Filip Mareš: „V sobotu jsme v takový výsledek nevěřil“

Špičkoví účastníci mistrovství Evropy a českého seriálu se na společné trati setkají jen jednou do roka, a to právě ve Zlíně. Napětí před startem by se tedy dalo krájet. Reprezentanti stáje Entry Engineering-ATT Investments však do soutěže vstoupili soustředěně a po třetím místě v kvalifikační „erzetě“ mohli být spokojení i se čtvrtým časem na diváky obsypané městské rychlostní zkoušce v ulicích Zlína. Ve vysokém tempu pokračovali také v sobotní a nedělní etapě, které svým charakterem připomínaly místy spíše blátivou britskou rally a vytrestaly celou řadu předních posádek. Tři výlety mimo trať se bohužel nevyhnuly ani Filipovi s Radkem. Posádka i vůz však dokázaly všechny krizové momenty ustát a závod zdárně dokončit. „Letošní barumka byla jedním z nejtěžších závodů mojí kariéry. Počasí si s námi pohrávalo od první do poslední RZ a volba pneumatik byla zásadním faktorem víkendu. Tolik chyb jsem za jeden závod snad nikdy neudělal a je pro nás malé vítězství, že se nám podařilo prokousat až ke skvělé druhé příčce v cíli. Může mě jen mrzet více než 30 vteřin, které nás moje sobotní chyby stály. Na druhou stranu mám radost z toho, že jsme to nevzdali, podržel mě celý tým a dokázali jsme se rychle vrátit do bojů o pódium,“ pochvaloval si pilot Škody Fabie Rally2 Evo.

Ještě před startem nedělní etapy by si na stříbrné umístění středočeské posádky určitě netipl každý. Filip s Radkem však ke stupňům vítězů rezolutně vykročili vítězstvím v prvním průjezdu Majáku a druhým časem na legendární Pindule. Když odjížděli na poslední rychlostní zkoušku, celou čtveřici zájemců o stříbro dělilo jen 6,2 sekundy. „Před poslední RZ jsem věřil, že se nám druhé místo podaří udržet. Déšť sice sílil s každou minutou, ale erzetu jsme nakonec odjeli bez chyby a naštěstí to vyšlo. Podmínky byly ale do posledních metrů šílené, celou RZ nám už dost pršelo a do toho svítilo ostré slunce,“ popsal infarktový závěr Filip, jehož náskok na bronzového Simona Wagnera v cíli činil pouhých 1,8 sekundy.

Aby byla radost v týmu ještě větší, druhým místem z Barum Czech Rally Zlín si Filip Mareš s Radovanem Buchou definitivně pojistili titul vicemistrů ČR v rally pro letošní rok, přestože do konce sezony zbývají ještě dvě soutěže. „Děkujeme, že jste nás vy, naši fanoušci, hnali po celý závod dopředu. Pro celý LAURETA AUTO Škoda Team, který jsme na domácích tratích reprezentovali, i všechny partnery našeho týmu, je to skvělý výsledek. Zároveň bychom tímto rádi pogratulovali Honzovi Kopeckému s Honzou Hlouškem k obhajobě mistrovského titulu,“ dodal Filip, který dělá vše proto, aby se v říjnu postavil na start závěrečného klání letošního evropského seriálu ve Španělsku. O dalším programu týmu vás budeme průběžně informovat.

PR, LAURETA AUTO Škoda Team