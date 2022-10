Po úspěšném Pačejově míří Jakub Jirovec na 3-Städte-Rallye

Čtyřiadvacetiletý Jakub Jirovec má letos v plánu “velký” mistrák, a tak nemohl chybět ani na startu v Horažďovicích. Z Plzně to má do centra soutěže co by kamenem dohodil, proto považuje Rally Pačejov za domácí soutěž. Po ne zcela vydařené “Barumce” si chtěl Kuba spravit chuť, proto se na rally velice těšil. „V Pačejově jsem před dvěma roky absolvoval premiéru, z toho důvodu má tato soutěž pro mne zvláštní význam. Líbí se mi zdejší hladké a rychlé asfaltové zkoušky, které vyhovují naší Alpině. Pro letošní ročník jsem se domluvil na spolupráci s Ondrou Krajčou. Společně jsme úspěšně absolvovali seznamovací jízdy a hodně se těšili na shakedown. Z “ostrých” rychlostních zkoušek jsem si nejenom já nejvíce pochvaloval RZ Čečelovice, která nabídla opravdový sport. Je na ní několik atraktivních diváckých mist a pro posádky je důležitý správně napsaný rozpis. Jede se většinou na úzkém a rychlém asfaltu mezi křovím a úvozy, tudíž je z větší části nepřehledná,” přiblížil atmosféru před startem Jakub Jirovec.

Pro posádky začala rally pátečním shakedownem a Kuba s Ondrou zde zajeli 15. čas. Více jak časem se ovšem kluci “blýskli” skokem s čumákem hodně “do nebes”. A pak už se jelo na slavnostní start na horažďovické náměstí, kde bylo hodně diváků a skvělá atmosféra.

Samotná soutěž byla rozdělena do dvou etap, kdy každá měla ve svém harmonogramu po šesti erzetách. Kuba s Ondrou vyrazili s číslem 23 a ve třídě měli za soupeře Martina Radu. Cíl do rally byl jasný – cílová rampa. „S Ondrou jsme se dohodli, že pojedeme čistou stopu bez zbytečných smyků. Soutěž začala čečelovickou zkouškou a my zde zajeli 17. čas, což nás hodně povzbudilo. Dobrý čas jsme zajeli i na další zkoušce a v polovině sobotní etapy jsm edrželi pěkné 15. místo. Na poslední dvě zkoušky ovšem zapršelo a tím, že mám málo zkušeností s jízdou na vodě v Alpince, tak jsme docela ztratili. Přesto jsme byli s první etapou spokojeni,” zhodnotil úvodní dějství Rally Pačejov plzeňský jezdec. Na konci sobotní etapy byla posádka Jirovec – Krajča klasifikována na průběžném 18. místě a vedoucí příčce ve třídě.

I nad nedělní částí rally visel otazník, zda bude pršet. Pneumatikovou loterii vyřešil Kuba rozhodnutím, že mokrými gumami nic neztratí a vyplatilo se. „Počasí bylo i v neděli ve znamení deště, proto jsme nechali na Alpině mokré pneumatiky. Tím jsem se mohl dál učit jízdě na mokru. To se mi docela dařilo a já získával další cenné zkušenosti a s pocitem jistoty jsem zajížděl i slušné časy. Ve finále to vyšlo na 14. místo absolutně, což nás velmi potěšilo. Stále je však co zlepšovat,” ohlédl se za druhým poločasem pačejovské rally Kuba Jirovec. Vedle 14. příčky dosáhla posádka i na vítězství ve třídě RGT.

Od pačejovské rally uplynou dva týdny a Jakub Jirovec se opět nasouká do nehořlavé kombinézy a znovu bude svírat soutěžní volant. V polovině října je totiž na programu poslední podnik z “velkého” českého mistráku - ADAC KNAUS TABBERT 3-Städte-Rallye. Pořadatelům se přihlásilo 118 posádek z osmi zemí. „Nyní se naše přípravy zaměřují na německou rally, kam bych rád pozval všechny příznivce automobilových soutěží. Já vyrazím do rally s číslem 33 a diktát uslyším od Jirky Kalkuse. Jistě mnozí zaznamenali možnost zařazení česko-rakousko-německé rally do kalendáře soutěží Mistrovství světa pro příští rok. A zkoušky z “rally tří měst” by mohly být v příštím roce ty, po kterých se budou prohánět vozy WRC. To bude ale až v roce 2023 a všichni držíme palce pořadatelům, aby jim tento krok mezi elitu vyšel. Držte palce i nám, přijeďte se bavit a užívat si poslední letošní velkou rally,” nastínil nejbližší plán Jakub Jirovec.