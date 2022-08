Tarabus zaznamenal na Barumce 5. vítězství v řadě

Do náročného závodu nastoupilo celkem sedm posádek Peugeot Rally Cupu. Kromě pravidelně startující dvojice T&T a polské posádky Pindel – Pietruzska se přidali ještě bulharští jezdci Daniel Popov a Nikola Mishev. Tato čtveřice jela s vozy Peugeot 208 Rally4, zbylé tři vozy původní specifikace R2 pilotovali Miroslav Číž, Filip Šipoš a David Ševčík. Zahraniční posádky se český Peugeot Rally Cup pochvalují a startuje jich stále více.

Podle očekávání začal nejrychleji Jaromír Tarabus, který si brzy vypracoval značný náskok. Za ním se však rozhořela bitva mezi Danielem Popovem a Miroslavem Čížem. I když měl bulharský jezdec po sobotní etapě už celkem slibný náskok, mladoboleslavský jezdec ho začal velmi rychle dohánět. Miroslav Číž zabral natolik, že v pěti testech nedělní etapy ukrojil z náskoku Popova bezmála minutu. Poslední rychlostní zkoušku projel téměř o 20 vteřin rychleji a na poslední chvíli pro sebe urval druhou příčku. Třetí dokončila bulharská posádka Daniel Popov – Angel Bashkehayov.

Miroslav Tarabus: „Trochu mě mrzely tři zrušené rychlostní zkoušky, ale s ohledem na těžké havárie, které byly příčinou, je to pochopitelné. Jsem opravdu rád, že se nikomu nic vážného nestalo, to je nejdůležitější. Počasí nám ukázalo, jak náročná může být volba pneumatik, párkrát jsme zvolili nevhodné obutí. Ale to letos potkalo asi každého. Pro nás bylo důležité udržet vedení v cupu i českých dvoukolkách. To se nám povedlo, ale pochopitelně jsem pokukoval i po nejrychlejších Evropanech. Nebýt dvou horších přidělených časů, dostali bychom se podle mého před Mabelliniho, za kterým jsme zůstali necelých sedm vteřin. Na vítězného Pelliera by to tentokrát nedalo, je opravdu velmi rychlý. Jinak jsme velice spokojení. Pět vítězství v řadě a zisk maximálního počtu bodů je parádní výsledek. Za celou sezónu jsme neměli žádné technické problémy ani defekt. Díky moc Danovi a celému týmu.“

Miroslav Číž: „Vůbec jsem nedoufal v takový výsledek. Sobota mně moc nesedla, kvůli častým nehodám se posunoval časový harmonogram, takže závěrečné erzety první etapy jsme odjeli bez světelné rampy téměř po tmě. Nebylo vidět kde je mokro a kde sucho. Tuhle sekci jsme prodali, byli jsme opatrní víc, než jsme původně chtěli. Neděle byla o poznání lepší. Když jsem viděl, že stahujeme Daniela Popova, dal jsem do toho všechno. Před poslední Pindulou jsme ztráceli asi dvanáct vteřin, při prvním průjezdu jsme mu dali patnáct. Takže jsem viděl, že by to mohlo vyjít. Na druhou stranu jsem to nechtěl někde zahodit, protože k tomu bylo letos na Barumce velmi blízko. Vyšlo to a jsem moc rád. Díky moc všem, po vydařené Bohemce je to další skvělý výsledek.“

Daniel Popov: „Barum rally je zdaleka nejtěžší soutěž, kterou jsem absolvoval. Věděli jsme, že vzhledem k našim malým zkušenostem nemůžeme pomýšlet na žádný špičkový výsledek, takže hlavním cílem bylo vyvarovat se chyb. A i když jsme byli naladěni na opatrný přístup, v těchto podmínkách jsme měli mnoho velkých momentů. Auto ale fungovalo jako vždy bezchybně. Jsem velmi rád, že jsme dostali šanci zažít Barum rally a navíc být poprvé součástí Peugeot Cupu. Jsem velkým příznivcem takových pohárů, protože podle mě poskytují nejvyrovnanější podmínky. A Peugeot Cup CZ má oproti jiným pohárům výhodu v osobě Jaromíra Tarabuse. Podle mého názoru je velmi důležité mít rychlého a velmi zkušeného závodníka jako je on, který je pro všechny mladé kluky referencí. Považuji tedy za štěstí, že jsem byl v této skupině pronásledovatelů. Barum Czech Rally Zlín není jen rallye, je to velkolepý zážitek a doufám, že si ji v budoucnu ještě někdy zopakuji!“

PR, PEUGEOT RALLY CUP CZ