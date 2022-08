"Vůbec mi neseděl." Norris si musel letošní McLaren upravit, přál by si mít stejný problém jako Mercedes

Barumku pojedou Kopecký, Llarena, Cais, Tempestini a další

Za necelé dva týdny odstartuje ve Zlíně předposlední soutěž osmidílného seriálu Mistrovství Evropy v rally (ERC) Barum Czech Rally Zlín (26. – 28. srpna 2022). Soutěžní posádky zároveň čeká boj o důležité body do hodnocení Sonax Mistrovství České republiky v rally (MCR). Do sekretariátu soutěže dorazily přihlášky celkem 115 soutěžících z 21 států. Do Zlína přijede téměř kompletní špička letošního evropského šampionátu, z prvních sedmi jezdců v průběžném hodnocení schází pouze Španěl Nil Solans.