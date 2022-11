Barumka se pojede v evropském šampionátu o týden dříve

Evropský šampionát přešel od letošní sezony pod nového promotéra společnost WRC Promoter GmbH se sídlem v německém Mnichově, jenž patří do seskupení nápojového giganta Red Bull. Promotér seriálu FIA Mistrovství světa v rally (WRC) zajišťuje i práva pro ERC, což bylo pro tento šampionát důležitým posunem ve světě rally. I v příští sezoně nejsou mezi těmito prestižními seriály žádné termínové kolize, navíc soutěže obou šampionátů nebudou následovat v dalším týdnu, ale bude zde alespoň týdenní pauza. To byl i hlavní důvod posunu termínu barumky do předposledního prázdninového víkendu ze strany promotéra. „Dvaapadesátý ročník barumky se pojede v termínu 18. – 20. srpna. Harmonogram bude vycházet z osvědčené podoby rychlostních zkoušek v letošním roce. V pátek pojedeme opět Super rychlostní zkoušku v nočních ulicích krajského města. V sobotu jsou na programy dva průjezdy trojicí rychlostních zkoušek a stejná skladba je připravena na neděli. Celkem pojedeme 13 měřených testů,“ pověděl Miloslav Regner, předseda organizačního výboru. Zlínská rally bude v příštím roce již kulatých čtyřicet let součástí mistrovství Evropy, neboť poprvé se jelo o evropské body ve Zlíně již v roce 1984!

Pevnou součástí barumky je v posledních letech neodmyslitelně Star Rally Historic. Oblíbená rally, která vyrostla do plnohodnotného podniku a pevný pilíř českého šampionátu historiků, se uskuteční v příštím roce již popatnácté. „Star Rally začne tradičně na městském okruhu a poté proběhne opět v obou víkendových dnech. Diváci se mohou těšit i v příštím roce na demonstrační jízdu Rally Legend, která bude končit v sobotu,“ uvedl Ing. Jan Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín.

Se zveřejněním kalendáře ERC na rok 2023 jsou připraveny pro soutěžní týmy a posádky nové výzvy. Zcela nový podnik se uskuteční ve Švédsku a do evropského kalendáře se vrací rally v Maďarsku, která začátkem října uzavře finálovým kolem evropský šampionát. Poprvé v současném formátu ERC míří šampionát na sever Evropy do Švédska, kde proběhne v termínu 7. až 8. července Royal Rally of Scandinavia. Soutěž bude hostit švédský region Värmland, kde se dlouhou dobu jezdil v únoru známý podnik mistrovství světa. „Jsme velmi nadšeni, že pojedeme do Švédska a po třech letech zpět do Maďarska. Každý fanoušek rally pozná švédský podnik na sněhu, ale návrat do Värmlandu v létě přinese zcela nový prvek kalendáře. Organizační tým Rally Hungary v zákulisí neuvěřitelně tvrdě pracoval a jsme spokojeni, že udělali vše, co jsme z jejich strany vyžadovali, aby se vrátili zpět do mistrovství,“ řekl Ian Campbell, manažer ERC.

Zbytek kalendáře má podobnou skladbu jako v letošním roce. Sezona začne začátkem března na portugalské šotolině při Rally Serras de Fafe e Felgueiras se světoznámým skokem v Power Stage, která se pojede i v příštím roce s bonusovými body. Seriál poté opět zavítá na Kanárské ostrovy, kde se pojede aslfaltová Rally Islas Canarias. Poté následují dvě šotolinové rally v Polsku a v Lotyšsku. Druhou polovinu sezony zahájí zmíněná nová soutěž ve Švédsku a poté dva tradiční asfaltové podniky Rally di Roma Capitale v Itálii a Barum Czech Rally Zlín. Závěrečným podnikem sezony bude vracející se soutěž v Maďarsku. Všechny soutěže budou zahrnovat kategorie ERC, ERC3 a ERC4, zatímco Junior ERC se nepojede v Portugalsku a ve Španělsku. Z logistických důvodů vypadla ze seriálu po dlouhých letech atraktivní Azorská rally uprostřed Atlantického oceánu.

Další informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na sociálních sítích, oficiálních profilech facebooku, instagramu a twitteru.

Kalendář Mistrovství Evropy v rally 2023 (ERC)

11. – 12. 3. Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugalsko)

5. – 6. 5. Rally Islas Canarias (Španělsko)

20. – 21. 5. 79th Rally Poland (Polsko)

17. – 18. 6. Tet Rally Liepāja (Lotyšsko)

7. – 8. 7. Royal Rally of Scandinavia (Švédsko)

29. – 30. 7. Rally di Roma Capitale (Itálie)

18. – 20. 8. Barum Czech Rally Zlín (Česká republika)

7. – 8. 10. IV. Rally Hungary (Maďarsko)