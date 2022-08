Ohlasy téměř třiceti předních jezdců z cíle barumky

Tom Kristensson (SWE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 10):

„Moje malá chyba nás v sobotu připravila o možnost bojovat o skvělé umístění. To se v rally stává. Jeli jsme kvůli tomu i dnes docela pomalu, v těchto extrémně těžkých podmínkách, které na tratích panovali v neděli. Nakonec jsem ale velmi spokojený, získali jsme zkušenosti, jak jsme plánovali. V cíli poslední rychlostní zkoušky jsem řekl, že to byla naše první rychlostní zkouška, kterou jsme zajeli správně v závodním autě, cítil jsem rytmus. I tak jsme ale jeli opatrně. Řekl bych, že tohle počasí bylo asi nejtěžší, v kterém jsem kdy závodil."

Adam Březík (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14):

„Až na druhý průjezd Březovou, kde nám upadla hadice, to bylo letos naprosto boží. S dosahovanými časy jsme velice spokojení, za poslední dva roky jsme se posunuli někam, kam se nám ani nesnilo a dokážeme jezdit vyrovnaně s absolutní špičkou, takže jsme moc rádi."

Javier Pardo (ESP, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 3):

„Bylo to tu úžasné. Pro nás jako tým je velice důležité, že se nám podařilo dojet do cíle. Do konce sezony už nám zbývá jediná soutěž v Katalánsku, na kterou se musíme co nejlépe připravit, protože bojujeme o celkové druhé místo v mistrovství Evropy. Myslím, že je v našich silách jej získat, takže zapracujeme a vymáčkneme ze sebe to nejlepší."

Raphaël Astier (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 20):

„Byl to pro nás perfektní víkend, zvítězili jsme a zajistili si titul v kategorii RGT. Soutěž byla krásná, mám rád tyto náročné podmínky. Náš Alpine fungoval skvěle, celý tým odvedl výbornou práci."

Martin László (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 17):

„Tohle byla nejtěžší soutěž v mém životě. Poprvé jsme jeli s vozem kategorie Rally2, navíc v těchto extrémních podmínkách, kdy jsme tu měli kromě sněhu snad úplně všechno, déšť, mlhu, bláto... Erzety tu jsou už tak obtížné a toto je dělalo ještě těžšími. Takže jsem moc rád, že jsme dokázali dojet do cíle, chtěl bych moc poděkovat svému týmu, svému spolujezdci Dávidovi a své rodině."

Albert von Thurn und Taxis (DEU, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 15):

„To byl bláznivý víkend! Dostali jsme se na limit svých možností a možná i kousek za něj. Závodím pro zábavu, je to můj velký koníček, ale v takových extrémně náročných podmínkách si občas říkám, proč to vlastně vůbec dělám? Hlavně ve chvílích jako dnes ráno, když jsme měli obrovskou krizovku ve vysoké rychlosti na černém kluzkém asfaltu na horizontu, kde nebylo vidět vůbec nic. Ztratili jsme tam nějaké vteřiny, které se nakonec ukázaly být klíčové v souboji s Martinem. Ten ale byl velice rychlý a odvedl tady skvělou práci, takže s konečným umístěním jsem spokojený, nemyslím si, že pro nás bylo možné o mnoho víc. Celkově se mi tu moc líbí, příští rok se určitě vrátím."

Simone Campedelli (ITA, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 7):

„Byli jsme realisté, od začátku jsme věděli, že to tady pro nás bude velice obtížné a že pravděpodobně nebudeme moci držet krok s těmi nejlepšími. Proto jsme soutěž pojali jako skvělou příležitost nasbírat cenné zkušenosti. To se nám povedlo, dovezli jsme auto do cíle, jeli jsme chytře a získali body do šampionátu. Věříme, že z těchto zkušeností budeme v budoucnu těžit a až se sem vrátíme, tak budeme zase o něco výše."

Norbert Herczig (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 9):

„Jsme velmi šťastní, že stojíme před cílovou rampou. Byla to pro mě velmi důležitá soutěž, jelikož můj spolujezdec (Ramón Ferencz) mohl být zpět v autě. Pocity jsou skvělé. Auto bylo vynikající, atmosféra byla úžasná. Získali jsme hodně zkušeností s pneumatikami, teď ke konci sezony. Pokud se nám podaří seskládat rozpočet, určitě přijedeme i příští rok."

Simon Wagner (AUT, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 11):

„Nebylo to špatné. Mohli jsme se umístit lépe. Zkusili jsme vše v poslední rychlostní zkoušce, ale udělali jsme malou chybu. Celkově jsme dělali malé chyby během celého víkendu, což nás zřejmě stálo lepší umístění. Naučili jsme se hodně a zlepšili jsme se. Uvidíme se příští rok."

