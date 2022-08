Ohlasy předních jezdců po první etapě barumky

Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 4):

„Odpolední vložky byly až na lesní části suché, což ale bylo o to zrádnější, protože se střídala vyschlá místa s kluzkými zatáčkami plnými bláta. Takové extrémní rozdíly v přilnavosti nejsou nikdy dobré, naštěstí jsme vždycky dokázali udržet auto pod kontrolou."

Simon Wagner (AUT, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 11):

„Mohlo to být lepší samozřejmě, ale nejsme zklamaní. Ostatní jezdci znají tuto soutěž velmi dobře. Ale myslím si, že můžeme být na náš výsledek pyšní."

Filip Mareš (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 12):

„Blatníkem jsme zasáhli balík slámy, ale na rozdíl od rána nás to nestálo žádný čas a vyvarovali jsme se dalších chyb, které by nás ten čas stály."

Erik Cais (CZE, Ford Fiesta R5 MkII, startovní číslo 6):

„Oproti ránu to bylo odpoledne lepší, změnili jsme nastavení auta a na tvrdých gumách už nám to fungovalo. Celkově jsem si dnešek užil a jsem rád, že jsme dojeli, protože podmínky nebyly vůbec jednoduché."

Adam Březík (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14):

„Na druhé Březové nám praskla páska na hadici, takže jsme dostali šest minut, a to je asi tak celé zhodnocení."

Alberto Battistolli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 5):

„Přežili jsme den, takže jsme spokojení. Jak jsem říkal, nesnažil jsem se dělat něco víc než ráno. Také jet rychlostní zkoušku, kde Efrén Llarena havaroval bylo docela překvapení, jelikož jsme museli opravovat rozpis. Jinak jsme tady a spokojení. Užijeme si dobrý spánek a zítra to samé, přežít."

Norbert Herczig (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 9):

„Cítili jsme se velice dobře. Druhá sekce byla z naší strany mnohem čistší, vybrali jsme správné pneumatiky. Dlouhá erzeta Držková byla velice zrádná, podobně jako Semetín, jelikož lesní pasáže byly pořád nesmírně kluzké. Občas jsem byl příliš opatrný, ale jsme tady, na průběžně páté pozici, což je pro nás naprosto skvělé."

Javier Pardo (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 3):

„Odpolední sekce se dá nazvat naprostou katastrofou, ztratili jsme veškeré šance na dobré umístění, a to jen kvůli mé chybě. Ani nedokážu slovy vyjádřit, jak se cítím. Každopádně zítra to bude o něčem jiném, musíme večer zvýšit pojistku na auto, protože pojedeme na doraz, Kopecký by se měl bát."

Simone Campedelli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 7):

„Naším cílem byla elitní pětka, která není v současnosti až tak daleko. Bohužel nedokážeme soupeřit s kluky vepředu, ale už od začátku jsme věděli, že musíme zůstat pokorní, jelikož jsme tu poprvé. Je velice důležité vyhnout se chybám, nejedeme na limit, protože by se nám to mohlo velice jednoduše vymknout z rukou. Zítra proto budeme chtít pokračovat v nastaveném tempu."

Martin László (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 17):

"Máme za sebou první den, který byl velice náročný, takže jsem šťastný, že jsme tady. Pořád se s autem učíme a myslím, že se to s každým kilometrem zlepšuje, takže uvidíme, jaký progres dokážeme udělat zítra."

Albert von Thurn und Taxis (DEU, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 15):

„Bylo to opět velice náročné. Na některých místech byla přilnavost velice dobrá a musel jsem tam zabrat, abych nahnal nějaký čas. Zároveň tam ale byla místa, kde nebyla žádná přilnavost, což mě zejména na sedmé erzetě velmi překvapilo. S každou menší krizovkou ztrácíme trochu sebevědomí, a také trochu rychlosti, takže nejsem s naším tempem úplně spokojený. Každopádně jsem rád, že jsem zde a bez problému. Byla to dnes bláznivá soutěž, hodně mě prověřila a také naučila."

Martin Vlček (CZE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 16):

„Je to celé roztahané v dlouhém čase, takže výsledky naskakují postupně, takže těžko říct, jak si vlastně vedeme. Jízda jako taková byla v pohodě. Chceme hlavně dojet do cíle, protože je to velice náročné a Evropané vypadají, že se vytlučou sami. Na autě řešíme nějaké maličkosti, ale není to nic, co by mělo vliv na rychlost."

Emmanuel Guigou (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 19):

„Nebylo to špatné. Ráno bylo velmi náročné s pneumatikami, jelikož jsem zvolil suché, což nebyla nejlepší volba. Odpoledne už to bylo lepší, tlačili jsme na pilu a nakonec jsme ve třídě druzí. Zítra budeme tlačit dál a uvidíme, co z toho vytěžíme."

Raphaël Astier (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 20):

„Byl to dobrý den pro mě a spolujezdce, vůz mi sedí a mám z něj dobrý pocit. Ale i odpolední část byla těžká, stále je v lesích spousta vlhkých míst."

Jakub Jirovec (CZE, Alpine A110 RGT, startovní číslo 21):

„Teď to bylo mnohem lepší. Jak bylo sucho, tak už jsem se na tom suchém povrchu cítil lépe. Myslím si, že na Březové jsme zajeli dobrý čas a už je to mnohem lepší sport pro nás, když je sucho. Na mokru se necítím dobře a tím, že to oschlo, tak nám to pomohlo. Stále na rychlé Francouze nemáme, tak si jedeme svoje, ale je to lepší."

