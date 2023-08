Jakub Jirovec odjížděl z Barumky naplněn krásnými dojmy

Potřetí za sebou usedli Kuba s Petrem do Škody Fabia R5, naposledy tomu bylo při šestém podniku PSG mistrovství ČR v rally na Barum rally. Před srpnovou soutěží musel sice Kuba tátu přemlouvat, aby se využila rodinná Fabie, ale vše klaplo k spokojenosti mladého jezdce. Na rozbité a uskákané rychlostní zkoušky na Zlínsku byla rozhodně škodovka lepším autem, než původně plánovaná Alpine RGT. „Na zlínskou soutěž je lepší volbou škodovka, ale na druhou stranu by mne zajímalo, jak bych obstál, pokud bych jel s Alpinou. Pro letošní rok není vypsaný RGT cup, a tudíž by nebylo žádné porovnávání. V loňském ročníku Barum rally sice přijeli do Zlína dva velice kvalitní jezdci z Francie, ale pro mne to byla první sezona s RGTéčkem, takže i toto porovnávání bylo hodně těžké,“ uvedl Kuba Jirovec a doplnil první postřehy po seznamovacích jízdách. „Atmosféra byla neskutečná. Je poznat, že Zlínsko rally doslova žije. Už při seznamovacích jízdách nás zastavovaly děti a loudily podpisové kartičky. Lidi nás poznávali, chtěli si povídat a přáli nám štěstí do závodu. To je prostě něco nádherného. Je vidět, že tady automobilovým soutěžím fandí. To loudění kartiček je samozřejmě na každém závodě nejenom u nás, ale na Zlínsku to je opravdu extrém. Na každé erzetě jsme potkávali několik partiček kluků, kteří doslova jásali nad každou fotkou nebo samolepkou.“

Jakub s Petrem nafasovali od pořadatelů startovní číslo 47 a ve třídě RC2 měli 31 soupeřů. V pátek byl na programu shakedown a večerní městská super speciálka v centru Zlína. Atmosféru nejenom na autobusáku si kluci užívali a jízdou se bavili. Dvaadvacátý nejrychlejší čas a devátý mezi Čechy napověděl, kde bychom mohli naši posádku očekávat. „Městská páteční zkouška není po stránce závodní zrovna to nejlepší, ale diváci udělají na této erzetě bombastickou kulisu. Jejich fandění je slyšet do auta a posádku to rozhodně chladnou nenechá,“ prozradil Kuba Jirovec. První etapa pokračovala v sobotu dalšími šesti rychlostními zkouškami na třech úsecích. V harmonogramu byla erzeta Slušovice, Kateřinice a Troják, vždy se dvěma průjezdy. Slušovická zkouška je notoricky známá polookruhová erzeta a pro posádky ideální pro rozjezd do etapy. Naopak zcela nově byla zařazena do harmonogramu RZ Kateřinice. V různých obdobách se tato zkouška již v minulosti jezdila, ale v minulosti hodně vzdálené a nově se jela zkouška jako polookruhová. Pro mnohé posádky to byla zcela nová zkouška, a tudíž se znalost trati rychle smazala. A pokud se Kuba na první dvě zkoušky těšil, z Trojáku měl respekt. Během sobotní etapy zajížděla posádka Škody Fabia svůj standard a držela si průběžné 23. místo v celkovém hodnocení Barumky a mezi Čechy byla jedenáctá. „V sobotu jsme začínali na polookruhové zkoušce ve Slušovicích. Je to jedna z těch jednodušších zkoušek a na rozjezd ideální. Líbila se mi i nová zkouška Kateřinice a je jen škoda, že jsme ji jeli pouze jednou, neboť druhý průjezd byl pro nás po havárii posádky zrušen. Naopak zkouška, která mi moc nešla, je Troják. Obzvláště prostřední pasáž je extrémně náročná a já to tu prostě nedával. Ale všechny zkoušky jsme zvládli bez úhony. Pouze na konci etapy nás trochu potrápil drobný elektronický problém, ale i tuto chybku jsme úspěšně odstranili,“ ohlédl se za první etapou plzeňský jezdec.

V neděli byly v harmonogramu rovněž tři zkoušky o dvou průjezdech. Začínalo se na Semetíně, poté se jelo na populární Pindulu a soutěž končila v Halenkovicích, při jejímž druhém průjezdu absolvovaly posádky Power Stage. Kuba s Petrem se postupně posouvali výsledky, až dosáhli na konečnou 16. příčku v absolutní klasifikaci a mezi Čechy byli devátí. „Strašně moc jsem se těšil na nedělní erzetu Semetín. Tato zkouška se mi moc líbí, i když je hodně těžká. Pro mne to je pomyslná královna erzet, Začíná to na hladkém asfaltu, přechází se na rozbitější úseky a padák do cíle na srdce. Je zde spousta horizontů, kdy auto lítá vzduchem, a právě na této zkoušce poznáte, co to je opravdový automobilový sport. Ale nejenom na této erzetě jsme se jízdou bavili a s výsledkem jsme spokojeni. Do Zlína jsme odjížděli s tím, že na posádky, které jezdí pravidelně s vozy R5 a mají na svém triku několik startů na Barumce, nebudeme mít. Chtěli jsme si ale tento motoristický svátek užít a to se podařilo. Třetí start s autem R5 byl opět velký zážitek umocněný tím, že se jelo po tratích náročné Barum rally. Byla to fakt bomba, navíc se povedlo i počasí, neboť já teplo miluji. Pro mne to byl velký zážitek. S výsledkem jsme maximálně spokojeni. Mrzí mne havárie Martina Vlčka na poslední zkoušce, neboť měl závod dobře rozjetý. Ze Zlína si odvážíme body za deváté místo mezi Čechy, což by nám mělo pomoct dostat se do celkové TOP10,“ zhodnotil nedělní etapu i celý závod Jakub Jirovec. „Za posádku bych rád poděkoval především našemu týmu za to, jak v tom horku celý týden fungoval. S Kubou jsme měli vytvořené skvělé podmínky k tomu, abychom se mohli soustředit na svou práci, kterou bylo opět posouvání naší jízdy s Fabií. Dílčí časy ukazovaly, že se posouváme správným směrem, teď to ještě musíme převést do každé RZ a jet konzistentní tempo. Zrcadlo nám oběma ukázala zejména RZ Troják, takže teď hurá do práce a uvidíme se v Pačejově,“ doplnil postřehy Petr Jindra.

Dalším závodem, na jehož start by se měl pětadvacetiletý plzeňský jezdec společně s Petrem Jindrou postavit, bude Invelt Rally Pačejov, která má své místo v kalendáři v polovině září.