Ambasadoři CER Enge – Šťovíček na Pražském Rallysprintu

Central European Rally se uskuteční na území České republiky, Německa a Rakouska poslední říjnový víkend. Přestože se o historicky prvním závodě světového šampionátu v rally u nás proslýchá už nějakou dobu, definitivně byl potvrzen schválením kalendáře FIA World Rally Championship 2023. Uzávěrka elektronického hlasování Světové rady motorsportu FIA byla právě dnes. Bližší informace budou oznámeny na tiskové konferenci, která se koná v pondělí 28. listopadu 2022 ve 12.00 hodin v Autoklubu ČR.

Škoda Fabia Rally2 evo v barvách Liqui Moly a s logem Central European Rally je připravena. „Vyměnil jsem Lucku (sestra Tomáše – pozn. aut.) za nového spolujezdce,“ začal zvesela Tomáš Enge. „Teď vážně, moc si vážím toho, jaký kus práce odvádí pan Šťovíček v Autoklubu a ve Světové radě motorsportu, co dělá, je excelentní. Takže vzhledem k tomu, koho povezu, pojedu možná trochu opatrněji, ale i tak chci, aby z toho měl parádní zážitek. Co se týká mých ambicí, já už tenhle závod vyhrál v roce 2003, letos to bude zejména pro diváky. A až v průběhu závodu uvidím, jak se situace bude vyvíjet, jestli zabojujeme o výsledek,“ prozradil Tomáš Enge své plány do Pražského Rallysprintu. „Podle toho, jak Tomáš náš start bere vážně a jak svědomitě se připravuje, se mi zdá, že v něm bouchly saze a pojede ´hranu´,“ s potutelným úsměvem prozradil Jan Šťovíček.

„Moje letošní sezóna, která by se neobešla bez podpory mých dlouhodobých partnerů, díky kterým můžeme i tento projekt ambasadorství realizovat, se primárně soustředila na vývoj a výchovu mladých jezdců v reálném závodění, ale i v esportu. Byla okořeněna mým prvním startem v královské kategorii autokrosu při závodech v Přerově, kde jsem se dokázal probojovat do finále. A jsem moc rád, že se mohu stát ambasadorem historicky prvního podniku mistrovství světa v rally, který se zčásti pojede u nás. Pro domácí fanoušky skvělá příležitost. Už se na to všichni hrozně moc těšíme!“ vzkázal Tomáš Enge. „Je obrovským úspěchem, že se nám podařilo závod s našimi německými a rakouskými kolegy připravit a prosadit do kalendáře mistrovství světa v rally 2023. A Praha by v programu Central European Rally neměla chybět, proto o ní chceme dát příznivcům vědět právě na Pražském Rallysprintu,“ zdůvodnil Jan Šťovíček.

