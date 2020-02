Znovuzrozená Rallye Plzeň odstartuje v červnu

Když v září 1990 oslavovali Vlastimil a Petr Hodaňové prvenství na své domácí Rallye Plzeň, jistě netušili, že jejich Škoda 130 L bude pro tři desetiletí posledním vítězným vozem, zapsaným v pamětní knize této soutěže. Ve sportovním kalendáři Autoklubu ČR pro rok 2020 se však západočeská soutěž objevila, a to dokonce jako druhý podnik prestižního seriálu AUTOKLUB RALLYSPRINT SÉRIE. Jak se to přihodilo, vysvětluje předseda organizačního výboru soutěže Oldřich Bosman: „Plzeň je městem, které má tradičně k rallysportu hodně blízko, nejlepším příkladem je její hrdý občan a zároveň mnohonásobný soutěžácký mistr republiky Václav Pech. Přesto se dlouhodobě tento sport do metropole Západních Čech nedařilo přivést, výjimkou byly roky 2008-9, kdy do Plzně ve formě divácké rychlostní zkoušky nakoukla Rallye Šumava. Právě tato klatovská soutěž je geograficky nejbližším oficiálním kláním od krajské metropole a plzeňští závodníci ji považují za svůj domácí podnik. My bychom se však rádi pokusili přiblížit rallysport Plzni ještě víc….“

A v jakém formátu Rallye Plzeň 2020 proběhne? „Pochopitelně vycházíme z předpisů daných pro seriál Rallysprint série, které předepisují minimální délku 70 km rychlostních zkoušek,“ říká ředitel Rallye Plzeň 2020 Jiří Hasman a pokračuje: „Využijeme krásné kulisy nádvoří Plzeňského Prazdroje, kde bude start a cíle celé soutěže. Centrem Rallye Plzeň 2020 budou atraktivní prostory areálu DEPO2015 – bude v něm umístěno ředitelství i servisní zóna pro závodní týmy, právě zde bude probíhat také doprovodný program.“

Fanoušky určitě zajímají zejména rychlostní zkoušky, měřené úseky, na kterých budou soutěžní posádky měřit své síly a bojovat o cenné vteřiny. „K jejich podobě zatím nemůžeme příliš prozrazovat, v současné době teprve probíhá jejich schvalování, včetně zajištění příslušných povolení,“ konstatuje Jiří Novák, zástupce ředitele Rallye Plzeň 2020 pro bezpečnost a dodává: „Pro zapálené fanoušky motoristického sportu, kteří budou nad připravovanou tratí přemýšlet a odhadovat možné trasy rychlostních zkoušek, poskytneme malou nápovědu – závodit se bude zejména severozápadně od Plzně, v místech tradičních pro Rallye Plzeň. Některé úseky rychlostních zkoušek se částečně vrátí i na místa, kde se již v minulosti závodilo. Přípravy jsou v plném proudu a my slibujeme, že se brzy fanoušci dozvědí více konkrétních informací.“