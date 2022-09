Rozevlátá žlutá škodovka míří do San Marina

V letošní sezoně se potýkáte s technickými problémy, můžeš nám popsat, co se stalo na Valašce a na Kopné?

„Letošní sezónu jsme nezačali úplně dobře. Už na Valašské rally nám poměrně dobře rozjetý závod překazila závada na převodovce, kterou jsme do dalšího dne stihli opravit. Užili jsme si Valašku alespoň mimo soutěž. Letošní ročník Valašky byl obzvláště náročný, těžký a nevypočitatelný. To ovšem hrálo v náš prospěch, čím horší podmínky tím větší máme prožitek z jízdy. Co se týče Rally Kopná, tak tam nás smůla doprovázela a opět selhala technika. Do dnes nevíme, čím to bylo, ale ze zadní části vozu se začaly ozývat zvláštní zvuky, které zesilovaly. Abychom předešli větším problémům, tak jsme v závodě nepokračovali.“

Naopak Hustopeče vám vyšly na výbornou, jak závod mezi vinicemi probíhal?

„Hustopeče, to byl vlastně první závod kde jsme naše auto dotáhli až do cíle. Do letošního ročníku pořadatelé zařadili opravdu spoustu šotolinových úseků, které nás hodně bavily, ale samozřejmě nátlak ze strany protivníků byl neuvěřitelný a museli jsme ze sebe dostat ještě více než obvykle. S tím přicházely zase problémy jiného charakteru, a to jezdeckého. Ne jednou jsme měli na mále, ale naštěstí vše dopadlo dobře.“

Na populární Barum Czech Rally Zlín vás fanoušci viděli pouze na páteční městské RZ. Mnozí na vaše průjezdy v sobotu čekali marně, co se stalo?

„Barumka byla letos trochu neplánovaná a upekla se na poslední chvíli. Máme jí za barákem, tak jsme se rozhodli, že jí teda pojedeme jako Legendy, tím pádem nám nebyl měřen čas. Záměr byl takový, že vyzkoušíme nějaké nové věci na autě a zároveň to nejdůležitější - pobavíme lidi. To se myslím povedlo, ale jak jsem říkal, nebylo to plánované. Své jsme splnili na městské zkoušce v centru Zlína a v sobotu jsme nestartovali z důvodu pošetření techniky. Letos máme trošku vyšší cíle a nechtěli jsme to rozbít. Ale vzhledem k tomu, že nám na Barumce z jedné dílny jely dvě auta, tak si myslím, že druhá Škoda 130 LR v podání Tomáše Uhera a Kristýny Urbanové ostudu neudělali. Tam kde jsme my skončili, tam oni pokračovali. Musím říct, že mě mile překvapilo jak s tím Tomáš jede. Nutno podotknout, že to byl jeho druhý závod s tímto vozem a perfektně se s ním sžil.“

Jaké závody máte ještě do konce sezony v plánu?

„Letos máme takový ořezaný program. Je toho hrozně moc a k tomu je potřeba se věnovat i rodině. Takže plány jsou takové, že už chvíli se chystáme na slavnou Rallye Legend San Marino. To je náš největší cíl letošní sezóny. Co bude následovat uvidíme podle toho, jak to vše dopadne.“

Za necelý měsíc se tedy postavíte na start Rallye Legend v San Marinu, jak se na tento populární závod připravujete?

„Na Rallye Legend je docela těžké se dostat, proto jsme rádi, že nás přijali a že můžeme startovat na takovém závodě. Samozřejmě se do Itálie jezdíme dívat na slavnou rally a trochu se odreagovat tak trochu jinak. Náš záměr není jet na čas, ale naopak navázat na to, kde jsme skončili na Barum rally. Takže fanoušci se mohou těšit na to co milují a na co rádi chodí - spálené gumy a vůně benzínu. Přípravy na tenhle druh závodu jsou specifické. Problém je se vzdáleností, z domu do centra závodu to máme 1100 kilometrů. Je potřeba mít vše dvakrát a hlavně nezapomenout něco doma. Auto je momentálně rozebrané a musí být do závodu v dokonalé kondici. Doufám, že smůla, kterou jsme si vybrali na začátku roku nás už opustila a v Itálii předvedeme pořádnou show.“

Na závody v Itálii jezdívá i mnoho českých fanoušků, chceš jim něco vzkázat?

„Doufáme, že diváci nás na Rallye Legend rádi uvidí. Těšíme se, že uvidíme spoustu českých vlajek podél trati rychlostních zkoušek. Budeme rádi, když se za námi fanoušci staví do servisu, na všechny se moc těšíme. Nesmíme zapomenout také všem poděkovat. Bez lidí okolo nás a našich fanoušků by to prostě nešlo. Skoro bychom zapomněli zmínit toho, kdo za tímhle vším stoji. Největší srdcař a fanoušek všech fanoušků a těch co se sním nebojí napít. Jaroslav Urban alias JARMIL - můj spolujezdec, strůjce všeho tohohle, co Vás na těch erzetách baví a kvůli čemu čekáte, než nás uvidíte. A za to mu patří velikánské poděkování.“