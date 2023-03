Ford Puma Rally1 na startu jubilejní Bohemky?

Bohemia Rally Mladá Boleslav je letos kulatých 50 let a toto jubileum by se rozhodně mělo pořádně oslavit. Pořadatelé pro příznivce rally připravují atraktivní doprovodný program, jehož součástí bude i možnost usednout na Sosnové po boku vybraných jezdců do jejich soutěžních vozů. V první řadě se ale pořadatel usilovně snaží dojednat v ČR dosud nevídaný start továrního vozu Ford Puma Rally1. Jednoho z fanoušků čeká svezení v tomto unikátním soutěžním náčiní!

Nicméně oslava 50. narozenin je výjimečná záležitost a snad i proto byl slavný tým M-Sport v čele s Malcolmem Wilsonem ochoten o pronájmu jednat. Už dnes můžeme prozradit, že jeden tovární Ford Puma Rally1 má v kalendáři vyhrazený termín na začátku července. Vše je tedy na nejlepší cestě k tomu, aby se letošní Bohemka opět zapsala do historie.

Těm z fanoušků, kteří chtějí zažít na vlastní kůži atmosféru soutěžního speciálu v roli spolujezdce, se naskytne zajímavá příležitost už během pátečního programu v Sosnové. A co bude největším lákadlem?

„Určitě to bude účast hned několika špičkových vozů WRC nedávné minulosti, a když to všechno klapne, tak i zmíněného vozu Ford Puma Rally1, tedy aktuálního továrního speciálu z dílen M-sportu,“ říká Petr Pavlát.

„Pro ty nejzapálenější fanoušky máme připravenou opravdovou lahůdku v podobě svezení v tomto speciálu na místě spolujezdce. Posadit se do vozu nejnovější specifikace Rally1, to je zážitek na celý život, a takových možností není mnoho. Samozřejmostí bude jmenovka na zadním okénku přesně tak, jako je tomu na soutěžích MS atd.“ doplňuje ředitel soutěže.

O to větší štěstí bude mít ten z vás, kdo do Sosnové v pátek dorazí s platnou vstupenkou a bude vylosován jako jediný výherce soutěže o svezení v Pumě!

Je jasné, že počet těchto jízd má svůj limit, nicméně svezení v Pumě půjde realizovat i na komerční bázi. Jinými slovy, bude možné si tento zážitek zakoupit.

„Pochopitelně to bude něco stát, ale za exkluzivitu se prostě platí. Navíc náklady na účast, přípravu a provoz speciálu Rally1 jsou astronomické,“ pokračuje Petr Pavlát a jedním dechem dodává: „Zároveň jsme přesvědčeni, že účast tohoto vozu přitáhne i velkou pozornost médií a tím pádem se otevírá možnost zaručeného zviditelnění například vlastní firmy prostřednictvím loga na Fordu Puma Rally1, kromě samostatného svezení. Možností je opravdu spousta a my jsme otevřeni jakémukoliv solidnímu jednání.“

Bohemia Rally Mladá Boleslav, to samozřejmě není jen areál v Sosnové, ale jsou to především jedny z nejkrásnějších a zároveň nejtěžších rychlostních zkoušek v naší zemi. A s tím se pojí další skvělá zpráva pro fanoušky.

Ve hře je totiž varianta, že kompletní sobotní etapu soutěže absolvuje i samotná tovární Puma Rally1. Vše bude, jak už to tak bývá, záležet na budgetu, tak si pojďme držet palce a třeba i přiložit ruku k dílu. Ať ty padesátiny Bohemky stojí za to!?

