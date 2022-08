Barumka sportuje: Podpora zdravého přístupu k životu

Akce je zacílena přes místní sportovní kluby na širokou veřejnost, a to nejen na děti a mládež, ale také na dospělé. „Místním sportovním klubům vytvoříme podmínky k jejich vlastní prezentaci, která by měla také pomoci k náboru nových sportujících členů a podpoře zdravého životního stylu, který je nyní více než potřeba v rámci zvyšování imunity proti nemocem. Řadu sportovních klubů zasáhl v předchozích dvou letech covid a sportování bylo v uplynulé době velmi omezené. Proto chceme pomoci těmto sportovním klubům prostřednictvím naší platformy, aby mohly uskutečnit ukázkové akce i s možností náboru nových členů,“ pověděl Jan Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín.

Projekt Barumka sportuje proběhne v sobotu 27. srpna na třech místech, a to v parku Komenského, parku Svobody a na náměstí Míru v době od 10 do 19 hodin. Vyvrcholením oslav sportu bude sobotní Exhibice všech zúčastněných klubů, která se uskuteční od 18 do 19 hodin na zlínském náměstí. Od 20 hod bude probíhat After párty v parku Komenského. Cílem nového projektu je rozhýbat Zlín, podpořit místní sportovní, taneční kluby a volnočasové aktivity. Zrealizovat myšlenku spojením všech sportů na jednom místě a motivovat veřejnost ke zdravému životnímu stylu. Vzhledem k náročnému období, které postihlo mimo jiné i sportovní odvětví, organizátoři podporují zdravý přístup k životu, ke kterému patří nepochybně sport. „Chceme podpořit nejen zdravé tělo, ale i zdravého ducha. Souběžně se sportovními aktivitami proběhnou různé přednášky a semináře, jak se naučit pracovat se stresem, emocemi a strachem. Jsme přesvědčeni, že podpora fyzického a psychického zdraví je především v dnešní době mimořádně důležitá,“ uvedla Jana Norková, hlavní organizátorka projektu.

Účast na srpnovém sportovním festivalu přislíbila s předstihem již řada sportovních klubů a spolků. „Vystoupí například florbalové kluby Panthers a Lions, Gymnastika Zlín a parkour, škola amerického fotbalu Golem Zlín, zástupci thaiboxu, aerobiku, ale i taneční škola Jana, Salsa Zlín, TK Fortuna, SK Basketbal Zlín, klub Takewonda a řada dalších,“ doplnila Norková.

Zúčastněné sportovní kluby:

Taneční klub FORTUNA Zlín

VITAR s.r.o. - Discgolf Capri-Sun, dětské doprovodné aktivity

Sportovní klub Basketbal Zlín, basketbal

Sportovní klub P+K Zlín, aerobic

Rednecks Bowl z.s., americký fotbal Zlín Golems

Meet Fit

Salsa Zlín

Klub Taekewondo WTF Zlín, z.s. - ukázka korejského olympijského sportu, taekwondo

Taneční škola JANA, Love2Dance

Florbalový klub Zlín Lions, florbal

Florbalový klub Otrokovice Panthers, florbal

SAD GYM, thai box

Vitasana fitnes

Vseprobeh

Gymnastika Zlín, parkour

Helena Hurtová, lunarní joga

a další.

