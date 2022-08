Březík s Krajčou s triumfem na Power Stage

Zlínská Barumka opět potvrdila svou náročnost, kterou ještě zvýraznilo těžko předvídatelné počasí. To zkomplikovalo jízdu posádkám během soboty i neděle, bylo příčinou mnoha krizových momentů a těžkých havárií, naštěstí vždy s dobrým koncem. Výzvě v podobě konfrontace se soupeři a hlavně s počasím se postavil i Samohýl ŠKODA Team.

V pátek to ještě byla jiná písnička. Kvalifikace i večerní městská speciálka se odjely na suchu. Adam s Ondrou zajeli v kvalifikaci pátý čas a stejné pořadí si vybrali i pro sobotní startovní pořadí.

„Kvalifikace dopadla nad očekávání. Doufal jsem v desítku, nakonec to bylo mnohem lepší. A skvělou pohodu v týmu dokonal páteční průjezd městské rychlostky. Ta se opět odjela v jedinečné atmosféře, a ač jsem udělal spoustu drobných chybiček a očekával horší výsledek, pátá příčka byla slibná,“ vrátil se k průběhu závodu Adam Březík.

V sobotu už posádky začaly trápit deštivé přeháňky. Ty bylo těžké odhadovat, stejně tak bylo obtížné správně zvolit pneumatiky. Fabia R5 byla nakonec osazena třemi „dvacítkami“ a třemi mokrými gumami značky Michelin. A tandem Březík – Krajča byl dokonce na Slušovicích nejrychlejší registrovanou dvojicí ERC, solidně zvládli i průjezdy náročnými zkouškami Držková a Semetín.

„Popravdě jsem chtěl obout úplně jiné pneumatiky, než jsme nakonec zvolili. Táta mě však přemluvil pro tuto bezpečnou variantu, která se nám vyplatila už před RZ Slušovice, kdy jsme na auto rychle přezuli dvě mokré. Tam bylo opravdu hodně vody. Držkovou a Semetín jsem osobně čekal mokřejší, ale nakonec to nebylo až tak hrozné. Tam jsme proto na mokrých něco ztratili, ale průběžný výsledek byl parádní,“ přiznal lukovský jezdec.

Druhá sobotní sekce ovšem přinesla do zázemí týmu kromě dalších dvou časů v Top8 i citelnou časovou ztrátu z RZ Březová. Na vině byla uvolněná hadice od intercooleru. Adam s Ondřejem ale dokázali problém najít a po opravě pokračovali. Účet této zastávky byl hrozivý, ztráta více než šesti minut a propad do čtvrté desítky. První etapu pak posádka Samohýl ŠKODA Teamu zakončila na 24. místě absolutní klasifikace.

Propad výsledkovou listinou měl pro nedělní etapu i malé pozitivum, Březík s Krajčou startovali v rámci „otočeného“ pořadí jako třetí za Kristenssonem a Tornem. Fabia R5 opět disponovala pneumatikami Michelin v kombinaci tři suché a tři mokré. Na Majáku z toho byl třetí čas, na zbylých dvou testech skončili nejhůře sedmí.

„Na Bunči jsme jeli tři suché a jednu mokrou, ale na Majáku už hodně zapršelo a byl jsem rád, že opět vezeme mokré v rezervě. Pindula byla dopoledne přece jen sušší, ale těžký lesní úsek byl hodně uklouzaný,“ vypověděl v té době už patnáctý jezdec výsledkové listiny.

V poslední sekci bylo stále o co jet. Nakonec posádka Samohýl ŠKODA Teamu získala kromě solidního bodového zisku do českého šampionátu i pět „evropských“ bodů za prvenství v závěrečné Power Stage Pindula.

„Druhý průjezd Bunče na mokré trati byl doslova očistec. Auto dělalo i na rovinách hrozné věci (teď už se smíchem) a byl jsem moc rád, že jsme zdárně dorazili do cíle. Štěstí nám pak trochu pomohlo na Pinduli, kdy klukům za námi zapršelo. Ale i tak je triumf na RZ Pindula v Power Stage prostě bomba!

Celkově mám za sebou nejtěžší Barumku v kariéře, nebýt však zmíněných problémů, pohybovali jsme se kolem bedny. S dosahovanými časy jsme byli velice spokojení. Za poslední dva roky jsme se s týmem posunuli do těsné blízkosti absolutní špičky, za což jsme moc rádi. Prostě tento výsledek je odrazem tvrdé práce celému týmu, za což všem moc děkuji,“ uzavřel své hodnocení Adam Březík.

„Od začátku závodu nám vycházelo skoro vše, což se projevilo i na zajížděných časech. Na druhém průjezdu Březové nás vyřadila ze hry součástka za pár korun. Bylo to velké zklamání pro nás i celý tým. Jenže to k rally patří. Barumku jsme tedy už chtěli pouze dokončit a pokusit se o hezké časy, což se nám dařilo. Musím však uznat, že letošní Barumka byla, i díky počasí, velmi těžká.

A závěrečné vítězství na Power Stage? Vůbec jsme to nečekali, ale je to pro nás velká vzpruha do další práce. Děkujeme všem za úžasnou podporu," okomentoval start na 51. ročníku Barumky navigátor Ondřej Krajča.

2022 SONAX MČR v rally - absolutní klasifikace:

1. Kopecký 322,5, 2. Mareš 262,5, 3. Stříteský 217,5, 4. Březík 138, 5. Vlček 99, 6. Trojan 92, 7. Jirásek 69,5, 8. Cais 55,5.

Posádku Samohýl ŠKODA Teamu Adam Březík – Ondřej Krajča mohou fanoušci vidět už tuto sobotu na Rally Vyškov. „Aktuálně to vypadá, že v závěru roku dojedeme kompletní velký mistrák a představíme se i na zbylých závodech Rallysprint Série, které se jedou na Moravě,“ odhaluje plány Adam Březík.