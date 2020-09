Vyškov: Zkušení harcovníci proti debutantům

Na start 28. ročníku Rally Vyškov se registrovalo celkem 112 posádek, z toho hned dvanáct vozů Opel ADAM Cup. Jedenáct z nich pak zasáhne do pohárové klasifikace. Na účastníky je v sobotu 12. září připraveno šest známých měřených úseků na třech rychlostních zkouškách - Podivická, Ivanovická Brána a nejdelší Račická (10,92 km). Posádky absolvují celkem 61,54 ostrých kilometrů.

Když se podíváme do loňské výsledkové listiny ADAM Cupu, z ní nezůstal pro letošní rok kámen na kameni. Loňský vítěz Stříteský postoupil do plnohodnotné ´er dvojky´, Štefana a Žarloka na tratích nevídáme. Dřívější zkušenosti tak mohou hovořit pro další v pořadí – Tomáše Arnošta, Jana Pilaře a Michala Koláře. Pokud připočteme Filipa Ocelku, kterého při loňském debutu zastavila technika, pouze tato čtveřice má s vyškovskou soutěží nějaké zkušenosti. A ty největší jednoznačně Jan Pilař, jenž se postaví na start Rally Vyškov už popáté. Nutno ovšem taky zmínit, že v sezóně 2014 právě na RZ Ivanovická Brána havaroval…

„Vždy, když už to vypadá, že budu mít výhodu znalosti tratí, tak mi RZty někdo otočí. To platí i letos, kromě RZ Račická se další dvě zkoušky jedou proti loňskému ročníku opačně,“ říká s úsměvem Jan Pilař a pokračuje: „Na Vyškově jsem jel poprvé v roce 2012 a i proto doufám, že předešlé zkušenosti využijeme k hezkému výsledku. Trať sice patří k rychlejším, ale na každé RZ je něco, co je ultra zábavné. Ať už to jsou skok na Ivanovické Bráně nebo ten legendární v Račicích či šotolina s ´bazénem´ na Podivické. Pokud vyjde pěkné počasí, tak si myslím, že se zase mezi většinou ADAMů pojede velký a rychlý sport. Mladíci na ValMezu ukazovali, že chtějí zrychlovat a my je nesmíme podcenit. Pokud budu upřímný, s Jirkou Kalkusem bychom rádi zabojovali o vítězství.“

Potřetí se na Vyškovsku postaví na startovní rampu průběžně čtvrtý jezdec pohárové klasifikace Tomáš Arnošt. „Přípravy na Vyškov jsou celkem hektické a budu rád, když vše stihnu. Auto ´projelo´ v pauze lakovnou, neboť na Příbrami a ValMezu dostalo celkem za uši. Udělali jsme i repasi tlumičů, převodovky a brzd, které poslední závody přestaly optimálně fungovat. Papírově možná pro vyškovskou soutěž patřím k těm zkušenějším, tak doufám, že to tak snad i bude, samozřejmě se budeme snažit zajet co nejlepší výsledek. Na Vyškově jsou hezké erzety, moc se na ně těším. I když na to těšení ani pořádně nebyl čas, protože ve spojení s prací, přípravami a závody do vrchu, které jezdím souběžně s cupem, to vše mi dává časově a fyzicky zabrat,“ komentuje předstartovní přípravy Tomáš Arnošt.

Stejnou číslovku má ve statistice Michal Kolář. Ten však letos na rozdíl od Tomáše ani jednou nespatřil cíl. A to bude chtít ve Vyškově napravit.

„Sezóna pro nás nezačala moc dobře. Do Příbrami jsem se těšil, byla to pro mě nová soutěž a při seznamovacích jízdách se mně rychlostky moc líbily. Ale bohužel ve třetím testu přišla havárie a byl konec. Za 14 dnů nás čekala skoro domácí ValMez rally, tak jsme dělali vše pro to, abychom dali auto dohromady a postavili se na start. To se díky obětavým lidem okolo povedlo, za což jim moc děkuji! Ale naše jízda neměla dlouhého trvání, když nám na startu úvodní zkoušky praskla levá poloosa. Teď nás čeká Rally Vyškov. Auto je nachystané, určitě se těším a doufám, že nám to konečně vyjde až do cíle. Jak se říká do třetice všeho dobrého (smích). Ve Vyškově jsme startovali už dvakrát, takže rychlostní zkoušky trochu známe, na druhou stranu máme letos odjeto minimum kilometrů, a tak až při závodě uvidíme, jak se nám bude proti klukům časově dařit. Prioritou ale bude spatřit cíl,“ říká před startem Michal Kolář.

Naopak pro další účastníky Čermák a Hrachovec ADAM Cupu bude Rally Vyškov zcela novým závodem a bude zajímavé sledovat, jak si mladíci poradí s rychlejšími úseky převážně na zemědělských a obecních komunikacích. Dočkáme se tak do třetice triumfu Jaroslava Petráše, kterého bude opět navigovat Petr Jindra? Jak uspěje při dalším českém startu Piotr Krotoszynski? Nebo překvapí někdo z talentovaných mladíků? Jakub Jančík, Kryštof Zpěvák už ValMezu ukázali svou rychlost, ta nikdy nechyběla ani Danielu Poláškovi. Soutěžácký debut si pak ve Vyškově v ADAM Cupu odbude Luděk Blanda, kterého bude navigovat Jiří Hlávka.

