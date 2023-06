Filip Kohn si přivezl ze Sardinie vítězství v nejdelších zkouškách

O rally na Sardinii se říká, že to je jedna z nejtěžších soutěží díky charakteru rychlostních zkoušek. Ale která soutěž je v mistrovství světa lehká… Filip má v letošním roce za úkol poznávat soutěže a sbírat zkušenosti. Na Sardinii to měl o to těžší, že si vedle něj sedl nový spolujezdec, Tom Woodburn. Příbramský mladík se ovšem se vším popasoval velmi dobře a náročnou rally dokončil, ale pojďme pěkně od začátku.

Letošní ročník měl v harmonogramu devatenáct rychlostních zkoušek rozdělených do tří etap. Ve třídě WRC3, kam byli Filip s Tomem a jejich Fordem Fiesta Rally 3 zařazeni, startovalo celkem devět posádek. „Na Sardinii byly velice krásné rychlostní zkoušky. Na jednu stranu jsem se jich trochu obával, neboť charakter erzet není zcela vhodný pro nováčka, jako jsem já. Je tam spousta rizik, např. velkých kamenů na krajnici, jezdí se po úzkých cestách, často přes různé potůčky nebo otevřenými bránami. Moc místa na chyby tam není. Bylo proto velmi důležité uhlídat riziko chyb a s odstupem času mohu říct, že se mi italská soutěž velice líbila,“ podělil se o první dojmy z posledního startu Filip Kohn. První etapa obsahovala sedm rychlostních zkoušek včetně dvou průjezdů nejdelší, 50kilometrové zkoušky Monte Lerno – Sa Conchedda. „Na závod jsme si s trenérem a Michalem Lankem domluvili strategii, které jsme se chtěli držet. Pro mne je důležité najet potřebné kilometry, proto jsme si řekli, že začneme pomalu. Chtěl jsem se sžívat s charakterem zkoušek a to se dařilo,“ prozradil Filip. Na úvodní zkoušce zajeli Filip s Tomem pátý a na další šestý čas. Třetí erzeta ovšem poznamenala celý výsledek, neboť česko-anglická posádka zůstala na dlouhé minuty stát na erzetě. „Měli jsme problém s řídicí jednotkou. Už před startem zkoušky nám u Fiesty zhasl motor. Ten se podařilo nahodit a vypadalo to, že je vše v pořádku, ale po pár kilometrech zkoušky motor zhasl znovu a nereagoval na mé pokusy o nastartování. Po telefonickém hovoru s Michalem jsme zjistili, že máme vadnou řídicí jednotku a tu jsme dlouhé minuty měnili přímo na erzetě. To nás úplně vyřadilo z boje o dobrý výsledek,“ odhalil problémy příbramský jezdec. Ne nadarmo se říká, že vše špatné je k něčemu dobré. Český jezdec přišel o šanci zabojovat o slušný výsledek, ale tím se zbavil okolního tlaku a mohl jet ve větším klidu. To se možná odrazilo na nejdelší zkoušce rally. Při prvním průjezdu, který se jel za sucha, byli Filip s Tomem ve třídě nejrychlejší a svým soupeřům ujeli o víc jak půl minuty. Podruhé se jelo za deště a tady „obložil“ český jezdec své soupeře dvěma minutami. „Všichni říkali, že nejdelší zkouška je hodně těžká a navíc extrémně dlouhá. Na druhý průjezd navíc pršelo. Mně ale velmi sedla a z vítězství v obou průjezdech mám pochopitelně velkou radost. Kluci ve třídě nezvolili správné tempo a prakticky všichni na této zkoušce chybovali a hodně ztratili,“ usmíval se nad připomenutím nejrychlejších průjezdů Filip Kohn. Pokud tyto dva časy převedeme do hodnocení celé soutěže, tak vězte, že český mladík zajel 30. respektive 27. absolutně nejrychlejší čas. Nově sestavená posádka dokončila první etapu na 7. místě ve třídě WRC3. Filipa s Tomem jistě ještě nyní hodně mrzí dlouhá oprava na třetí zkoušce, neboť kdyby nebyla, byla by posádka jistě „na bedně“. Na kdyby se ale nehraje v žádném sportu, natož v rally. A podobně to cítí i Filip, což dokazuje svými slovy:„První etapa se mi tedy povedla, a pokud odečtu problémy s řídicí jednotkou, tak jsme jeli pěkně.“

Druhá etapa měla v harmonogramu osm rychlostních zkoušek a z pohledu Kohna a Woodburna již tak úspěšná nebyla. Kluci zaznamenali dvakrát šestý čas ve třídě, ale také hororovou situaci. „Na třetí zkoušce etapy, která měřila skoro 22 km, byl asi čtyři kilometry před cílem technický úsek, kde se jelo z kopce mezi velkými kameny a při brzdění praskla kardanka u kloubu převodovky. Aby toho nebylo málo, tak olej z řízení vytekl na horký výfuk a my museli hasit požár. Naštěstí jsme oheň rychle uhasili. Nebylo to zrovna dvakrát příjemné, ale na druhou stranu jsem rád, že se nám to přihodilo v této první sezóně. V té další už budeme chtít výsledky,“ vysvětlil důvod nedokončení etapy Filip Kohn. Pro posádku tedy etapa předčasně skončila a skvělou práci odvedli mechanici, kteří poškozené auto dali do pořádku. Filip s Tomem tudíž mohli pokračovat v závěrečné etapě, byť byli obtěžkáni mnohaminutovými penalizacemi za nedokončenou etapu.

Poslední etapa čítala čtyři zkoušky a ani tady neměl Filip zrovna na růžích ustláno. Na první zkoušce udělal mladý jezdec chybu, sklouzl autem do příkopy a poškodil brzdy. Za erzetou závadu provizorně opravil a soutěž dokončil. Výsledkem nakonec bylo 9. místo ve třídě WRC3 a 53. pozice v absolutní klasifikaci. Důležité jsou ovšem zkušenosti a těch Filip pobral spoustu. A jak hodnotí svůj start na šotolinové soutěži a spolupráci s Tomem Woodburnem? „Myslím, že jsem se naučil spoustu dalších věcí a nasbíral hodně poznatků. Ukázali jsme, že máme dobrou rychlost, a že dokážu jet i hlavou. To, že se občas něco nepovede, to prostě patří k rally. Se spoluprácí s Tomem jsem moc spokojený. Šel jsem do toho s tím, že to bude pro oba poznávací závod. Já jsem jel poprvé šotolinový závod, Tom byl na Sardinii podruhé, navíc jsme jeli nový rozpis. Byla tedy spousta otazníků. Nakonec vše dopadlo dobře, rozpisu jsem rychle porozuměl a velice mi vyhovoval. Jsem nadmíru spokojený a těším se na další spolupráci. Chtěl bych tímto Tomovi poděkovat za perfektní práci v autě. Musím poděkovat také mechanikům, kteří opět odvedli skvělou práci, stejně jako celý tým.“

A co čeká Filipa Kohna v nejbližší době? Pokud se budeme dívat na světové soutěže, tak jej čeká další šotolinový podnik, tentokráte v Estonsku v druhé polovině července. Pro české fanoušky máme ovšem skvělou zprávu. Estonské rally totiž bude předcházet česká rally a Filip s Tomem zde budou startovat. Pro upřesnění, Filip Kohn s Tomášem Střeskou pojedou Rally Bohemia na začátku července.