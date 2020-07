KOWAX Rally ve spojení s fulneckou akcí Trabant Retro

Nadále velmi atraktivní vozy Trabant se začnou sjíždět do Fulneku v pátek 7. srpna. Oficiálně Trabant Retro Rally odstartuje výstavou vybraných modelů na náměstí Komenského ve Fulneku (13 – 15 hod.). Páteční program bude pokračovat od 15:30 „Spanilou jízdou Trabant Rally“ po okolních obcích.

„Na účastníky čeká asi třicetikilometrový okruh. Odstartujeme na náměstí ve Fulneku, pojedeme přes Děrné, Kostelec, Kujavy, Hladké Životice, Stachovice zpět do Fulneku, odtud zamíříme na Jerlochovice, Vlkovice, Vítovku, Odry, s cílem v restauraci Na Stovce ve Fulneku. Této vyjížďky se může zúčastnit kdokoli, kdo vlastní kultovní vůz značky Trabant. Pokud by měl někdo tedy zájem, klidně nás kontaktujte,“ pozývá k účasti organizátor Trabant Retro Rally Antonín Zbožek.

Páteční den pak zakončí kulturní program v restauraci „Na Stovce“ ve Fulneku, s vystoupením hudební skupiny Vítek, a s Gastro Trabant Rally Menu.

Sobota 8. srpna pak KOWAX ValMez Rally, KOWAX Rallysprint a Trabant Retro Rally ještě více propojí. Krátce před osmou hodinou (7:57 hod.) odstartuje do RZ Fulnek první soutěžní vůz. Mezitím od 10 hodin majitelé Trabantů podruhé absolvují po shodné trase „Spanilou jízdu Trabant Rally“, na kterou bude navazovat propagační jízda po trati RZ Fulnek (od 12:15 hod.). Na trati se odhadem objeví padesátka Trabantů nejrůznějších specifikací a úprav, na kterou naváže druhý průjezd RZ Fulnek (13:23 hod.). Po průjezdu rychlostní zkouškou budou Trabanty dále k vidění v restauraci „Na Stovce“ ve Fulneku, kde Trabant Retro Rally zakončí od 21:30 hod. Trabant Retro letní kino, které uvede českou komedii.

S průběhem této akce bude úzce spojena i účast týmů Besip a ÚAMK na náměstí ve Fulneku. K dispozici bude během dne celá řada atrakcí, soutěží, včetně zkušebních trenažérů ÚAMK. Třeba ten, při kterém si člověk může vyzkoušet náraz vozu v rychlosti 40 km/h.

„Nabídku spolupráce na propojení obou akcí jsme uvítali. Pro soutěžácké fanoušky byl Trabant vždy vděčným a populárním závoďákem. Tady sice půjde o sériové modely, ale často s řadou úprav a ve špičkovém stavu. Určitě se bude na co dívat,“ těší se na unikátní akci šéf organizačního týmu KOWAX ValMez Rally Jaromír Tomaštík.

Informačním kanálem KOWAX ValMez Rally a KOWAX Rallysprintu 2020 je internetová stránka www.valasskarally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez.

KOWAX ValMez Rally + Sprintrally 2020, tiskový servis

Tomáš Plachý