Dominik Stříteský: „Stát na bedně se rozhodně neomrzí.“

Někdo tráví zimní přestávku v dílně pod autem, jiný lyžuje na horách, jak tráví pauzu mezi sezonami Dominik Stříteský?

„Já trávím většinu času v Itálii, kde mám svůj motokárový tým a pilně připravuji mladé závodníky na sezonu. Motokárová sezona začíná v Itálii hodně brzo, prakticky už v lednu, proto jsem hodně mimo republiku a domů se vracím vždy jen na pár dní v měsíci, abych vyřídil povinnosti okolo svého závodění a důležité věci v osobním životě. Vše se změní až s příchodem začátku rallyové sezony, kdy budu potřebovat naskočit do příprav na soutěže.“

Vzpomínal jsi, že máš vlastní tým, kolik dětí v něm máš?

„Můj tým působí jak v Itálii, tak pochopitelně i v Česku. Pokud se bavíme o Itálii, tak tady mám na starosti čtyři děti a pro české závody se tento tým ještě rozrůstá.“

Jak to u tebe bude probíhat ve chvíli, kdy začne rallyová sezona?

„Přibližně v tu dobu začne i česká kartingová sezona, takže už nebudu tolik v Itálii. Tam už to bude lehce na „úpadku“, a já se tedy budu moct více soustředit na domácí podniky. V Itálii je to hlavně zima a podzim. Kolem motosportu se tedy točím neustále a dá se říct, že bez něj ani nevyjdu z domu. Nyní ale pomalu přichází období, kdy budeme makat na škodovce, takže pořád je co dělat.“

Najdeš si v tom svém „kolotoči“ čas i na odpočinek?

„Odpočívat můžeme v hrobě, ne (smích)?!“

Druhá sezona s R5, jaká byla?

„Za mne byla parádní. Ta první sezona, tedy rok 2021, měla ošemetný konec, který se mi moc nevydařil. Rok 2022 měl pro změnu poněkud smolnou Valašskou rally, ale pak se vše zlomilo a loňskou sezónu hodnotíme v týmu velmi pozitivně. Škoda chyby na poslední erzetě při Barum rally a pokud by se nestala, mohli jsme s Filipem Marešem bojovat o konečné druhé místo ve velkém mistráku. Na „kdyby“ se ale nehraje. Rally je o chybách a ta prostě přišla. Na začátku loňského roku nás mnoho lidí odepisovalo kvůli volbě pneumatik a starému autu, ale my jim ukázali, že i za těchto podmínek dokážeme dělat slušné výsledky. Není to tedy jen o technice. Zajet se dá rychle na všem a předsudky tudíž nejsou potřeba. My i partneři jsme byli se sezonou 2022 velice spokojeni.“

V roce 2021 jsi startoval i mimo republiku, ale vloni jsi jel pouze velký český mistrák, to byl záměr?

„Protože se nám nepodařilo zajistit rozpočet, s jakým jsme disponovali v prvním roce s vozem R5, tak jsme se soustředili pouze na domácí závody. V roce 2021 to bylo pro nás o něco lehčí, kdy například Škoda motosport nám umožnila velké testování a pár závodů, čímž nám jaksi pošetřila naše peníze. Do toho se vložil s podporou i Autoklub ČR a toto vše nám pomohlo. Vloni jsme takový budget neměli a nechtěli jsme naši činnost hrotit starty nad rámec možností. Proto bylo pouze to, co se odjelo. Vyrazit na nějakou soutěž do Evropy a pak si lámat hlavu, jak vůbec dokončit český mistrák, to nám za to jednoduše nestálo.“

S jakými cíli jsi vstupoval do sezóny?

„Pro mne to byly hodně smíšené pocity. Já chtěl hlavně napravit reparát z nepovedeného konce roku 2021 a to se myslím povedlo na jedničku. To, že pojedeme zároveň s Filipem Marešem a někdy i před ním, to jsme rozhodně nečekali. S výsledky jsme spokojeni. Já se držím hesla, kdy je lepší neočekávat a být překvapen, než být zklamaný.“

Na českých soutěžích dominují Kopecký s Pechem. Umísťovat se hned za nimi je asi v současné době maximum, čeho lze dosáhnout…

„Oba to jsou velcí jezdci. Pro fanouška domácích soutěží je patrně velká škoda, že Pech neboduje do absolutní klasifikace českého šampionátu, ale tak jsou nastavené předpisy. Živě si vybavuji, že na oba jezdce jsem se chodil dívat už jako dítě. A takový paradox je, že se po lesích „jako děti“ naháníme i nyní (smích).“

Co je potřeba udělat, aby „za normálních okolností“ byli tito dva jezdci poraženi? V čem je podle tebe jejich neporazitelnost?

