Sparrow Racing startuje do 20. sezóny – rozhovor s Tomášem Hrabcem

Tomáši, pojďme nejprve zrekapitulovat loňskou sezonu, ve které jste dokonce představili novou závodní techniku.

„V loňské sezóně jsme se zúčastnili dvaceti závodů jak v České republice, tak v zahraničí. Dokonce jsme startovali i na jednom podniku mistrovství Itálie v závodech do vrchu v Cividale.

Startovali s našimi vozy Peugeot 208 R2 a před Barum rally jsme přivítali v týmu "horkou" novinku v kategorii 2WD, kterou byl Ford Fiesta R2T19. Na Barum rally s ním premiérově startoval Matěj Kamenec. O novou Fiestu byl velký zájem ze strany jezdců, a tak ji bylo možné poté vidět i na rally ve Vsetíně, na Mikuláš rally a Pražském rallysprintu. Ze zahraničních startů byla asi tím největším účast na závěrečném podniku sezóny Mistrovství Evropy v Maďarsku, kde s vozem startoval Gábor Német v rámci maďarského mistrovství a umístil se na čtvrtém místě v rámci 2WD.“

A co chystáte pro jezdce ve své nastávající jubilejní sezoně?

„Ano, v letošním roce odstartuje náš tým Sparrow racing do své jubilejní dvacáté kompletní sezóny. Pomyslné „narozeniny“ si odbudeme na Rally Bohemia, kde náš tým bude startovat již po jedenadvacáté.

Pro letošní rok jsme připravili pro jezdce další novinku. Díky prodeji dvou Peugeotů 208 R2, které zamířily do své domoviny ve Francii, jsme pořídili ještě jeden Ford Fiesta R2T19. V současné době tak disponujeme na pronájem dvěma vozy Ford Fiesta R2T19, ale stále ještě i vozy Peugeot 208 R2. Zajímavostí je, že jeden z našich prodaných vozů nyní startoval na Rallye Monte Carlo 2020.“

Co dělá takový závodní tým v zimě, když se nezávodí, a už máte představu o Vašem programu a vytížení vozidel na letošní sezonu?

„Momentálně přes zimní přestávku prochází všechny vozy jak Fiesty, tak 208-čky celkovou kontrolou a repasí, tak aby byly v plné síle na 100 % připraveny nové sezóny. Tu bychom měli zahájit testy již v průběhu měsíce března. V plném běhu jsou i jednání s jezdci ohledně jejich startů s našimi vozy. Momentálně již víme, že s jedním vozem budeme startovat v kompletním maďarském mistrovství. Také vyjednáváme o několika startech v rámci Mistrovství Evropy. Co se týká příští sezóny v České republice, tak v rámci Rallysprint série máme již skoro plno, ale v rámci "velkého" MČR máme ještě dveře pro případné zájemce ze stran jezdců otevřeny.

Mohl bys na závěr při příležitosti kulatých narozenin Vašeho týmu zavzpomínat na nejvýznamnější jezdce Vašeho týmu a na používanou techniku? 20 let je dlouhá doba, takže mladí už to nevědí a staří zase zapomněli, jak se říká.. :-)

Za tu dobu prošlo našim týmem přibližně 250 jezdců z České republiky i ze zahraničí. Je těžké vyjmenovat jen někoho, ale ze současné špičky startovali v našem týmu v minulosti například Jaromír Tarabus, Václav Pech, Filip Mareš, Jan Jelínek, Václav Dunovský, bratři Wagnerovi z Rakouska. Dva závody v našem týmu absolvoval i Emil Triner. Technika se za 20 sezón také změnila. Náš tým začínal s vozy Honda Civic Vti, kterých jsme měli jednu dobu pět. V týmu jsme měli i Suzuki Ignis S1600 a Škodu Fabii S2000. Dále jsme připravovali i Mitsubishi Lancer EVO IX ale i EVO X, Honda Civic Type R a vlastně i Citroen DS3 R3T pro Egona Smékala. V současné době, se náš tým plně soustředí na vozy kategorie 2WD.

250 jezdců, tak to už by byla slušná „startovka“…Máš pro nás nějaký vzkaz na závěr?

Do nového roku bych chtěl všem fanouškům popřát samé hezké zážitky u tratí rychlostních zkoušek a všem jezdcům to, aby divákům ty zážitky mohli předvádět vždy až do cíle.

Děkuji za rozhovor!

Aleš Holakovský