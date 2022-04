DO PEUGEOT RALLY CUPU NASTUPUJE ŠPIČKOVÁ POSÁDKA MČR

Zkušená posádka, známá pod zkratkou T&T, si vůz Peugeot 208 Rally4 vyzkoušela premiérově při loňské jubilejní Barum Rally a s nejnovější dvoukolkou z dílen Peugeot sportu se rychle sžívala. „Nový Peugeot dokáže být velmi rychlý a na Barumce jsme zajížděli poměrně slušné časy. Pěkně jsme se svezli, takže jsme začali přemýšlet o dalších plánech s tímto vozem. Nejlogičtějším krokem byl pochopitelně Peugeot Rally Cup, ale zajímá nás i celkové hodnocení dvoukolek. Potřeboval bych ještě doladit podvozek, na což se zaměříme v úvodu sezóny. V rámci přípravy na Šumavu pojedeme Kopnou, abychom se alespoň trochu rozjeli,“ prozradil své plány Jaromír Tarabus.

„Peugeot nás na Barumce docela nadchnul a mimochodem je to první francouzské auto, ve kterém jsme v naší poměrně dlouhé kariéře závodili. Už ve Zlíně jsme si krátce promluvili s manažerem seriálu a po několika dalších telefonátech se rozhodli nastoupit do cupu. Podle mě je to perfektní závodění za rozumnou cenu. Pro mladé jezdce je Peugeot Rally Cup skvělou školou s mnoha benefity. No a pro nás, kteří už pomalu přemýšlíme o konci kariéry, je to možnost, jak si ještě parádně zazávodit,“ doplnil krátce Daniel Trunkát.

Letošní ročník Peugeot Rally Cupu přináší opět několik novinek. Tou zásadní je sloučení loňských tříd do absolutního pořadí. „Vždy jsme se drželi myšlenky co nejvíce vyjít vstříc jezdcům, a protože chceme zachovat v cupu i původní variantu vozu Peugeot 208 R2, rozhodli jsme se sloučit klasifikaci a honorovat prvních pět posádek. To je skvělá příležitost pro rychlejší jezdce s původní specifikací vozu, jak si vyjet zajímavé finanční bonusy,“ vysvětlil ředitel značky Peugeot v ČR – Marco Venturini.

Šestapadesátý ročník Rallye Šumava Klatovy proběhne 6. – 8. května 2022 a začíná populárním Klatovským okruhem v pátek v 18:00 hodin. Pro posádky je připraveno celkem 160 ostrých kilometrů.