Racing21: Stříbrný reparát ve Vyškově

V letošním roce se ve Vyškově startovalo již potřicáté a diváci tohoto jubilejního ročníku měli možnost vidět mnoho zajímavých soutěžních vozů na trati. Více než šesti desítkám startujících posádek přálo o uplynulém víkendu na trati osmi rychlostních zkoušek o délce 74 kilometrů slunečné počasí s příjemnými letními teplotami. Ani o atraktivní náboj této jednodenní soutěže nebyla nouze, protože k vidění bylo několik těsných soubojů na měřených úsecích, ale ten největší se nakonec odehrál právě v čele celkové klasifikace.

Jednou z posádek zmíněného souboje o celkové prvenství byli Vojtěch Štajf a František Rajnoha, kteří přivezli na start do Vyškova osvědčený vůz Volkswagen Polo GTI R5, opět zapůjčený maďarským týmem Turán Motorsport. Už na první rychlostní zkoušce naznačili Štajf s Rajnohou svým největším soupeřům ve Vyškově, ale také v celkové klasifikaci Poháru 2+, posádce Adam Březík – Ondřej Krajča, svůj úmysl držet se v jejich těsné blízkosti. Na druhém místě ztrácel Štajf zkraje soutěže pouhé 0,4 sekundy. Na dalších dvou měřených úsecích se časový rozestup mezi oběma posádkami mírně navýšil. Rozhodujícím okamžikem první sekce však bylo jezdecké zaváhání Adama Březíka na čtvrté rychlostní zkoušce. Střet jeho vozu s balíkem slámy stál cenný čas a Vojtěch Štajf se tak dostal v polovině vyškovské soutěže do jejího vedení s náskokem 3,5 sekundy.

Rally Vyškov (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Druhou sekci, opět o čtyřech rychlostních zkouškách, tak charakterizoval záměr posádky Štajf – Rajnoha udržet získaný časový náskok a zůstat ve vedení soutěže až do jejího cíle. I přes velkou snahu se jim to však nepodařilo a přivezli tak svůj vůz Polo GTI R5 do cíle na druhém místě celkového pořadí. Tím si však vylepšili celkový počet dosud získaných bodů v Poháru 2+ a udržují si tak nadále vedení v této sérii.

„Ve Vyškově jsme s Frantou, po loňském brzkém odstoupení, zvládli letos stříbrný reparát a máme z toho opravdu radost. Chtěli jsme se tradičně držet pódiového umístění, ale nečekali jsme, že nám Adam s Ondřejem dají šanci být o polední servisní pauze ve vedení soutěže,“ hodnotil Vojtěch Štajf první část Rally Vyškov a dodal: „Logicky jsme vycítili naši příležitost a nechtěli dát dravému mládí svoji kůži lacino. Tomu odpovídala i naše snaha v následujících erzetách, ale Adam s Ondrou prostě zvládli závěr soutěže lépe, a proto jim patří naše gratulace k vítězství. Užili jsme si ale s kluky parádní souboj a společně tak udělali letošní Vyškov pro diváky ještě více atraktivní. I to je důvodem k naší spokojenosti.“

Dalším startem týmu ACCR Racing21 bude Rally Morava, pořádaná ve dnech 16.- 17. září 2022. Jedná se o šestý podnik Poháru 2+ při Pirelli Rallysprint sérii.

