Hlasy předních jezdců Star Rally Historic po 1. etapě

Vlastimil Neumann (CZE, Ford Escort RS Cosworth, startovní číslo H1):

„Je pravda, že při prvních průjezdech jsme zvolili mokrou směs, ale tratě oschly. K tomuto sportu to však patří. Co jsme si připravili, se nepodařilo. Kluci za námi trochu zrychlili, takže nás trošku dohnali. Aspoň mezi sebou soupeříme. Je to příjemnější pro diváka. Hodnotím to velmi kladně."

Jaroslav Vančík (CZE, BMW M3, startovní číslo H2):

„Máme stále prakticky nové auto. S letošní barumkou jsem velmi spokojený. Vůbec jsem nečekal, že bychom v těch podmínkách dokázali jet stejné tempo s Vlastimilem Neumannem. Máme na zítra domluvené nějaké úpravy ohledně setupu. Toto auto opravdu není na takové rychlostní zkoušky, ale s výsledkem jsem nadmíru spokojený. Doladíme drobnosti na zítřejší etapu a budu se na to těšit."

Jan Frei (CZE, Škoda 130 LR, startovní číslo H5):

„Nám to zatím celkem jde. Máme sice pár technických problémů. Měli jsme špatné pneumatiky, jak se měnily podmínky. Postihly nás drobné potíže s řízením, tak je to náročné, ale s tím se musíme popasovat teď v servisu. Potřebujeme hlavně body kvůli titulu, který je na konci roku. Hlavně udržet Otu Zenkla za sebou, to je to nejdůležitější."

Petr Jurečka (CZE, Subaru Impreza 555, startovní číslo H8):

„Vyjížděli jsme ze Zlína, dost pršelo. První erzeta byla mokrá, další úplně suchá. Tam to úplně nefungovalo. Vynasnažíme se udržet na současné pozici, ale pro nás je to především o zábavě."

Otakar Zenkl jun. (CZE, Škoda Favorit 136 L, startovní číslo H10):

„Náročné počasí, volba pneumatik je loterie. Určitě je to u nás o soupeření, ale myslíme na to, že v těch velkých rychlostech to není auto třídy Rally4 a jedeme se strojem starší výroby, zejména co se bezpečnosti týká."

Petr Hejhal (CZE, Škoda 130 LR, startovní číslo H11):

„Karoserie našeho vozu doznala několika menších i větších šrámů. Sebrali jsme cestou nějaké větve, které nám poškodily zejména levou část auta. Teď budeme ještě měnit převodovku, pokud se to podaří. S barumkou jsme zatím spokojeni."

Vratislav Hýbner (CZE, Ford Sierra Cosworth, startovní číslo H12):

„Dneska je to v pohodě, dotahujeme ztrátu ze včerejška. Počasí neovlivníme a poprat se s tím musí každý. Musím uznat, že je spousta havárií, tak ubývá soupeřů. Je to náročné jak na techniku, tak i fyzičku. Na zítřejší den se těším."

Michal Pavlíček (CZE, Ford Escort RS 1600, startovní číslo H18):

„Měli jsme velký strach po najíždění a teď jsme tak spokojení. Začali jsme opatrně. Byli jsme jednou venku, naštěstí jen na trávu. Byl to velký zážitek. Nechci to přeceňovat, jelikož cílová rampa je ještě daleko. Člověk by si neměl stěžovat, když se mu daří."

Luboš Dolák (CZE, Lada 21011, startovní číslo H19):

„Poslední erzetu jsme jeli už za tmy a jako naprostí nováčci jsme na to nebyli připravení. Jeli jsme bez světel, nesvítila nám lampička spolujezdce, takže nemůžeme být spokojeni s výsledkem. Jsem rád, že jsme vůbec dokončili sobotní etapu."

Petr Drbal (CZE, VAZ 21074, startovní číslo H27):

„Hodnotím to pozitivně, i když je to velmi náročná soutěž. Spolujezdec mi řekl, že jsme na desátém místě, což je pro mě opravdu neuvěřitelné. Prokluzuje mi spojka i přesto se mi jede fakt dobře. Na některých úsecích je velmi malá přilnavost, ale hodně si to užívám."

Evžen Gargulák, Sarah Sabaková, www.czechrally.com