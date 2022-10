PEUGEOT RALLY CUP JE V CÍLI ŠESTÉ SEZÓNY

A Miroslav Číž začal opravdu skvěle. Vyhrával jednu erzetu za druhou, v cupu suverénně vedl, stejně jako ve třídě RC4 II a ve dvoukolkách, pokud nepočítáme Honzu Dohnala. Nešťastná chyba v desátém testu však spanilou jízdu mladoboleslavského jezdce ukončila. Posádka se sice snažila pokračovat, ale motor jejich vozu se začal přehřívat, a to znamenalo odstoupení pouhé dvě erzety před cílem. „V Pačejově jsem startoval teprve podruhé, ale i přesto nám úvod soutěže skvěle vyšel. Dostal jsem se rychle do tempa a zajížděl dobré časy. V sobotu jsme před sebe nikoho nepustili. Chyba v desáté erzetě mě pochopitelně strašně mrzí. Byl jsem rychlejší v nájezdu do pravé zatáčky a spadli jsme do příkopu. Auto sice vyjelo, ale po pár metrech se začal přehřívat motor. Důvodem byl spadlý řemen z vodní pumpy. Nebýt toho, dojeli jsme do cíle, ale na to se pochopitelně nehraje. Moc se omlouvám celému týmu, partnerům a hlavně tátovi,“ řekl zklamaný Miroslav Číž.

Po odstoupení Miroslava Číže se do vedení dostal Lukáš Krupička s Milanem Kličkou a Peugeotem 208 Rally4. Lukáš Krupička startoval s novou generací „dvěstěosmičky“ teprve podruhé a z vítězství byl hodně překvapený. „Jasně, že jsem to nečekal. Do Pačejova jsem neodjížděl s ambicí na první místo. S turbem se stále učím, ještě mám občas návyky z atmosféry. Zbytečně podřazuji, přestože turbo tahá už od nízkých otáček. Navíc v našem cupu bývá na špici opravdu velký boj. Vyšlo nám to se štěstím. Míry je mi pochopitelně líto, protože by si první místo zasloužil. Nám se tentokrát dařilo, rallye jsme si užili a problémy se nám až podezřele vyhýbaly,“ komentoval závod Lukáš Krupička.

Na druhém místě dokončil náročnou soutěž Martin Jánský s Jiřím Kubíkem. „Už na úvodních Čečelovicích jsme projížděli kolem posádky, která skončila v lese, a málem jsme tam vyletěli i my. Další krizi jsme měli o pár set metrů dál. To mi na odvaze pochopitelně nepřidalo, takže jsem jel vyloženě v úsporném tempu. Pak ještě začalo pršet a chvilku mi trvalo, než jsem se přizpůsobil mokrým erzetám. Nicméně i přesto jsme se drželi Lukáše Krupičky. Po zrušení jednoho testu nám bohužel byl přidělen čas, který znamenal citelnou ztrátu. Za druhé místo v cupu jsem pochopitelně rád a těším se na další sezónu,“ prozradil Martin Jánský.

„Jsme rádi, že společnost GEFCO mohla být partnerem dalšího vydařeného ročníku Peugeot Rally Cupu. Gratulujeme všem posádkám k dosaženým úspěchům a těšíme se na spolupráci v dalších letech,“ prohlásil Jaroslav Javorský, zástupce generálního partnera, společnosti GEFCO ČR.