„Je to hlavně o píli. Je potřeba získat spoustu zkušeností a mít obrovskou chuť bojovat s nimi na tratích rychlostních zkoušek. Pokud člověk na tom maká a chce to, tak nakonec svého cíle dosáhne. Je potřeba si ale uvědomit, Vašek s Honzou závodí už skoro tolik let, co jsem já na světě. Oba mají odjeté obrovské množství závodů a ostrých i testovacích kilometrů. Mají tudíž obrovské zkušenosti, znají dokonale auta i soutěže. Chce to svůj čas. Podle mne je každý jezdec k poražení. Když na sobě člověk začne makat, tak zjistí, že se posouvá a cítí to na sobě. Najednou se dostává do situací, ze kterých se nestresuje, neboť ví, jak má daný moment vyhodnotit.“

V porovnání s rokem 2021 jsi vloni až na jednu výjimku nemusel odstoupit, což hovoří o skvělé práci týmu…

„Já mohu zodpovědně říct, že ani v roce 2020 a následně o rok později jsem nemusel odstupovat na technickou poruchu. Pokud jsem ze závodu vypadl, tak to bylo pouze na jezdeckou chybu. Ty ale k jízdě na hranici rizika patří a jsou součástí rally. Za tým mohu říci, že jsou v něm samí profesionálové. Jsou to kluci s vysokou úrovní a já se na ně mohu vždy maximálně spolehnout.“

A ještě jedno srovnání s prvním rokem s eR pětkou. Předloni jsi stanul „na bedně“ jednou, kdežto vloni hned třikrát…

„Je to fajn pocit, který se rozhodně neomrzí… (smích) Nejraději by člověk stál na bedně pořád (smích). To se nedá nijak natrénovat, ty emoce přicházejí spontánně. Právě tyto momenty mne nutí k tomu, abych na sobě makal.“

Který z loňských závodů považuješ za nejpovedenější?

„Za mne to byla jednoznačně Barumka. Pro mne to byl třetí start ve Zlíně. Poprvé jsem jel v Opel Adam cupu a tedy pouze první etapu. Při druhém startu, což bylo předloni, jsme skončili v lese nad Vsetínem a až na třetí pokus jsem zažil kompletní rally. Loňský ročník byl o to těžší, že jsme startovali až za jezdci, kteří byli přihlášeni do evropského hodnocení závodu. Navíc, byly zde dost těžké erzety, které hodně ovlivňovalo počasí. Za mne rozhodně jeden z nejtěžších závodů vůbec. Nám se dařilo trefovat do pneumatik, měli jsme dobré tempo a celý závod jsme si užívali. Těší mne, že s tak vysokým číslem jsme dokázali jet s posádkami vepředu. Jak už jsem říkal, závod hodně ovlivnily podmínky na trati a tak vysoké číslo bylo občas i ku prospěchu. Měli jsme sice více vytahaného bláta, ale s tím jsme počítali.“

Já bych tipoval, že budeš spokojený s boleslavskou rally. Bohemia rally ti vyloženě sedí, když jsi zde dva roky po sobě obsadil druhou příčku…

„Jasně… Předloňský ročník byl pro mne velmi úspěšný, a to i díky škodováckému týmu, který mi umožnil velké testování a měli jsme i jejich velkou podporu. Vloni se mi moc nelíbila skladba erzet. Do výsledku promluvil i defekt, z kterého jsem byl hodně zklamaný, neboť do té doby jsme jeli s Filipem Marešem a Honzou Kopeckým hodně při sobě. Dá se říci, že tady jsem byl ke špičce opravdu hodně blízko. To samé se opakovalo i v Pačejově, kdy jsme byli po první etapě tři posádky v deseti vteřinách. Je to hodně vyrovnané a nevím, kam se to dá ještě posunout. Podle mne to je občas i lehce za hranou.“

Dá se nějak říci, na kolik procent jedeš rychlostní zkouškou?

