Rozhovor s vítězem kategorie 4 České trofeje v rally HA Tomášem Klokočníkem jun.

Tomáši, svoji první sezonu v životě jsi zvládl mazácky. Dojeli jste všechny závody a závěr roku vyšperkovali na Rally Vsetín, kde jste v konkurenci deseti posádek startujících v České Trofeji v rally historických automobilů obsadili výborné třetí místo a hlavně potvrdili „titul“ v nejpočetnější kategorii 4. Můžeš popsat Vaše pocity v cíli vsetínské soutěže?

„V cíli jsme na titul vůbec nemysleli. Spíše jsme byli rádi, že v cíli vůbec jsme, protože tato soutěž je náročná tím, že se tam jede pořád takový to “levá pravá přes horizont do”. Musím říci, že za celý rok tohle byla asi nejtěžší soutěž, kterou jsme absolvovali. Ale na druhou stranu jsou to pro nás velice důležité zkušenosti, které můžeme v dalších letech zužitkovat.“

Takže dá se říci, že Ti rychlostní zkoušky Rally Vsetín „šmakovaly“?

„Určitě, tyto rychlé a od startu až do cíle technické úseky typu právě “levá pravá přes horizont do” mě baví a vyhovují, je to na srdíčko. Určitě mě docela mrzelo, že pro nás musel být dvakrát zrušen Semetín. Tento charakter tratí, kde nejsou moc rychlé a rovné úseky, mi hodně svědčí i z toho důvodu, že máme v našem favoritu velmi krátkou rychlostní skříň. Takže na rychlých a rovných úsecích dost ztrácíme.“

[ ODKAZ NA VIDEO-SESTŘIH POSÁDKY Z RALLY VSETÍN

https://www.youtube.com/watch?v=Cgw3fJG-Pzw ]

Před Vsetínem jsme se zúčastnili Rally Vyškov – tam byla v rámci České Trofeje v rally HA početně slabší účast, ale zase o to hezčí videa z ní máte. „Fakír“, jak občas nazýváš vašeho favorita, tam často létá hezky bokem. Jak jste si užili šotolinové úseky a celou vyškovskou rally?

„Rally Vyškov byla pro nás příjemná změna oproti Fulneku, kde to bylo právě hodně letecké a na maximálku. Jelikož byla na Vyškově v Trofeji historických automobilů taková účast, jaká byla, tak o to více jsme si to užívali. Také jsme uvítali to, že zde byl opět systém čtyřech RZ. To sice znamená více přejezdů, ale já si pak připadám více jako na velké rally 😁“

[ ODKAZ NA VIDEO-SESTŘIH POSÁDKY Z RALLY VYŠKOV

https://www.youtube.com/watch?v=7-8h8AgSjo8 ]

Výsledkově nejméně povedenou soutěž jste měli srpnovou Rally Fulnek-Odry, byť body jste si odtamtud odvezli. Pověz nám, co se Vám tam dařilo a co se naopak pokazilo?

„Na Fulneku se nám celkem dařilo a časy byly z mého pohledu dobré. Při vjezdu do servisu, kde jsme měli v plánu přezouvat na jinou směs pneumatik, jsme zjistili závadu na vodní pumpě. Tu se nám podařilo vyměnit, i když za cenu menší penalizace kvůli pozdnímu výjezdu ze servisu. Tímto bych chtěl vyjádřit díky Pavlu Malaníkovi, respektive jeho servisu, který nám jí půjčil. Další časová penalizace pak byla taková naše první větší chyba, když jsme zazmatkovali a šli jsme příliš brzy do časové kontroly před RZ. Ale co už, jsme jen lidi a stávají se i horší věci. Každopádně jsem si i Fulnek užil, jako každou rally, a jsem rád za cenné zkušenosti, které jsem zde získal.“

O úspěšné Rally Plzeň, která pro Vás znamenala vítězství ve třídě v konkurenci dvou dalších posádek, jsme si povídali už v létě. Nicméně všechny čtyři soutěže, které jsi letos jel, pro Tebe byly zcela nové. Můžeš je porovnat, a které z nich Tě oslovily nejvíce a proč?

„Za celý rok u mě stále vede Plzeň a to nejen z důvodu, že jsem to tam trošku znal, ale také z důvodu, že to byla opravdová soutěž, která obsahovala střídání počasí, střídaní povrchů, šotoliny, a rychlé i technické úseky. A v neposlední řadě i největší konkurenci v kategorii 4, když se nás zde sešlo sedm posádek. Jako druhý mě letos nejvíce bavil Vsetín. Zde jsem si zase krásně zazávodil s Jirkou Daňkem, kterého jsme na poslední rychlostní zkoušce pojeli, což pro nás byl největší úspěch celé Rally Vsetín.“

Na sedle spolujezdce Tě celou sezonu provázela Renata Rišková. Jsou situace, kdy na Tebe v autě třeba zvýší hlas?

„Ne to vůbec ne, Renča si naši společnou jízdu pokaždé užívá a snaží se být maximálně soustředěná a připravená na každou situaci.“

S tím souvisí i další otázka – bylo Ti letos někdy v autě na trati tak „ouzko“, kdy sis myslel, že už to nedopadne dobře a cíl nespatříte?

„Zrovna teď posledně na Vsetíně jsem měl malou krizovku, ale naštěstí jsem nezazmatkoval, pustil brzdu ve správnou chvíli a auto se krásně svezlo smykem do zatáčky. Musím říci, že mě mrzí, že tam nebyla zrovna žádná kamera či foťák, protože z venku to muselo vypadat hodně efektně. A pak mi bylo nejvíce „ouzko“ v servisu na již zmíněném Fulneku, když jsme zjistili ty problémy s vodní pumpou. Běžel jsem přes celý servis hledat právě kluky od Pavla Malaníka, zda-li by nám ji půjčili. V tu chvíli to asi nejvíc prožívala moje přítelkyně, která ty naše závody prožívá možná nejvíce, i když to nedává úplně najevo.“

Letošní sezona České Trofeje v rally historických automobilů je za námi, a brzo tomu tak bude s celou letošní sezonou. Čeká Vás do konce roku ještě nějaká akce nebo už budete „jenom“ spřádat plány na příští rok? A případně jaké plány máte, pokud už je spřádáte?

„Letos, když to vyjde, tak pojedeme ještě Pražský rallysprint. Co se týče plánů na příští sezonu, tak ty už s tátou samozřejmě začínáme dávat dohromady. Zatím to vypadá na setrvání v České trofeji historických automobilů a pár vybraných velkých mistráků k tomu. Ale které, to je zatím ve hvězdách.“

Poslední odpověď nechám na Tobě – je něco, co bys nám chtěl na závěr vzkázat z pozice vítěze nejpočetněji obsazené kategorie v letošním premiérovém ročníku České trofeje v rally historických vozidel?

„Určitě jsem hlavně rád, že tato sezóna, i přes lehké komplikace, dopadla takhle skvěle. Protože takový triumf v první sezóně kariéry bych nikdy nečekal. Dále bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, fanouškům, co fandí podél tratí, a v neposlední řadě rodině a přátelům, kteří nás podporují, ať už jakýmkoli způsobem. Kdo by se chtěl podívat na zajímavosti z našich on-boardů a další videa, tak nás muže sledovat a odebírat na našem youtube kanále zde: https://www.youtube.com/channel/UCOoYeFih_VGb3z4ThcTgv9A “

Gratuluji ještě jednou k letošnímu úspěchu a děkuji Ti za rozhovor!

Aleš Holakovský