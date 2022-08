Ohlasy čela startovního pole po dopolední sekci 2. etapy

Tom Kristensson (SWE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 10):

„Jsme spokojeni, že jsme v servisu. Upřímně jsme mohli skončit na různých místech. Podmínky jsou velmi složité, jelikož může začít pršet z ničeho a nikdy nevíte, co se stane. Získáváme zkušenosti. Rychlost zatím nemáme, ale to bychom museli velmi riskovat, abychom zrychlili."

Ken Torn (EST, Ford Fiesta R5 MkII, startovní číslo 8):

„Erzety jsou krásné a velice náročné, stejně jako v Česku vždycky. Promlouvá nám do toho počasí, které se stále hodně mění. Oproti včerejšku jsme udělali malé změny v nastavení auta a myslím, že to pomohlo. Užívám si to, ale zároveň musím zůstat opatrný."

Adam Březík (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14):

„První rychlostní zkouška byla nejsušší, nejčitelnější. Na Majáku nám dost zapršelo, naštěstí jsme měli s sebou mokrou variantu obutí. Tu jsme nechali i na Pindulu, což nám v lese pomohlo a párkrát nás zachránila v krizových momentech."

Javier Pardo (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 3):

„Cítím se dobře, vybrali jsme správné pneumatiky s ohledem na těžce předvídatelné počasí. Na každé erzetě je spousta míst, kde se mění přilnavost, takže musíme dávat pozor. Budeme pokračovat dál, časy jsme neměli špatné, ale myslím, že můžeme být ještě rychlejší."

Raphaël Astier (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 20):

„Máme za sebou náročné tři erzety, ve kterých bylo těžké najít jakoukoliv přilnavost. Snažím se jet co nejopatrněji a zbytečně neriskovat."

Martin László (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 17):

„Neměli jsme dobrou volbu pneumatik na druhou rychlostní zkoušku. Bylo tam velmi mokro. Na poslední rychlostní zkoušce jsme měli hodiny, ale jsme rádi, že jsme v servisu."

Albert von Thurn und Taxis (DEU, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 15):

„První erzeta nám moc nevyšla, pneumatiky nefungovaly, tak jak jsem čekal. Na začátku jsem měl dvě malé krizovky a ztratil při jízdě jistotu. Druhou erzetu jsme odstartovali dobře, pak jsme ale ve vysoké rychlosti při nájezdu na horizont dostali aquaplaning a dolů z kopce se jen klouzali jako na ledu. Musím říct, že jsme měli obrovské štěstí. Ve zbytku sekce silně pršelo, takže jsem zpomalil, ztratil spoustu času, ale zkrátka jsem se necítil na to jet rychleji."

Alberto Battistolli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 5):

„Je to pro mě stále dobré. Na Pinduli bylo hodně bláta, ale to jsme čekali. Bunč byl složitý, ale také jsme jej zvládli. Auto je v pořádku, nic jsem netrefil, takže jsem spokojený s ranní částí."

Simone Campedelli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 7):

„Stejně jako včera to je velká výzva, ale myslím, že se nám povedl výběr pneumatik. Na druhé erzetě ale zničehonic začalo silně pršet, mokré pneumatiky jsme měli celou dobu u sebe, ale bohužel jsme je nepoužili. Na Pindule jsme byli opatrní, ale užili jsme si ji."

Norbert Herczig (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 9):

„Všechno bylo dobré, volba pneumatik před každou rychlostní zkouškou byla správná, jelikož jsme měli vždy informace, jak to na trati vypadá. Čas máme dobrý, pocit z auta je skvělý a se spolujezdcem dobře spolupracujeme."

Simon Wagner (AUT, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 11):

„Nebylo to špatné, stáhli jsme časovou ztrátu na jezdce před námi. Volba pneumatik nebyla stoprocentní, ale myslím, že jsme dopoledne udělali dobrý kus práce."

Filip Mareš (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 12):

„Projeli jsme to bez chyby, ráno jsem ale na první erzetě hodně zaspal. Šrámy ze včerejška se bohužel zakrýt nedají, takže si je vezeme s sebou. Je fajn, že jsme druzí, nicméně ty rozdíly jsou opravdu těsné, takže nás ještě čekají velké souboje."

Dominik Stříteský (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 46):

„Napětí na poslední tři rychlostní zkoušky je velké. Blíží se déšť, takže to stále není jednoduché a nikdo nemáme nic jistého."

Erik Cais (CZE, Ford Fiesta R5 MkII, startovní číslo 6):

„Vyšlo to pro nás úplně nejhůře, jak mohlo. Vyjeli jsme s pěti tvrdými pneumatikami, což nás bohužel stálo spoustu času a dvě pozice. Nadšený z toho samozřejmě nejsem, ale čeká nás ještě odpolední sekce, kde budou všichni topit, co to půjde a bude to velký boj."

Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 4):

„Je to složité, podmínky jsou náročné. Bunč byl suchý, ale jinak jsou všechny travnaté plochy podmáčené, takže je na trati hodně bláta. Na Majáku se zasekl mrak a pršelo tam intenzivně. My jsme neměli mokré pneumatiky s sebou, takže jsme to chtěli jen projet do cíle. Na Pindule jsme se snažili o co nejlepší čas na suchu, pak v lese jet obezřetně a ke konci jsme opět zrychlili. Myslím, že Bunč a Pindulu jsme měli dostatečně pod kontrolou."

Aleš Jirásek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 49):

„Trošku nám překazila plány voda. Byly tam proudy vody a my jsme měli jednu tvrdší a jeden měkčí gumu, takže jsme zvolili kříž. Jeli jsme obezřetně, jelikož nám jde o celkový výsledek, nikoliv o dílčí časy."

Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 51):

„Úplně jsme to nevychytali, byl jsem až moc opatrný. Pořád se ale pohybujeme kolem patnáctého místa, což je dobré. Pindula byla sušší, než jsme čekali, měli jsme vepředu mokré gumy, každopádně teď už jsme tady a uvidíme, jak to bude vypadat ve druhé sekci."

Laurent Pellier (FRA, Opel Corsa Rally4, startovní číslo 25):

„Dnešek si užíváme, stejně jako včerejšek. Myslím, že si s autem skvěle rozumíme a všechno funguje na jedničku. Podmínky jsou stále nevyzpytatelné, na druhé erzetě hodně pršelo. Ale bylo to v pořádku, naštěstí jsme vybrali správné pneumatiky a máme na čele dobrý náskok, takže doufáme, že to dotáhneme do úspěšného konce."

Emmanuel Guigou (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 19):

„Je to velmi obtížné, jsme na druhém místě, ale ztráta na první je příliš velká. Takže dnešek bude o tom udržet auto na trati a dojet si pro bednu."

Michal Horák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 48):

„První dvě vložky nám vůbec nevyšly, jelikož jsme zvolili úplně špatné obutí. Maják na tvrdých pneumatikách byl hrůza a děs, tam to bylo jen o tom projet to a neublížit autu. Trojka už byla fajn, kupodivu se ukázalo, že Pirelli a Michelin dohromady fungují."

Andrea Mabellini (ITA, Renault Clio Rally4, startovní číslo 27):

„Je to těžké, v tomto počasí se složitě pracuje s pneumatikami a ještě složitěji se volí správné. Ale zatím jsme spokojení. Dneska už se nesnažíme nahnat čas. Víme, že juniorský šampionát je rozhodnutý. Teď už se snažíme pouze dojet do cíle bez problémů."

Óscar Palomo (ESP, Peugeot 208 Rally4, startovní číslo 26):

„Toto ráno bylo velmi těžké, první rychlostní zkoušku jsme neměli dobrou, ale je pravda, že se hodně učím. Už myslím jen na dojetí na pódiu. Maják jsme jeli na suchých pneumatikách, což bylo těžké, ale je pravda, že je těžké zvolit správně."

Jaromír Tarabus (CZE, Peugeot 208 Rally4, startovní číslo 50):

„Bylo to celkem v pohodě. Na Maják jsme netrefili pneumatiky, mohli jsme mít v kufru dvě mokré, ale nakonec jsme se rozhodli, že je nepovezeme. V průběhu bylo trochu aquaplaningu, tak jsme zvolili opatrnější tempo. Zbylé rychlostní zkoušky se nám povedly zajet dobře."

Igor Widłak (POL, Ford Fiesta Rally3, startovní číslo 24):

„Podmínky jsou šílené a těžko předvídatelné. Na druhé erzetě pršelo, poprvé v životě jsem jel na mixu mokrých a suchých pneumatik. Jede se nám dobře, jen trochu pomalu, na Pindule jsme ale na hladkém obutí jeli na limitu, takže jsme velice šťastní."

Toni Herranen (FIN, Ford Fiesta Rally4, startovní číslo 28):

„Podmínky jsou podobné, jako včera, tratě jsou hodně uklouzané, zvlášť když jsme na Majáku v silném dešti jeli na hladkých gumách. Na poslední zkoušce jsme přišli o třetí převodový stupeň, tak uvidíme, jestli s tím v servisu zvládneme něco udělat."

Vojtěch GARGULÁK, David ŠTÍCHA, www.czechrally.com