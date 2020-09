Radek Jatel: „Plním si své sny.“

Můžeš se nám krátce představit?

„Mé jméno je Radek Jatel, je mi 31 let a pocházím z Vysokého Pole nedaleko Zlína. Co se týká zájmů, mnoho času trávím v práci. Pracuji ve firmě, která se zabývá výrobou přepravních palet pro automobilový průmysl. Ale dá se to nazvat i jako koníček, protože jsem docela workoholik. Volný čas trávím sportem. Rád si zajdu zaběhat nebo zabruslit. Baví mne překonávat své hranice. Do nedávna jsem se také aktivně věnoval požárnímu sportu, kde jsem se mimo jiné potkával s mnoha závodníky.“

Jaká byla tvá cesta k rally?

„K motorsportu jsem měl blízko již od mládí. Rychlostní zkoušky při Barum Rally vedly kolem našeho domu, takže jsem měl rally přímo pod nosem a vždy jsem snil, že jednou do závodního vozu usednu. Cesta k rallysportu není jednoduchá, mnoho kvalitních pilotů nebo dokonce pilotek bohužel nemá dostatek financí, aby mohli tento krásný sport vyzkoušet a prosadit se. U mne je to podobné, mé starty jsou ojedinělé. Ale když vím, že se chci svézt, snažím se a dělám maximum, aby to vyšlo. Jsem velmi rád i za jednorázové starty.“

Dříve jsi závodil v motokárách, jak se ti tam dařilo?

„Motokárový sport je skvělý začátek a dobrý první krok v motorsportu. Vždyť mnoho našich špičkových jezdců začínalo právě v kárách. Mrzí mne, že jsem se tomuto odvětví nezačal věnovat již dříve v mládí. Ale stejně jako rally, tak i motokáry jsou hlavně o financích. Já jsem začal závodit někdy v mých pětadvaceti letech, a to díky rodině Kouřilových z Tlumačova.

V roce 2016 jsem odjel celou sezonu v Poháru Autoklubu České republiky (PAČR). Nikdy jsem sice nevyhrál, ale vždy jsem se umístil na 2. nebo 3. místě a celkový součet bodů nám stačil na 2. místo ve třídě ROK Senior hodnocení za celou sezonu.“

O tobě je známé, že často fandíš kamarádům u tratí RZ, jak to prožíváš?

„Upřímně, raději bych seděl v Peugeotu 208 R2 nebo v jiném závodním voze a sám sváděl boje na tratích rychlostních zkoušek. Ale když to zrovna nejde, rád se jdu podívat do servisu nebo k trati a podpořit kamarády. Je těžké mluvit o pocitech, jsou smíšené. Přál bych každém zažit svezení v ostrém závodním autě a užít si to naplno. Člověk si podél trati říká, že je to jednoduché a zvládl by to levou zadní. Potom se sám posadí za volant a už vše vidí jinak a zase taková sranda to není.“

Máš za sebou první ostré starty v rally, jaké to je, splnit si svůj sen? Jak své výkony hodnotíš?

„Každý kilometr strávený v závodním voze je pro mne splněný sen. Všichni, kdo v rally závodíme, si přejeme vyhrávat. Vím, že nemám tolik zkušeností, abych se pouštěl do velkých akcí a atakoval nejvyšší příčky. Proto se snažím pomalu zrychlovat. Když je nějaká zatáčka, která se dá projet naplno, raději si „vrknu“. Pro mne je prioritou vždy dovézt vůz do cíle bez poruchy karoserie.

Zařídit a ufinancovat každý start je velmi náročné, když se to všechno povede, beru to jako vítězství. Samozřejmě, že nějaký pěkný čas na rychlostní zkoušce velmi potěší.“

Čeho bys chtěl v rally dosáhnout? Máš nějaké vysněné auto, které bys chtěl řídit a závod, na kterém bys chtěl startovat?

„Co se týká vysněného auta, tak to jsem si svůj veliký sen již splnil. Vždy jsem si přál závodit s vozem kategorie R2, protože ty souboje v předokolkách jsou skvělé. Kluci s těmito vozy jedou velmi rychle a mne těší, že i při mých občasných startech, dokáži ztrátu na ně postupně stahovat. Nepotřebuji jezdit s lepším autem, „erdvojka“ mi bohatě stačí. Hodně mne láká vyzkoušet si jízdu v závodním voze na sněhu nebo na šotolině. V rally bych chtěl dosáhnout nějakého pěkného umístění, ale i ufinancovat celou sezonu by byl pro mne velký úspěch.“

Poděkování, vzkaz fanouškům...

„Rád bych poděkoval všem, kteří mi pomohli se k rally dostat a umožnili mi postavit se na start závodů. Velké poděkování patří partnerům, díky kterým můžu startovat na Traiva rally cupu v Kopřivnici. Konkrétně to jsou společnosti VHB Plus, TVD, IREL, VKR Abrasive a Ševčík Group. Velké díky patří také Jirkovi Horváthovi a mojí přítelkyni Kačce, která mi hodně pomáhá. Všem fanouškům bych chtěl poděkovat za podporu a užívejme rally společně.“