Filip Mareš (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 12):

„Honza ukázal tempo, kterému jsme nemohli konkurovat. Kdybychom odečetli vteřiny, které jsme včera ztratili kvůli mým chybám, tak bychom byli relativně blízko, ale na kdyby se nehraje. Honza třeba už dnes nemusel tolik tlačit. Za druhé místo jsme rádi, je to pro nás takové malé vítězství, soupeřili jsme o něj se skvělými soupeři, které nebylo vůbec jednoduché porazit."

Dominik Stříteský (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 46):

„Poslední rychlostní zkouška se kvůli mojí chybě nepovedla. Spadli jsme do keře, ztratili jsme asi dvacet vteřin, ale ve výsledku umístění není vůbec špatné. Samozřejmě mrzí nás to, ale skvělé oproti loňsku. To bylo mnohem horší, nicméně body jsou, auto je v cíli, a to je hlavní."

Erik Cais (CZE, Ford Fiesta R5 MkII, startovní číslo 6):

„Musím si sednout nad onboardy a zanalyzovat si svůj výkon. Pozitiva se v tuto chvíli hledají velice těžce, emoce z poslední rychlostní zkoušky jsou stále čerstvé. Už tři roky po sobě mi na poslední erzetě barumky není přáno, nevím proč. Chybí nám jeden dílek do skládanky, který musíme najít."

Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 4):

„Děkuji za gratulaci. Ta patří samozřejmě mně, mému spolujezdci Honzovi Hlouškovi, a celému týmu, kteří odvedli skvělou práci. Letošní barumka byla složitá. Dnes si s námi počasí pohrávalo, musím říct, že jsem v každé rychlostní zkoušce odlišné podmínky. Dopolední sekce se pro nás nesla ve znamení dojet a jsem rád, že jsme tady na cílové rampě."

Martin Vlček (CZE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 16):

„Letos to byla velmi náročná barumka, v podstatě jako každá. Bojovali jsme, ale udělali jsme dva defekty, v Malenovicích se na nás vyvalil proud vody tekoucí po cestě a už to bylo. Ztratili jsme šest minut, asi jsme přišli o pěkné umístění a pěkné body, ale to je zkrátka motorsport."

Aleš Jirásek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 49):

„Večer budeme lehce oslavovat. Tato soutěž byla trochu jiná než bohemka. Nejeli jsme v takovém tempu. Viděli jsme chyby soupeřů, což mi Petr (Machů) neustále opakoval, že barumku je třeba dojet. Když se blázní, jede se rychle, tak lidi dělají chyby a spousta jich vypadne. Byl plán tuto soutěž v prvním roce hlavně dokončit a ukázat ostatním, že bohemka ani Hustopeče nebyly náhoda a jsme schopni závody dojíždět konstantě. Tempo rozumné, někdy se mi jelo lépe, někdy hůře. Ne vždy jsme správně obuli, ale jsme tady, a to je hlavní. Doufám, že příští rok se taky ukážeme znovu."

Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia Rally2 Evo, startovní číslo 51):

„Letos to byla jedna z našich nejlepších Barum rally, sedmé místo v českém mistráku a patnácté celkově je pro nás úspěch. Na to jaké byly podmínky to bylo super, jen škoda, že jsme včera na Držkové ani jednou nejeli, ty nehody tam byly velké. Ale naštěstí nikdo nebyl vážněji zraněn, je vidět, že moderní auta jsou velice bezpečná. Podmínky tu byly těžké, na jedné erzetě třikrát déšť, pak zase třikrát sucho, to snad ještě nepamatuju. Pneumatiky jsme naštěstí trefili dobře, jeli jsme spíš na jistotu, a to se vyplatilo."

Laurent Pellier (FRA, Opel Corsa Rally4, startovní číslo 25):

„Jsme velmi, velmi šťastní. Byla to složitá soutěž. Těžká pro každého. Když vyhrajete takovou soutěž, jste opravdu spokojení. Šílené počasí, spousta bláta. Občas bylo sucho, pak další zatáčka byla celá zabahněná. Podmínky se stále měnily, byla to výzva. Teď jsme evropští šampióni, což je pro nás i Opel Motorsport velmi důležité. Běžně jde vítěz do JWRC. Takže pokud se Barum rally dostane do šampionátu WRC, tak se určitě vrátíme."

