První bude startovat suverén Kopecký, druhý Wagner, Filip Mareš třetí

Noční Super rychlostní zkoušku uzavře Jan Kopecký, další RZ už bude otevírat startovní pole. „Samozřejmě chtěli bychom vyhrát, ale ne za každou cenu. Je tady spousta mladých dravců, kteří nám půjdou po krku. My se jim to budeme snažit zkomplikovat, uděláme pro to všechno. Vždy se sem těším, je tady úžasná atmosféra," pověděl na slavnostním startu vítěz poslední šesti ročníků.

Dvojka bude patřit zahraniční posádce Simon Wagner, Gerald Winter. „Ve Zlíně je závod vždy těžký, ale těší mne, jaký čas jsme zajeli v kvalifikaci. Uvidíme, co nám přinese víkend," řekl na zaplněném náměstí jezdec rakouské posádky.

Třetí bude jezdit Filip Mareš. „Kvalifikační zkoušku jsme si užili maximálně, byl to reprezentativní shakedown. Bylo tam všechno, bláto, sucho, vše, co nás o víkendu čeká. Doufám, že na tratích moc nezmoknete ani vy, ani my a společně si vše užijeme," sdělil k fanouškům jednatřicetiletý závodník.

Startovní pořadí 51. Barum Czech Rally Zlín 2022:

1. Kopecký, Hloušek (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo) start. číslo 4

2. Wagner, Winter (AUT, Škoda Fabia Rally2 Evo) start. číslo 11

3. Mareš, Bucha (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo) start. číslo 12

4. Cais, Těšínský (CZE, Ford Fiesta R5 MkII) start. číslo 6

5. Březík, Krajča (CZE, Škoda Fabia R5) start. číslo 14

6. Torn, Pannas (EST, Ford Fiesta R5 MkII)) start. číslo 8

7. Llarena, Fernandez (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo) start. číslo 1

8. Kristensson, Johansson (SWE, Hyundai i20 R5) start. číslo 10

9. Battistolli, Scattolin (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo) start. číslo 5

10. Herczig, Ferencz (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo) start. číslo 9

11. Padro, Perez (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo), start. číslo 3

12. Campedelli, Canton (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo), start. číslo 7

13. Lászlo, Berendi (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo), start. číslo 17

14. Von Thurn und Taxis, Ettel (DEU, Škoda Fabia Rally2 Evo), start. číslo 15

15. Vlček, Skripová (CZE, Hyundai i20 R5), start. číslo 16

Jakub Kudláč, www.czechrally.com