„Podle mne všichni jedeme na 100%. To už vyplývá z toho, že občas máme všichni nějakou krizovou situaci. Všichni si ale uvědomujeme, že pro dobrý výsledek musíme pořádně šlapat po plynovém pedálu od prvního kilometru. Například na první zkoušce v Pačejově jsme měli my čtyři vepředu snad nejvíce krizí z celého startovního pole, protože pokud hned od začátku nechytneme rychlé tempo, tak pak to těžce budeme dohánět. Podle mne tedy každý začíná na 100 % a pak to jde na 120 %.“

Naopak zklamaný jsi byl pravděpodobně z Valašské rally…

„Tak na tuto soutěž, respektive její loňský ročník, nevzpomínám rád. Stalo se. Pro mne je ale důležité, že jsme pak ukázali, že máme na to zajíždět dobré výsledky. Chyba nás všechny hodně mrzela.“

Pojďme se dívat dopředu. Chystá se něco nového v týmu Jaroslava Vančíka, se kterým budeš i letos startovat?

„V Mladé Boleslavi vyvinuli novou Fabii, ale my ji nemáme. Nového tedy něco je, ale nás se to netýká. Pro letošní rok nám přibyli noví partneři, celý tým má novou strukturu a všichni se na nadcházející sezonu velice těšíme. Na začátku března proběhlo v Praze představení „nového“ týmu. Všichni jsme hodně namotivováni a uvidíme, co nám rok 2023 přinese.“

Co máš tedy v plánu a jaké jsou cíle?

„Pro nás bude prioritní, stejně jako v loňském roce, velký domácí mistrák. A cíle? Každý jezdec chce vyhrávat a já nejsem výjimkou. Určitě bych i letos rád shlížel v cíli soutěže z bedny. Uvidíme, jaká se sejde konkurence. Filip Mareš oznámil, že má v plánu jet Evropu. Nicméně, Honza Kopecký je pro nás vždy měřítko, kam máme směřovat.“

Dostanu z tebe nějaké číslo, jak by ses chtěl umístit?

„To určitě ne. Já jsem radši překvapený, než zklamaný (smích).“

Lze nějak dopředu předvídat, jak budou letošní závody vypadat? Bude to opět souboj Honzy s Vaškem, nebo tam i někdo přibude?

„To je velmi těžká otázka a nevím, zda na ni dokážu dobře odpovědět. Určitě v tom sehraje velkou roli počasí a skladba erzet. Jak Honza, tak i Vašek totiž startují každý na jiném autě a každému vyhovuje něco jiného. Záleží, jak komu trať sedne a jak se jí dokáže přizpůsobit. Ale rozhodně ani my nechceme zůstat pozadu a makáme na tom. Ale jak už jsem říkal, je to i o obrovských zkušenostech.“

Musím se zeptat i na roli trochu jinou, a to na hereckou. Ty jsi byl součástí reklamy na vůz Škoda…

„Jo, hraji tam… (smích) Bylo mi to nabídnuto a jak se říká, zkusit se má všechno. Není to zcela moje parketa, ale jako zviditelnění to byla paráda. I tady platí, že je vše o zkušenostech. Pokud by mi tedy byla nabídnuta nějaká vedlejší role s dobrým honorářem, pouvažoval bych nad tím (smích).

Vzkaz fanouškům a poděkování…

„Sezona se nám rychle blíží a já mohu říct, že vloni byli fanoušci skvělí. Dokázali vytvořit obrovskou atmosféru na rychlostních zkouškách a já věřím, že v tomto trendu budou pokračovat i letos. Právě ti fanoušci dělají skvělou rally. Když jsme závodili za kovidu bez diváků, tak to bylo, jako kdybychom ani nejeli. Chyběla tu atmosféra a rally jakoby nežila. My máme radost, když se s vámi můžeme setkat a i když občas jsme ve stresu a nejsme zrovna kamarádští, tak vás vnímáme.

Poděkování patří určitě všem, kteří se na výsledcích podílí. Začíná to u Jaroslava Vančíka, jako majitele týmu, přes mechaniky a všechny partnery, kteří s námi do toho jdou. Jsem moc vděčný, že nám letos zachovali přízeň, protože díky nim se podařilo zajistit rozpočet. Díky tedy patří obchodním partnerům Mol, Auto Podbabská, Hankook, Gienger a Frigera. Pokud by nebyli partneři, nebyl by budget a my bychom seděli doma. Obrovské díky tedy všem za podporu.“