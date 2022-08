Jan Kopecký vyhrál podesáté Barum rally, druhý skončil Mareš, třetí Wagner

Kopecký si soutěž podmanil hned od začátku. V kvalifikaci zajel nejrychlejší čas, první místo bral také v pátek večer na noční divácké Super rychlostní zkoušce. V sobotu pak vyhrál třetí, čtvrtou i pátou RZ a vybudoval si náskok 32 vteřin. Hodně se Kopeckému povedla zejména první Držková, kde vyhrál před Marešem o 18,4 vteřiny. Získaný náskok už úspěšný jezdec z Kostelce nad Orlicí nepustil. Ačkoli v neděli už ze šesti RZ nevyhrál ani jednu, první pozici si pohlídal a do cíle dojel s náskokem 37,5 vteřiny. Celkově rally o délce 202,51 km zvládl za 1:59:27,6 hod.

„Jedenácté vítězství, ale pořád neomrzí. Sice už to je od toho prvního asi dvacet let, ale vyhrávat na barumce mě stále baví. Byl to náročný víkend kvůli velmi proměnlivému počasí, neustále jsme sledovali různé aplikace o počasí, radary. Máme na soutěž jen šestnáct pneumatik, museli jsme je nasazovat uváženě. Někdy to vyšlo, někdy ne, ale jsme tady," usmíval se šampion Jan Kopecký na tiskové konferenci po skončení náročné barumky.

Druhá skončila posádka Filip Mareš, Radovan Bucha. Jejich vůz Škoda Fabia Rally2 Evo ze stáje Entry Engineering – ATT Investments bojoval až do posledního metru o co nejlepší umístění. Před startem závěrečné RZ Pinduly byl rozdíl mezi druhým a pátým místem velmi těsný, nakonec se ale české posádce podařilo dostat hned za suveréna Kopeckého. „Vítězství by bylo pro nás sladší, ale letos už je obsazené. Musíme se pokusit příště. Když nebudeme dělat chyby jako letos, budeme prvnímu místu blíž než letos," připomněl Mareš své tři výlety mimo trať, které jej stály desítky vteřin.

„Celkově charakter tratí se mi líbí každý rok. Na podmínky, co byly o tomto víkendu, se chystá těžko. Kolikrát ani na startu erzety jsme nevěděli, co nás čeká. Dokud jsme neprojeli cíl, nevěděli jsme, jestli jsme obuli dobře nebo ne. Hlavně na vodě to bylo skutečně náročné. Například Bunč, tam je škoda, že se druhý průjezd zrušil, byli jsme na to velké riziko připraveni," řekl jednatřicetiletý závodník směrem k extrémně mokré RZ 11, která byla zrušena ještě před jejich průjezdem.

„Kdybychom jeli, bylo by to zajímavé. Jsou tam místa, kde musíte vyloženě za deště proplout, šance nehody je tam snad větší než jedna ku jedné. Ale jinak by to byl velmi atraktivní souboj," usmál se Filip Mareš.

Třetí pozici nakonec obsadila rakouská posádka Simon Wagner, Gerald Winter ze stáje Eurosol RTH. Ti se na poslední RZ dostali mimo trať a byli malý kousek od nehody, nakonec ale spatřili cíl Barum rally, navíc na pódiovém umístění. V cíli RZ13 přitom Wagner hovořil o tom, že po takové chybě jsou rozhodně bez šance na umístěn v TOP3. „Ale nakonec to dopadlo dobře. Každý rok je to tu nádherný závod, užili jsme si to," pověděl v cíli na zaplněném náměstí devětadvacetiletý jezdec.

Kopec smůly si podobně jako loni na poslední RZ vybral Erik Cais. Letos sice nehavaroval, ale udělal defekt a obsadil čtvrté místo. V cíli byl třiadvacetiletý jezdec velmi zklamaný. „Chtěl jsem před lidmi stát na bedně. Omlouvám se divákům, týmu...," soukal ze sebe slova v cíli Pinduly Cais.

Konečné pořadí Barum Czech Rally Zlín 2022 - hodnocení Mistrovství Evropy v rally (ERC):

1. Kopecký, Hloušek (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo) 1:59:27,6 hod

2. Mareš, Bucha (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo) + 37,5 s

3. S. Wagner, Winter (AUT, Škoda Fabia Rally2) + 39,3 s

4. Cais, Těšínský (CZE, Ford Fiesta R5 MkII) + 46,3 s

5. Stříteský, Hovorka (CZE, Škoda Fabia R5) + 56,5 s

6. Herczig, Ferencz (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo) + 3:43,0 min

7. Campedelli, Cantonová (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo) + 4:07,3 min

8. László, Berendi (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo) + 6:21,3 min

9. von Thurn und Taxis, Ettel (DEU/AUT, Škoda Fabia Rally2 Evo) + 6:28,1 min

10. A. Březík, Krajča (CZE, Škoda Fabia R5) + 6:55,0 min

12. Astier, Vauclare (FRA, Alpine A110 RGT), 1. místo RGT + 11:08,2 min

15. Pellier, Pelamourguesová (FRA, Opel Corsa Rally4), 1. místo ERC4J + 11:08,2 min

26. Widlak, Dymurski (POL, Ford Fiesta Rally3), 1. místo ERC3 + 17:54,4 min

Vyhrané RZ:

5 – Kopecký, 1 – Csomós, Cais, Stříteský, Mareš, Torn, S. Wagner, A. Březík.

Jakub Kudláč, www.czechrally.com