Martin Rada (CZE, Fiat 124 Abarth RGT, startovní číslo 22):

„Je to super, užili jsme si to moc. Měli jsme správné gumy a užili jsme si tradiční barumku. Jsem moc spokojený, podařilo se nám dostat zpět před druhého abartha, ale hlavně už to jelo a nebylo to tolik přerušované. Ráno to na těch suchých pneumatikách na mokru nešlo, teď to byla paráda a jsme rádi, že jsme tady a ukončili tento den."

Igor Widłak (POL, Ford Fiesta Rally3, startovní číslo 24):

„Jsem velmi šťastný. Soutěž je to velmi těžká. Nejsme dostatečně rychlí, ale je to teprve moje šestá asfaltová soutěž, takže musím být spokojený s naším výkonem. Mladí kluci z ERC4 jsou občas šílení. Mají neuvěřitelné tempo. Jsme spokojení, že jsme vůbec tady. Měli jsme rozlišné pneumatiky a nastavení, takže jsme testovali a je to vážně dobré."

Laurent Pellier (FRA, Opel Corsa Rally4, startovní číslo 25):

„Mám dobré pocity. Byl to pro nás parádní den. Ráno jsme zvolili správné obutí a bylo to pro nás jednodušší. Je tam spousta bahna na cestách a je to tu stále velmi těžké ve Zlíně. Do cíle je to ještě daleko a uvidíme zítra."

Óscar Palomo (ESP, Peugeot 208 Rally4, startovní číslo 26):

„Bylo to fajn, až na části v lese nebyla trať tak mokrá. Na Držkové jsme měli malou krizovku, něco jsme trefili zadní částí auta. Každopádně si to tu užívám, tato soutěž je skvělá a moc se těším na zítřek."

Andrea Mabellini (ITA, Renault Clio Rally4, startovní číslo 27):

„První část dne nebyla vůbec dobrá, ale teď v podvečer jsme se zlepšili. Byli jsme blíže k Pellierovi. Je pro nás důležité vědět, že tempo bylo dobré. Zítra to vypadá na podobné počasí, takže uvidíme."

Toni Herranen (FIN, Ford Fiesta Rally4, startovní číslo 28):

„Velmi těžký den. V druhé sekci bylo hodně hlíny na trati, takže to nebylo úplně lehké, ale jsme tady a zítra budeme pokračovat. Chceme soutěž dokončit a získat cenné zkušenosti z této soutěže."

Dominik Stříteský (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 46):

„Za nás dobré. Tempo bylo rychlé. Na druhém Semetíně jsme dostali pomalý defekt, ale jsme spokojeni vzhledem k tomu, s jak vysokým startovním číslem jedeme a jak rychlí jsou kluci vepředu, tak si myslím, že to čtvrté místo v rámci MČR, nevím teda co Václav Pech, možná spadneme o jedno, ale bereme ho všemi deseti."

Michal Horák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 48):

„Na čtvrté rychlostní zkoušce jsem zkusil zatáhnout ruční brzdu, ale vyrobil jsem si problém v diváckém místě, tam jsem se přetočil. Motor nešel nastartovat, bohužel jsme ztratili patnáct nebodvacet vteřin. Na páté rychlostní zkoušce jsme po dvou kilometrech dostali červenou vlajku a je to hrozně roztahané. Na startu nám vychladlo auto, takže to bylo náročné."

Aleš Jirásek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 49):

„Jsme rádi, že jsme v servisu. Jel jsem opatrně, vše jsem přizpůsobil tomu, abych neudělal chybu, a někde jsme neskončili. Jedeme záměrně takové tempo, abychom dojeli do cíle. Byli jsme delší v jednom vracáku, ale nic dramatického a časy jsou celkem slibné. Jedeme poprvé barumku, takže jsme spokojeni. Posouváme se dopředu, teď pokud se nepletu, jsme třináctí a šestí v MČR, což bereme velice pozitivně, takže nad očekávání."

Jaromír Tarabus (CZE, Peugeot 208 Rally4, startovní číslo 50):

„Nemáme moc radost, zase jsme jeli dvě rychlostní zkoušky. Jednu jsme se svezli kousek, pak jsme dostali červenou vlajku a museli jsme jet pomalu. Ale to nehraje roli, byla tam těžká havárie, hlavně aby byli kluci v pořádku. Nicméně, polovinu dnešních časů jsme dostali přidělených od stolu, nemyslím si, že úplně dobře, ale je to tak. Na Semetín jsme měli poněkud tvrdší směs než ráno, takže v lese to více klouzalo, ale jinak dobré. Jsme tady a rozhodně lépe rozjetá barumka než loni."

Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 51):

„Pocity jsou dobré, je škoda že jsme se nesvezli ani jednou na Trojáku. Loni byly oba průjezdy zrušené, letos stejně tak, což je defacto čtvrt závodu. Je to škoda, samozřejmě to chápu, ale jsme tady a ty podmínky jsou nesmírně těžké. Zítra máme trojici těžkých rychlostních zkoušek, takže zítra to bude opět velmi zajímavé."

