PROTOCARS.cz s Petákem na Bohemii v dvojnásobné premiéře

Necelý týden před mladoboleslavskou soutěží proběhl u Bolešin na Klatovsku „polotajný“ test Mitsubishi Mirage PROTO z dílen PROTOCARS.cz, se kterým bude na rally Bohemia startovat Josef Peták s Jiřím Skořepou. Hlavním úkolem celého dne bylo nastavení podvozku vozu. Do současné chvíle se auto testovalo, zejména co se týče funkčnosti všech dílů, mechaniky a spolehlivosti. To vše se již jeví v pořádku, a tak se mohlo začít s nastavováním vozu na rychlostní zkoušku.

Mitsubishi Mirage PROTO | foto: Archiv týmu

Na test se podařilo domluvit Václava Pecha a Rostislava Šaška. Po prvních kilometrech bylo jasné, že po motorové stránce je auto vyladěno velmi dobře, velké díky za to patří KOMVET racing – David Komárek, ale je potřeba zapracovat na světlé výšce vozu. Vašek s Rosťou během dopolední sekce najezdili téměř 60 kilometrů, při kterých se nastavovala hlavně účinnost a balance brzd, dále pak tuhost a správná funkce podvozku na rozmanitém povrchu testovací rychlostní zkoušky. Vyzkoušelo se několik variant pružin a na řadu přišly i vnitřní dorazy tlumičů. Nakonec byl Václav se setupem spokojený. „Po testu vozu Mitsubishi Mirage PROTO jsem byl velmi příjemně naladěný. Auto má v sobě motor z lanceru EVO IX, takže jsem si hodně rychle připomněl své roky strávené v mitsubishi, navíc je nový model opatřený šestistupňovou sekvenční převodovkou. Mirage mne mile překvapilo, jak se pěkně ovládá, brzdí a zatáčí. Po změnách v nastavení tlumičů a podvozku s ním bylo krásné svezení. Mezi námi soutěžáky bych jej nazval „hodným autem“, které je vhodné jak pro zkušené jezdce, tak i pro začínající kluky, kteří nemají ještě mnoho zkušeností s R4. Věřím, že to bude konkurenceschopné auto ve své kategorii. Nový model je opatřený 6stupňovou sekvenční převodovkou od české firmy X Shift Gearboxes.“ zhodnotil test sedminásobný mistr České republiky v rally Václav Pech.

Mitsubishi Mirage PROTO | foto: Archiv týmu

Díky kilometrům, které Václav s PROTEM najezdil, a jeho dlouholetým zkušenostem s vozy Mitsubishi Lancer EVO získal tým PROTOCARS.cz cenné informace a podněty, které určitě využije při dalším vývoji a stavbě vozů PROTO. Odpolední hodiny testu pak využil Josef Peták k seznámení s vozem na povrchu blížícímu se rychlostní zkoušce a k vyzkoušení spolupráce s novým spolujezdcem. „Jsem velice rád, že jsem dostal nabídku představit českým fanouškům rally nové auto. Již z prvních testů jsem z něj nadšený. PROTO perfektně funguje a i díky Václavu Pechovi jsme jej dostali do skvělé sportovní kondice. Rally Bohemia bude prvním ostrým testem pro mirage a mým cílem bude dovézt jej úspěšně až na cílovou rampu a posbírat co nejvíce zkušeností a dat. Rozhodně si s ohledem na svůj věk nejedu pro vítězství, ale chci zajet co nejlepší výsledek. S Jirkou jsme se svezli jen pár kilometrů, ale oba jsme v rally už nějakou dobu, a tak věřím, že nám to v autě bude klapat,“ přiblížil atmosféru i cíle před závodem Josef Peták. Příbramský jezdec z devatenácti předchozích startů byl nejúspěšnější v letech 2004 a 2007, kdy dojel shodně na 6. místě absolutní klasifikace. Jiří Skořepa se ovšem vedle „Pety“ Petáka moc neohřeje, neboť se jedná pouze o záskok a při dalších startech bude číst noty příbramskému jezdci Katka Rozeneková. Nicméně dvojici Peták – Skořepa bylo přiděleno startovní číslo 33. Přijďte podpořit nejenom posádku X Shift Racing Teamu, ale všechny, kteří se postaví na start 47. ročníku populární „Bohemky“.