencí v týmu. Jezdci i tým zůstává ve stejném složení jako v roce 2021, takže čekám, že s využitím loňských zkušeností bude vše fungovat na té nejvyšší úrovni. Chci pozvat co nejvíce diváků nejen tuto sobotu do Prahy, ale i na celý seriál SONAX Mistrovství ČR v rally. Byl bych rád, kdybychom pomohli naším sportem nejen divákům rally zapomenout na všechny starosti a problémy, které nás v současné době obklopují.“

Dominik Stříteský, jezdec týmu a loni pátý v Mistrovství ČR absolvoval náročnou zimní přípravu. „Přes zimu jsem se snažil připravit na sezonu nejen tělo, ale i mysl. Přestože mám období zimní přípravy docela rád a vím už z motokár, že bez kvalitní zimní přípravy se nedá odjet úspěšná sezona, už se těším za volant. Pražský rallysprint bude výbornou příležitostí na rozjetí. Těším se také na to, že se potkáme s kolegy a soupeři. Pro Pražský rallysprint připravujeme v týmu malý experiment, snad se vše povede. Přijďte se v sobotu dopoledne podívat na Strahov.“

PR