Jakub Jirovec „Nová sezona – nová výzva“

Čtyřiadvacetiletý Jakub Jirovec si při loňském ročníku Valašské rally odbyl premiéru ve velkém mistráku za volantem francouzského dravce Alpiny A110 RGT. V průběhu roku hrál v jeho neprospěch jakýsi „kolotoč“ spolujezdců, kdy slyšel rozpis od pěti „mitfárů“. Premiérová sezona dopadla dobře a až na jedno odstoupení Kuba závody dokončil. Při slavnostním vyhlášení sezony 2022 si Jakub Jirovec došel pro pohár za vítězství ve třídě RGT. To byl rok zkušební, kdy se sbíraly zkušenosti, a nyní je před plzeňským jezdcem nová sezona, tudíž i nová výzva. „Už aby to bylo, už se nemohu dočkat, až se kolečka konečně roztočí. Do Valašského Meziříčí se velmi těším, neboť ta pauza mezi sezonami se mi místy zdála až nekonečná. V letošním roce plánuji starty ve velkém mistráku společně s Petrem Jindrou juniorem. Do toho bychom rádi zařadili i dva starty na některých francouzských soutěžích. Sezona to bude tedy pestrá. Vloni jsem sbíral s Alpinkou zkušenosti, které bych rád letos využíval. Nemám do sezony pevně stanovený cíl, chci jet rychle a hlavně závody dojíždět. Uvidíme, jaká bude konkurence, ale pokud bychom byli okolo desátého místa absolutně, budu spokojený. Bohužel, naše třída RGT se letos moc nerozroste, a tak se chci poohlížet po potencionálních soupeřích i mimo naši třídu,“ nastínil plány do letošního roku Jakub Jirovec.

Novou sezonu odstartuje stejně jako vloni Valašská rally. Na loňský ročník bude Kuba určitě dlouho vzpomínat. Podmínky na rychlostních zkouškách byly hodně těžké, kdy se střídalo počasí od slunečních paprsků až po sněhové vločky. Pro mnohé posádky to byl doslova a do písmene křest ohněm. Kuba měl pochopitelně při prvním velkém startu z těchto podmínek respekt, ale těžkou soutěž zvládl. „Vloni to byl opravdu očistec. Ne, že by se mi taková soutěž nelíbila, ale pokud bude stálejší počasí, budu rád. Vloni to bylo z mé strany hodně o poznávání a získávání potřebné jistoty. Například z vody jsem měl na rychlostních zkouškách velký respekt, neboť kdyžse testovalo, tak jsem jezdil pouze na suchu. Hodně mi tady pomohl radami Václav Pech, kterému patří mé velké díky. Jeho rady jsem pak zkoušel přenášet do jízdy, a tím jsem získával jistotu a následně i rychlost,“ prozradil Kuba.

Harmonogram letošní Valašky je opět rozdělený do dvou etap. Pro posádky je připraveno 16 rychlostních zkoušek. Kuba s Petrem povezou startovní číslo 23 a ve třídě RGT budou mít za soupeře Petra Nešetřila s Porsche a Martina Radu s Fiatem Abarth. Pořadatelům zaslalo přihlášku 64 posádek z pěti zemí. „Vloni se mi podařilo Martina Radu na Valašce porazit, ale na Petra Nešetřila jsem neměl. Nastal čas odvety – jsem soutěživý typ jezdce a chci vyhrát. Zároveň chci pozvat příznivce rally na první letošní závod. Věřím, že se budete dobře bavit a rád se s mnohými po zimní pauze setkám,“ uvedl Jakub Jirovec.