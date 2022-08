Pech se starým WRC zatápí evropské konkurenci

Pech jedoucí s vysokým startovním číslem 76 do sobotní etapy vlétl jako uragán a od samotného začátku se svými časy měřil s těmi nejlepšími. „Před nejdelší vložkou druhé sekce nás pořadatelé pozdrželi, kvůli nehodě jsme museli asi půl hodiny čekat. Když jsme vyjeli, trochu jsem se bál, v zatáčkách bylo vytaženo hodně bláta. Na poslední erzetě se to opakovalo, před startem jsme čekali dvacet minut a bohužel mezitím už trochu spadla tma. S tím jsme nepočítali, neměli jsme přídavná světla, takže jsme jeli opatrně, jelikož nebylo moc vidět."

Přenocuje nakonec na absolutním druhém místě za vedoucím Janem Kopeckým, na nějž po sedmi rychlostních zkouškách ztrácí přesně dvaadvacet vteřin. „Uvidíme, asi už to stáhnout nepůjde, každopádně budeme bojovat dál," říká Plzeňský rodák po dojezdu do servisní zóny v Otrokovicích. „Zítra to bude hodně podobné, jako dnes, v noci by mělo zase zapršet, takže ráno bude opět hodně vlhko a na tratích budeme mít spoustu vytahaného bláta. Pro nás to bude trochu handicap, každopádně jsme věděli, do čeho jdeme, takže se s tím musíme popasovat," dodává.

Pokud by se mu nakonec opravdu povedlo umístit v elitní trojce celkového pořadí, na stupních vítězů modrobíložlutý Focus WRC fanoušci přesto neuvidí. Pravidla Mistrovství Evropy i tuzemského šampionátu klasifikaci těchto vozů nepovolují a Pech se svým spolujezdcem Petrem Uhlem bodují pouze v domácí Divizi 2 a nemohou jet o celkový titul. Od souboje s lídrem českého mistrovství Kopeckým to však Pecha neodradí. Do zítřejší etapy dvojnásobný vítěz Barum rally opět vyjede plně motivován. Na trať však opět kvůli vysokému startovnímu číslu 76 vyrazí až dlouho po průjezdech svých přímých konkurentů.

Vojtěch Gargulák, www.czechrally.com