„Sezónu zatím hodnotím kladně. Příbram se mi líbila, byl to pro nás první závod, kde jsem se seznamoval s autem a rally jako takovou. Na ValMezu už jsem se cítil zase lépe, protože charakter tratí mi byl bližší, ale bohužel nás v odpolední sekci trápila technika. Ale i přesto jsem si závod užil a jsem rád, že jsme se dostali do cíle. Do Vyškova se těším, jsem zvědavý na profil tratí a rád bych se celkovým pořadím posunul výš. Bohužel se nám ale zatím od posledního závodu nepodařilo najet ani jeden testovací kilometr, tak nebude úplně snadné pro mě dostat se hned do tempa. Každopádně si přeju dovést auto v celku do cíle, a když se podaří nějaký solidní čas, budu jen rád,“ doufá před startem osmnáctiletý Kryštof Zpěvák.

„V Příbrami, kde se mi rychlostní zkoušky moc líbily, jsme začali sezónu trošku zostra, teď máme hlavní cíl dojíždět a sbírat zkušenosti. Přece jen sprinty jsou tratěmi zase o úroveň výše, nabízí krásné a těžké úseky, na které si musím zvyknout. V tomto duchu jsme odjeli ValMez. Bohužel soutěž mi rychlostkami moc nesedla, tak doufám, že to ve Vyškově bude zase něco jiného. Na závod se těším, hlavní cíl je dojet, pokořit cenné kilometry a snad se soupeři držet krok. Ale stále je před námi větší půlka pohárových závodů, takže na hodnocení je ještě čas. Nicméně zatím jsem se sezónou spokojen, ADAM Cup je prostě super. Přímo před závodem jsme netestovali, ovšem svezl jsem se na slalomu v Panenském Týnci a v rámci tréninku i na motokárách,“ přiznává šestnáctiletý Tomáš Štuksa.

„Těší mě nadále velký zájem o ADAM Cup. Podruhé v řadě jedenáct účastníků je nádherné číslo, které dokladuje fakt, jak populárním nářadím ADAMy mezi soutěžáky aktuálně jsou. Tím pádem lze opět očekávat tvrdé souboje, ale samozřejmě vítěz může být jen jeden,“ okomentoval předstartovní atmosféru zástupce promotéra XTG motorsport Zdeněk Pekárek.

Aktuální bodový stav Čermák a Hrachovec ADAM Cupu 2020 (2/7):

Petráš 50, Pilař a Krotoszynski 34, Arnošt 28, Jančík 26, Zpěvák 24, Ocelka 20, Polášek 12, Dvořák 6, Štuksa 4, Kolář 0

Kalendář Čermák a Hrachovec ADAM Cupu 2020:

8. - 9. května Rallysprint Kopná - zrušeno

5. - 6. června Rally Plzeň - zrušeno

24. - 25. července Rally Příbram

7. - 8. srpna KOWAX Rallysprint

11. - 12. září Rally Vyškov

27. - 28. září Rally Pačejov (I. etapa) - v jednání o možnosti startu

9. - 10. října Rally Moravia

23. - 24. října Rally Vsetín

6. - 8. listopadu Rally Šumava (I. etapa) - v jednání o možnosti startu

OPEL ADAM CUP – Technická data:

Motor: 1.6 ECOTEC 16V, variabilní časování ventilů, řídicí jednotka BOSCH Motorsport

Výkon: 103 kW / 140 k při 6500 ot/min

Toč. moment: 160 Nm při 4700 ot/min

Převodovka: Sekvenční 5-stupňová Sadev, lamelový samosvorný diferenciál

Podvozek: Nastavitelný soutěžní podvozek REIGER, tlumičové vzpěry McPherson, silentbloky Uniball, specifikace pro asfalt a šotolinu

Řízení: Hřebenové s elektrohydraulickým posilovačem

Kola: Hliníkové disky EVO Corse 6,5 x 16 (asfalt), 6 x 15 (šotolina)

Brzdy: „Fly-off“ hydraulická ruční brzda, regulace tlaku brzd zadní nápravy, 4-pístkové kotoučové brzdy Brembo vpředu, vzadu jednopístkové kotoučové brzdy.

Brzd. kotouče: 305 mm ventilované vpředu, 264 mm vzadu

Karoserie: Lehký skelet, integrovaná bezpečnostní struktura, ochrana motoru a palivové nádrže

Interiér: Sedadla SPARCO Competition (kompatibilní se systémem HANS), integrovaný hasicí systém, suchý akumulátor.

Exteriér: Komponenty karoserie „OPC Line“, rychloupínače kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru, tažná oka

Elektronika: Soutěžní přístrojový panel, LCD indikátor řazení, palubní počítač navigátora MONIT, centrální ovládací panel, lampa na čtení map

Rozměry: délka: 3698 mm, šířka: 1720 mm, výška: 1442 mm, rozvor: 2310 mm

Hmotnost: 1090 kg

Bližší informace k poháru: Zdeněk Pekárek, XTG motosport, tel: + 420 608976661, e-mail: zdenek.pekarek@opel-motorsport.cz