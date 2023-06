AGROTEC PETRONAS rally s necelou stovkou posádek

Pohled do nejvyšších pater startovní listiny kopíruje loňské výsledky hustopečské soutěže. S jedničkou pojedou úřadující šampióni a aktuální lídři českého šampionátu Jan Kopecký s Janem Hlouškem (AGROTEC Škoda Rally Team - Škoda Fabia RS Rally), v těsném sledu za nimi vítězové dvou letošních závodů Václav Pech – Petr Uhel (EuroOil team - Ford Focus WRC). Z první desítky aktuálního hodnocení MČR v rally fanoušci v Hustopečích neuvidí pouze Filipa Mareše. O očekávanou převahu značky Škoda v první desítce zabojují s modely R5 / Rally2 evo třeba Věroslav Cvrček, Adam Březík, Dominik Stříteský, Aleš Jirásek, David Soldát, Karel Trojan, David Tomek či Michal Horák. Novou Fabií RS bude disponovat při druhém startu s tímto speciálem Tomáš Kurka. Martin Vlček z pozice třetího jezdce českého šampionátu osedlá osvědčený Hyundai i20 R5, speciály Ford Fiesta R5 představí fanouškům Karel Trněný a Ondřej Šimek. Celkem se pořadatelům registrovalo 22 speciálů Rally2.

Vedle absolutní špičky se zároveň bude bojovat i na dalších frontách, mezi plejádou „dvoukolek“, stejně jako v mezi historiky. Z 21 historických vozů budou poutat největší pozornost Vlastimil Neumann (Mitsubishi Lancer Evo III), Libor Kotrmon (Ford Escort RS Cosworth), Jindřich Štolfa (Ford Escort RS 1600) či Miroslav Janota (Opel Ascona 400). Na specifické trati se šotolinovými pasážemi však nebudou chtít prodat „kůži“ lacino ani jezdci na výkonově slabších vozech.

Mezi vozy s jednou poháněnou nápravou se dají očekávat další bitvy mezi jezdci na vozech specifikace Rally4, konkrétně s modely Renault Clio Rally4 (Ján Kundlák, Michal Vaňhara), Peugeot 208 Rally4 (David Štefan, Robert Hordossy) a Opel Corsa Rally4 (Patrik Rujbr, Peter Surovič, Dominik Novotný).

S jediným vozem kategorie RGT – Abarth 124 Rally – bude brázdit tratě hustopečský Martin Rada. Petr Nešetřil s atraktivním Porsche 997 GT3 pojede v národní třídě RN9, kde je zařazena i Toyota Yaris GR Tomáše Engeho.

„Jsme velice rádi, že je takový zájem o naši ´rally mezi vinohrady´. Je to velká odměna pro organizační tým za jeho odvedenou práci. I když tento rok nemáme v Hustopečích slovenský šampionát, ve startovní listině vidíme téměř sto přihlášek. Druhým významným prvkem je kvalita startovního pole. V čele seznamu přihlášených máme celou špičku letošního šampionátu, včetně Jana Kopeckého a Václava Pecha, kteří letos spolu svádí dramatické souboje. A rádi jsme také za zahraniční účastníky z Polska, Maďarska a Estonska. Po roce se tak do Hustopečí opět vrací maďarská amazonka Adrienn Vogel. Letošní startovní listina slibuje kvalitní souboje v absolutním pořadí i ve všech třídách, a to i v seriálu MČR historiků. Těšíme na letošní ročník a posádky, které k nám zavítají. Ty mohou očekávat naši tradiční pohostinnost,“ říká před startem šéf organizačního týmu Martin Rada.

Formát závodu se roky nemění, i letos se tedy bude závodit v pátek večer a v sobotu. Celkem je pro posádky připraveno 12 RZ, s necelými 148 km ostrými kilometry. V pátek se bude závodit na úsecích (Vlčí dolina – Kurdějov, Martinice – Šitbořice, Boleradice – Němčičky), v sobotu se přidá i větší porce pasáží se šotolinovým podkladem (Horní Bojanovice – Diváky, Šitbořice – Diváky – Nikolčice, Starovice). AGROTEC PETRONAS rally odstartuje v pátek 16. června v 17 hodin. V sobotu 17. června bude pokračovat od 8 hodin. Vítězná posádka bude na cílové rampě korunována kolem půl třetí odpoledne. Servisní zázemí najdou fanoušci v areálech společnosti MOSS logistics (Bratislavská ulice, Hustopeče), která je dlouholetým partnerem a podporovatelem hustopečské rally.

Na oficiální stránce www.agrotecrally.cz a v aplikaci Sportity jsou zveřejněna Zvláštní ustanovení (heslo: Hustopece2023), řada novinek bude dostupná i na facebookovém profilu Agrotec rally Hustopeče.

AGROTEC PETRONAS rally Hustopeče 2023, tiskový servis

Tomáš Plachý