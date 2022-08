Co řekly soutěžní posádky před startem Power Stage?

Tom Kristensson (SWE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 10):

„Rychlostní zkouška Bunč byla náročná a z důvodu nehody také zrušená. Musel jsem se hodně přizpůsobit, protože tato zkouška mně moc nesedí. Bez jakéhokoliv rizika postupujeme dále soutěží. A úplně stejně se chystáme také na Power Stage."

Adam Březík (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14):

„Nám o žádné další body nejde, takže si Pindulu jen projedeme, abychom dojeli do cíle. Ty předchozí dvě rychlostní zkoušky byly opravdové peklo, tam jsme se hodně potrápili. Jsem rád, že jsme vůbec tady."

Javier Pardo (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 3):

„Poslední dvě zkoušky byly nesmírně náročné. Je to pro všechny těžké, podmínky se mění, teď zase silně pršelo a je to neskutečně kluzké. Vůbec jsme neviděli na cestu, protože stěrače nestíhaly stírat vodu z čelního skla. Jsem rád za náš výsledek, teď musím hlavně dokončit, na Pindule určitě nebudu nikam spěchat, rád bych dojel do cíle v pořádku."

Raphaël Astier (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 20):

„Všechno je prozatím v pořádku, jen obtížnost těch zkoušek je až neuvěřitelná. Podmínky jsou obtížné a nedovedu si představit jet na zdejších erzetách v rychlém tempu za takových podmínek. Rád bych dojel klidně a bezpečně do cíle."

Martin László (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 17):

„Není to nic snadného. Poslední dvě zkoušky jsem měl pocit, že jedeme spíš na ledu než na asfaltu. Neměl jsem žádnou přilnavost a nedokázal bych ani zrychlit. Určitě se pokusíme na Pindule ještě trochu přidat, ale ty podmínky tomu moc nepřejí a nechci udělat zbytečnou chybu."

Albert von Thurn und Taxis (DEU, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 15):

„Nebylo to moc dobré, vůbec netlačím, jedu opravdu jen tak, abych dokončil závod. Podmínky jsou šílené. Pindulu mám rád, ale uvidíme, jak se nám to povede."

Simone Campedelli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 7):

„První dvě zkoušky byly náročné. Na Bunči jsme zastavovali, abychom zkontrolovali, že Simone a Alberto jsou v pořádku, a to naštěstí jsou. Oba jsou v bezpečí. Před Majákem jsme museli nějakou dobu čekat z důvodu zdržení a začalo silně pršet. Jsme v pořádku. Musím se soustředit, abychom projeli Pindulu bezpečně a dokončili závod."

Norbert Herczig (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 9):

„Odjeli jsme jen Maják, ale vůbec jsem si nevěřil z důvodu obtížných podmínek. Byl jsem na některých místech až příliš opatrný a to nás zpomalilo. Naštěstí jsem udržel pozici a jsme téměř v cíli. Pojedeme asi tak, abychom udrželi svou pozici."

Simon Wagner (AUT, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 11):

„Bohužel jsme nemohli zajet žádný čas na vložce Bunč, která byla z důvodu nehody zrušena. Měli jsme vhodně obuto, ale to se nedá nic dělat. Na Majáku jsme přeskočili Erika a Dominika, takže jsme třetí a jen několik vteřin za Filipem. Pindulu jako Power Stage bych rád zajel co nejrychleji."

Filip Mareš (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 12):

„Bunč se z důvodu nehody zrušil. Pak byl Maják, který byl opět za proměnlivých podmínek, spousta vody. Na startu bylo ještě sucho, ale začalo pršet a než jsme odstartovali, tak už bylo hodně mokro. Užili jsme si to jako celý závod. Když máme možnost bojovat o udržení druhé příčky. Jede se rychle, všichni jedou rychle a musíme ze sebe vydat maximum."

Dominik Stříteský (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 46):

„Dostali jsme dost času od Simona. Myslím, že ještě nic není rozhodnuto. Podle našich informací je sucho, tak snad to tak zůstane a budeme moct ještě zabojovat."

Erik Cais (CZE, Ford Fiesta R5 MkII, startovní číslo 6):

„Bunč byl bohužel zrušen a na Majáku začalo zase hodně pršet. S každým dalším autem bylo víc a víc vody na cestě a časy zpomalovaly. My jsme bohužel ztratili podiovou pozici, protože Simon startoval o nějakou chvíli přede mnou, ale to je rally. Musím se připravit na poslední vložku a Pindulu absolvovat až do cíle."

Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 4):

„V naši pozici nás ani nemrzí, že byl Bunč zrušen, je tam kluzký povrch i za sucha, v dešti to je o to náročnější. Mrzí mě, že to Alberto rozbil, ale jsou v pořádku. Ty podmínky jsou nesmírně těžké, musíme dovézt auto na první pozici do cíle, to je plán na Pindulu."

