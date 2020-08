Na pekelně horké Valašce zvítězil Dominik Stříteský

Všechny posádky, které do druhého letošního podniku seriálu Peugeot Rally Cup odstartovaly, dorazily úspěšně do cíle, což je vzhledem k podmínkám obdivuhodné. Hned od úvodní rychlostní zkoušky se do čela prosadil domácí Dominik Stříteský, a i když ho potrápily některé antikaty a retardér, dokázal vyhrát všechny rychlostní zkoušky (před započtením penalizace). Zvítězil jednoznačně s téměř dvouminutovým náskokem a tento skvělý výsledek doplnil ještě vítězstvím ve třídě 6 a druhým místem ve dvoukolkách. „Pro nás to byl výjimečný víkend. Valašku znám, tak jsem chtěl opravdu zatáhnout a vyzkoušet, jak jsem schopen zajet i proti silnějším vozům. Zajímalo mě srovnání s novými přeplňovanými speciály, které jedou ve skupině pět. V sobotu jsme skončili pouhé tři vteřiny za Rendou Dohnalem, což považuji za slušný výsledek. Ve dvoukolkách jsme nakonec obsadili druhé místo za Honzou Dohnalem. Náš Peugeot z dílen Vančík Motorsport fungoval skvěle a za celý závod jsme vůbec nemuseli měnit nastavení. Trochu mě mrzí penalizace za retardér a nějaký čas nás stály také dva defekty po kontaktu s antikaty. První byl naštěstí pomalý a druhý zase kousek před cílem, takže jsme moc času neztratili. Úmorné vedro prověřilo také naši fyzickou kondici, v autě bylo fakt vedro. Ale všechno jsme zvládli a naše umístění je i dárkem pro Ondru Krajču, který na Valašce oslavil svůj stý start,“ komentoval průběh soutěže Dominik Stříteský.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Jiří Pohlídal začínal až ze čtvrté pozice průběžného pořadí, v druhé sobotní sekci se dostal před Michala Vaňharu na provizorní třetí místo, na kterém také přenocoval. Do nedělní etapy nastupoval s osmnáctivteřinovou ztrátou na Dominika Brože, kterou ale stáhl až na 0,7 sekundy před závěrečnou rychlostní zkouškou. Na třináctikilometrové „Juřince“ pak najel na turnovského jezdce 3,5 vteřiny a v úplném závěru soutěže se tak posunul na konečné druhé místo. „Nám začaly problémy už během seznamovacích jízd. Nenahrávala nám totiž kamera a mně dva průjezdy prostě ještě nestačí. Potřebuji se podívat na záznam a zapamatovat si alespoň kritická místa. Takže jsem začal opatrně a zrychlili jsme vždy až ve druhých průjezdech. Neděle už byla lepší, protože některé testy jsem alespoň částečně znal z minulých let. Nejdříve jsem se snažil stáhnout Michala Vaňuru a sázel jsem hlavně na kopřivnický areál, který mám rád a jel jsem na něm mnohokrát. Dokázali jsme se dostat na dostřel Dominikovi a před poslední erzetou nás dělila necelá vteřina. Na Juřince jsem tahal, ale dojel jsem Dana Poláška s Adamem, kterého navíc navigovala moje manželka. Tím jsme odevzdali asi dvě vteřiny a o to víc jsem se pak snažil tlačit. Nakonec to vyšlo, ale bylo to drama až do cíle,“ radoval se v cíli soutěže Jiří Pohlídal.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Dominik Brož startoval na Kowax Valmez Rally poprvé, navíc s novým spolujezdcem, ale i tak zajížděl dobré časy a celou dobu se společně s Janem Bezemkem držel za vedoucí posádkou. Průběžnou druhou pozici ztratil až v poslední rychlostní zkoušce, ale i s třetím místem byl nakonec spokojený. „Ze začátku se mi to moc nezdálo, ale nakonec musím říci, že se mi valašské erzety líbily a také pořadatelsky to byl vydařený podnik. Myslím si, že v dnešní době bychom měli být vděční za každý uspořádaný závod. Na Valašce jsem jel poprvé, navíc premiérově s Honzou Bezemkem, který ale od prvního ujetého metru odváděl perfektní práci. Skvěle nám to fungovalo. Nicméně už v první etapě nám auto na přejezdech občas jelo na tři válce, v neděli se to stávalo už i v závodním režimu, hlavně v nízkých otáčkách. To nás stálo drahocenný čas, snažil jsem se to dohnat nasazením a nevyhnul jsem se chybě, která nás v samotném závěru soutěže odsunula z druhé pozice. Ale i tak máme z třetího místa radost a těšíme se na další závody,“ doplnil Dominik Brož.

Dalším podnikem čtvrtého ročníku Peugeot Rally Cup CZ bude zářijová Invelt Rally Pačejov.