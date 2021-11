Kniha s názvem „Roman Kresta Na vlnách času“ je v pořadí pátou knihou Dana Porazila, jehož tvorba je zaměřena především na automobilový sport. Příprava knihy trvala téměř dva roky, zmapovat život a sportovní kariéru Romana Kresty zabralo hodně času. Nyní se kniha dostává do prodeje a bezesporu potěší všechny fanoušky Romana Kresty a českých rally.

„Romana jsem sledoval od jeho začátků a vždy jsem ho velmi obdivoval. Už dlouho jsem si říkal, že o kom jiném bych už měl napsat další knížku než o Romanovi. Vzhledem k jeho profesionalitě a časovému vytížení to vůbec nebylo jednoduché. V knize jsou navíc rozhovory s rodiči, manželkou, největšími soupeři Romana Kresty a několika dalšími osobnostmi, které se na jeho kariéře významně podíleli. Jednou z nich je například i Malcolm Wilson, takže dát všechny informace dohromady zabralo opravdu hodně času. Jsem moc rád, že je kniha na světě a děkuji všem, kteří se na ní podíleli,“ prozradil krátce autor knihy Daniel Porazil a pokračuje: „Všechny moje dosavadní tituly byly spojené s charitou zaměřenou na děti. Stejně tak tomu bude i s novou knihou. Finální variantu připravujeme a podrobnosti zveřejníme po dojednání konkrétní pomoci.“

„Popravdě jsem se nápadu napsat tuto knihu zpočátku bránil. Říkal jsem si, proč by právě o mě měla vzniknout knížka. Nicméně pár kamarádů mě nakonec přesvědčilo. Ale kdo mě zná, dokáže si představit, jak náročné to vzhledem k mému časovému vytížení pro všechny bylo. Mám své pracovní priority a v té době to nebylo zrovna psaní knihy. Ale jsem moc rád, že vznikla, protože v ní je opravdu všechno. Krom jiného vysvětluje pár skutečností, které v daný moment někteří možná nechápali,“ vypráví Roman Kresta a dodává: „Knížku jsem pokřtil společně s Danem, mým prvním a zásadním spolujezdcem Jendou Tománkem a Petrem Grossem, který byl rovněž mým dlouhodobým navigátorem.“

Knihu „Roman Kresta – Na vlnách času“ můžete objednávat na adrese www.peopleforrally.cz a současně je k dostání v knihkupectvích KANZELSBERGER.