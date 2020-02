Po sněhu ani památky…

Kde jinde začít, než u historických automobilů. Do této kategorie byly převzaty čtyři speciály, z nichž se dva nedostaly až do cíle. Michala Tochowicze z Polska trápil přehřívající se motor jeho Peugeotu. V jednu chvíli dokonce vzplál i olej, který se dostal na některý z rozpálených dílů. Vše se podařilo zvládnout a obešlo se bez jakékoli větší újmy. Dalším, kdo nespatřil cíl, byl Martin Klepáč. Byl velmi rychlý, závod rozjel přímo na vítězství, ale stopku jeho dvěstěpětce vystavila poloosa. A tak se rozdělovaly poháry jen pro dva nejrychlejší. Druhé místo si vyjeli bez jakýchkoliv problémů Jirka Vichta s Martinem Čmelem reprezentující s Volkswagenem Brouk Viva Motorsport. Minulý závod na sněhu a ledu vynechal, ale tentokrát již nechyběl Pepa Peřina. Do letošního roku vstoupil vítězně a dokonce se umístil jako dvanáctý v absolutní klasifikaci.

Traiva RallyCup - únor | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Rovná desítka vozů se přihlásila do kategorie F2. Zde mezi sebou soutěží vozy s jednou poháněnou nápravou a je jedno, jestli přední nebo zadní. Na desátém místě se umístil Ladislav Válek. Tentokrát jej potrápila technika natolik, že ji v průběhu závodu musel změnit. V duchu Fair Play se totiž zachoval Pavel Zátorský, který mu půjčil své Saxo VTS a Laďa mohl závod dokončit. Na devátém místě dokončil Daniel Konečný. Dan se postupně učí využívat výkonu silného BMW. Osmou příčku obsadil navrátilec Martin Kalakaj. Po vlažném začátku se s technikou sžil a postupně zrychloval. Do soutěžního Renaultu Clio týmu SK Der usedl totiž po dlouhých třech letech. Sedmá příčka patřila Pavlu Zátorskému na Saxu VTS. Pavel v tomto závodě ukázal, že má to pravé rallyové srdce, když pomohl soupeři. Jsme rádi, že se na Traiva Rally Cupu pravidelně schází tak dobrá parta lidí. Dva závody si dal pauzu, aby naskočil do naší série plně fit Jindra Rzesotto a cupový Opel Adam. Ve svém druhém závodě se umistil na slušném šestém místě. Pátou příčku v katgorii F2 obsadil jezdec na BMW E36 Stefan Jordanov. V minulém závodě se trápil, avšak tentokrát využil naplno předností svého vozu. Především síla motoru mu umožnila, aby projížděl zatáčky efektními powerslidy. Pokračujeme dále Kryštofem Zpěvákem. Nýnější podmínky mu sedly mnohem více, a tak se ve svém druhém závodě umístil těsně pod bednou, tedy na čtvrtém místě mezi dvoukolkáři. I tentokrát se umístil na medailové příčce Jirka Gerych. Jeho Citroen Saxo VTS fungovalo skvěle, tentokrát bral body a pohár za třetí příčku. Kategorie F2 se stala kořistí polských účastníků. Souboj o prvenství byl okořeněný i tím, že oba soupeři sedlali totožné vozidlo. Druhé místo tak patřilo o pouhé 4,9s Lukaszi Lewandowskému. Ten nestačil pouze na jednoho účastníka Wieslawa Baka, který seděl za volantem naprosto stejného Citroenu C2. Wieslaw dal do jízdy o kousek více nasazení a v místech, kde Lukasz už pomalu brzdil, Wieslaw ještě držel nohu na plynu. Tento souboj byl tím správným kořením tohoto závodu. Zde se ukázalo, jak výkonově blízkou jsou dnešní soutěžák.

Traiva RallyCup - únor | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Produkčních aut kategorie N4 se dostavilo do Kopřivnice devět a až na Adama Fabriku na Lanceru všichni dokončili. Adam odstoupil pro poruchou spojky. A tak na osmém místě dokončil Vojtěch Mikl. Ten přivezl do Kopřivnice na tratích rally nevídaný speciál. Jeho Škoda Octavia disponuje nejen krásným zvukovým projevem, ale také silným motorem a pohonem všech kol. Proto byl Vojta zařazen do této kategorie. Zbyněk Šantavý v našem poháru startuje pravidelně již několikátou sezónu. Patří především mezi gentleman drivers, kteří se jízdou baví. Tentokrát se umístil na sedmé příčce. Jediným slovenským účastníkem v poli byl Peter Surovič. Ten usedl do Lanceru týmu SK Der. Efektní jízda jej připravila minimálně o jednu příčku. Závod dokončil na šestém místě v kategorii. Velmi efektní jízdou se v druhém závodu prezentoval také Lukáš Machač na Subaru Impreza STi N14. Snad v každé ostřejší zatáčce sáhl po ruční brzdě a bavil přihlížející dlouhými smyky pod plným plynem. Tentokrát páté místo. Honza Sedlák dostal výsledkem v prvním závodu velký impuls. Opět přijel, opět byl rychlý, ale na bednu to tentokrát nebylo. Přesto je čtvrté místo pro něj i jeho Imprezu 22b velmi dobrým výsledkem. Bronz si mezi produkčními automobily odvezl po delší pauze Jiří Hanák. Fiestu nechal ještě v garáži a do Kopřivnice přijel tréninkovým Mitsubishi Lancer Evo IX. Ani ve druhém závodě nechyběl polský jezdec Jaroslaw Szeja na Impreze STi N14. Svedl těsný souboj, ze kterého si o necelých deset sekund odvezl body a pohár za druhé místo. Plejády zazářily i na příčce nejvyšší, když bylo opět nejrychlejší Subaru Impreza STi N12, za jehož volantem seděl Lubomír Světínský. Opět bral body a pohár za nejlepší výsledek v kategorii, který okořenil dokonce druhým místem v absolutní klasifikaci.

Traiva RallyCup - únor | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Kategorie F4, která boduje pouze do absolutní klasifikace a je vypsána pro velké soutěžní speciály a zkušené jezdce, nám prořídla. Převzaty byly jen dva speciály. Třetí místo v absolutní klasifikaci tak obsadil nejrychlejší jezdec uplynulé sezóny, Silvestr Mikuláštík na Subaru Impreza WRC. Nejrychlejším jezdcem druhého závodu se stal Roman Odložilík na Škodě Fabia R5 evo. Pro Romana a celý tým to byl především nastavovací test na blížící se začátak hlavní sezóny. Zajímavostí je, že vedle něj v tomto závodu usedla i slovenská soutěžačka Michaela Debnárová, která si svezením na horké sedačce spolujezdce odbyla premieru ve voze této prestižní kategorie.

Traiva RallyCup - únor | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Rozdáno bylo zatím jen málo bodů, tak si jen shrňme průběžný stav série. V historicích vede Vichta před Peřinou a absentujícím Blažkem. Dvoukolky aktuálně vede Gerych před Cieslakem, Bakem a Zátorským, kteří mají stejný počet bodů. Světínský vede mezi produkčními vozy a hned za ním je Szeja a třetí Sedlák. V absolutním hodnocení poháru je aktuálně nejvýše Odložilík, následuje Světínský a třetí Mikuláštík. Všem děkujeme za předvedené. Jsme rádi, že se u nás se jezdí nejen v duchu motta Go-Hard or Go-Home, ale také v duchu Fair Play. Děkujeme za přízeň, brzy nashledanou.

Martin Bill