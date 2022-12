Bisaha obhájil prvenství na Mikuláši, největší show předvedl Březík

Novým pořadatelem mikulášské show se stal Rallyklub východní Morava v AČR pod vedením předsedy organizačního výboru Antonína Tlusťáka. Zatímco organizační tým doznal určitých změn, skladba tratě a časový harmonogram zůstaly ve stejné podobě jako v loňském roce. A rovněž umístění na prvních dvou příčkách kopírovalo pořadí z loňského roku. Bisaha vedl od první rychlostní zkoušky až do poslední erzety, zatímco o pořadí za ním rozhodl až poslední měřený test. Vlček v něm porazil Jakeše o pět vteřin a v konečném pořadí byl o pouhou jednu vteřinu rychlejší. „Mokré podmínky mně vyhovují, bylo hodně mokra, bláta a zásluhou uklouzané trati to bylo velmi náročné. Na časy jsme se dívali jen orientačně. Nejdříve jsem chtěl jet pro diváky, ale nakonec nám to nedalo, přece jen jsme závodníci. Jsme velmi rádi, že jsme zde mohli startovat a užít si parádní závěr sezony," řekl v cíli spokojený Bisaha.

Jako opravdovou show pojal Mikuláše vítěz Autoklub Pohár 2+ v rámci Rallysprint série Adam Březík na voze Škoda Fabia R5. Předem avizoval, že závěrečný podnik sezony pojme jako show a hodlá především bavit diváky, což beze zbytku splnil. Jeho dlouhé krásné smyky přiváděly diváky do pořádného varu. „Na časy se vůbec nedíváme, bavíme diváky. Na šotolinovém podvozku a pneumatikách je to nádherné svezení. Trať je hodně zablácená jako každý rok. Jsem hlavně rád, kolik diváků se přišlo podívat k trati,“ pověděl šestadvacetiletý Adam Březík během kontroly přeskupení.

V nabité kategorii dvoukolek (2WD) byla nejrychlejší „pořadatelská“ posádka Peter Surovič, Jiří Růžička (Opel Corsa Rally4), stříbrnou příčku obsadil navrátilec na soutěžní tratě René Dohnal (Peugeot 208 Rally4) s odstupem 15,7 vteřin, třetí skončil Zdeněk Němec na voze Škoda Fabia Kit Car. Hodnocení historických automobilů ovládl Martin Kučera s vozem BMW 318 iS, druhý byl Vít Hrášek a třetí místo obsadil při premiéře se Škodou 130 LR Petr Vraj junior.

Síť21 Mikuláš Rally 2022 měřila při svém dvanáctém ročníku 90,29 km a obsahovala celkem 6 rychlostních zkoušek v celkové délce 24,93 km. Z původně 63 přihlášených posádek prošlo administrativními a technickými přejímkami celkem 59 posádek. Do cílové mety dorazilo celkem 51 vozů.

Konečné pořadí Síť Mikuláš Rally 2022:

1. Ondřej Bisaha, Imrich Ferencz (CZE/SVK, Hyundai i20 R5) 19:35,4 min

2. Martin Vlček, Jakub Kunst (Hyundai i20 N Rally2) + 11,2 s

3. Miroslav Jakeš, Ivo Vybíral (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 12,2 s

4. Petr Kačírek, Petra Řiháková (Škoda Fabia R5) + 41,8 s

5. Jozef Béreš jr., Radovan Plichta (SVK, Mitsub. Lancer Evo IX) + 54,5 s

6. Dominik Jakeš, Vítězslav Baďura (Hyundai i20 R5) + 56,5 s

7. Štěpán Zabloudil, Petr Stoklas (Škoda Fabia R5) + 57,8 s

8. Karel Trněný, Christian Doerr (CZE/DEU, Škoda F. WRC) + 1:03,0 min

9. Robert Kořístka, Michal Drozd (Škoda Fabia R5) + 1:32,0 min

10. Marek Vlček, Tomáš Plachý (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 1:34,7 min

Pořadí v hodnocení dvoukolek (2WD):

1./12. Peter Surovič, Jiří Růžička (Opel Corsa Rally4) 21:45,9 min

2./14. René Dohnal, Roman Švec (Peugeot 208 Rally4) + 15,7 s

3./15. Zdeněk Němec, Michal Petrželka (Škoda Fabia Kit Car) + 16,6 s

Pořadí v kategorii historických automobilů (HA):

1./45. Martin Kučera, Martin Samsonek (BMW 318 iS) 27:09,7 min

2./48. Vít Hráček/Filip Hromas (Lada 2105) + 1:08,1 min

3./51. Petr Vraj/Eliška Vrajová (Škoda 130 LR) + 8:48,2 min

Vyhrané RZ:

3 – Bisaha, 2 – Jakeš 1 – M. Vlček.

Další zpravodajský servis v rámci Síť21 Mikuláš Rally 2022 přineseme v následujících tiskových zprávách. Uveřejněné budou na oficiální webové stránce www.rallysprintkopna.cz a sledujte slušovickou soutěž i na sociálních sítích facebook a instagram.