Emmanuel Guigou (FRA, Alpine A110 RGT, startovní číslo 19):

„Jsem spokojený. Druhé místo v kategorii RGT je pro mě úspěch. Letos to byla jedna z nejtěžších Barum rally, tratě byly velice kluzké, počasí se neustále měnilo a člověk nikdy nevěděl, kde bude sucho a kde mokro. Každý průjezd, každá zatáčka byla pokaždé úplně jiná, takže za takovýto výsledek musíme být rádi."

Michal Horák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 48):

„Poprvé jsem jel se čtyřkolkou, navíc nám dnes moc nevycházely tipy na pneumatiky. Majákem jsme se protrápili, ale na suché Pindule jsme si to vynahradili a krásně se svezli. Jsme spokojení, auto je celé, což je nejdůležitější a můžeme se začít připravovat na Vyškov."

Andrea Mabellini (ITA, Renault Clio Rally4, startovní číslo 27):

„Jsme šťastní. Byla to těžká soutěž. V tomto počasí ještě těžší. Ale jsme druzí, povedlo se nám dokončit soutěž. Nejdůležitější věc víkendu však je, že jsou Efrén Llarena, Sara Fernandezová, Alberto Battistolli and Simone Scattolin v pořádku a doufáme, že je brzy uvidíme ve voze na dalších závodech."

Óscar Palomo (ESP, Peugeot 208 Rally4, startovní číslo 26):

„Jsem velmi spokojený s výkonem v soutěži. Byla velmi těžká. Naučili jsme se hodně a zkušenosti, které jsme získali, nám pomohou v budoucích závodech. Umístili jsme se skvěle na podiu. Gratulace Pelierovi, jel opravdu skvěle. Příští rok se pokusíme opět přijet. Mám rád tuto soutěž a tento šampionát."

Jaromír Tarabus (CZE, Peugeot 208 Rally4, startovní číslo 50):

„Jako vždy to tu bylo náročné, letos možná o trochu náročnější, co se týče volby pneumatik, která se nám ne vždy povedla. Na druhou stranu to mohlo být horší, takže jsme spokojení. V náročných podmínkách jsme dojeli do cíle, co jsme potřebovali pro český mistrák a pro Peugeot Cup jsme splnili. Včera jsme na zrušené Držkové dvakrát dostali o trochu horší čas, což nás trochu odsunulo v možnosti bojovat o druhé místo v Evropě, na vítězného Pelliera bychom ale asi stejně netlačili, protože je opravdu velice rychlý. Na poslední Pindule jsme se ještě snažili, ale nakonec nám k tomu druhému místu chybělo sedm vteřin. Nicméně jsme rozhodně spokojení."

Dan Polášek (CZE, Ford Fiesta Rally4, startovní číslo 35):

„Cílem bylo pódium, na které jsme očividně neměli, takže jsme rádi, že jsme dojeli. Za čtvrté místo jsme velmi rádi. Pindulu už jsme jeli na jistotu, pouze dojet do cíle, s tím, že jsme věděli, že máme kilometr před sebou, kilometr za sebou. Doufám, že příští rok pojedeme znovu."

Igor Widłak (POL, Ford Fiesta Rally3, startovní číslo 24):

„Jsem velmi šťastný. Na rychlostních zkouškách jsem si myslel, že výsledek nebyl dobrý, ale když jsme dojeli do cíle, byl výborný. Myslím, že to byla nejlepší soutěž v mé kariéře. Příští rok se chci určitě vrátit. Všechno tady ve Zlíně je skvělé. Úžasná organizace a výborní diváci. Také počasí bylo dobré, jelikož jsme mohli vyzkoušet vše, jak pneumatiky do sucha, tak do mokra i různá nastavení auta."

Jakub Jírovec (CZE, Alpine A110 RGT, startovní číslo 21):

„Spokojenost je asi daleko. V sobotu to ještě šlo, tam jsem se smířil s tím, že půlka byla mokrá, půlka suchá. Držel jsem nějaké tempo. Teď v neděli mě první Maják docela rozhodil. Měli jsme pár špatných krizí, kdy už jsem z toho vyskočil a už jsem se do tempa nevrátil. Sobotu hodnotím kladně, ale ta neděle byla marná. Příští rok opět a snad již rychleji a konkurenceschopněji. Mám toho málo odjeto, abych mohl soupeřit."

Toni Herranen (FIN, Ford Fiesta Rally4, startovní číslo 28):

„Jsem šťastný. Hlavní věc je, že jsme v cíli a získali jsme zkušenosti. Byla to teprve moje druhá asfaltová soutěž a byla velmi těžká, hlavně v těchto podmínkách, kdy pršelo a trať klouzala. Snad se příští rok vrátíme."

Vojtěch GARGULÁK, David ŠTÍCHA, www.czechrally.com