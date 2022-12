HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2022 ovládli dva Adamy a jeden Adam

Vedení v HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY si během posledních závodů sezony s přehledem udržela posádka Opel Adam Cupu Jakub Jančík - Jan Jurčík. Se ziskem 39 bodů jim chybí pouze jeden jediný bod do dosažitelného bodového maxima ze čtyř započítávaných závodů. Vítězná příčka je ovšem zároveň také jedinou, která zůstala v první desítce během posledních závodů beze změny. Jakub Jančík s Janem Jurčíkem se zároveň stali jak letošními vítězi Čermák a Hrachovec Adamu Cupu 2022, tak třídy RN7 v Rallysprint sérii. Na konečnou stříbrnou příčku poháru se propracovali další vítězové třídy v rámci Rallysprint série, bratři Adam a Roman Čepelovi, kteří přesvědčivě zvítězili v silně obsazované třídě RN10. Čepelovi se v první desítce konečného pořadí HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY umisťovali pravidelně i v minulých letech, ale na medailovou příčku jim to vyšlo až letos. Bronz v letošním poháru patří posádce Dominik Jakeš – Vítězslav Baďura, kteří obsadili celkově druhé místo jak v Adam Cupu, tak ve třídě RN7 v Rallysprint sérii. Dá se tedy říci, že máme na stupních vítězů dokonce tři Adamy – dva Opely a jednoho Čepelu. Tato první trojice si také rozdělí ceny pro vítěze v podobě závodních pneumatik HANKOOK dle vlastního výběru v hodnotě až 125.000 Kč (1. místo 8 ks, 2. místo 4 ks a 3. místo 2 ks).

Čtvrté místo obsadili po komplikované první polovině sezony a naopak vydařené druhé polovině Otakar Zenkl ml. - Zdeněk Omelka na Škodě Favorit 136 L, kteří se tak stali nejúspěšnější dvojicí letošní HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY z řad posádek historických automobilů. V nejpočetnější kategorii 4 pak obsadili druhé místo a první ve třídě E1. Chybělo jenom málo a „historici“ mohli mít svého zástupce i na medailových příčkách letošního poháru, protože Otakar Zenkl ml. získal stejný počet bodů jako Dominik Jakeš a o jeho čtvrtém místě rozhodl podle pravidel jenom nižší počet dokončených soutěží. „Tlačenice“ vznikla i na pátém až sedmém místě, když zde mezi třemi posádkami s identickým ziskem 33 bodů také rozhodoval počet dokončených soutěží a nejlepší umístění v absolutním pořadí daného šampionátu. Páté místo nakonec bere zástupce elitní třídy RC2 a velký český mladý talent Dominik Stříteský, který obsadil třetí místo v absolutním pořadí MČR i ve třídě RC2. Na šesté místo poháru se po komplikovanější letní části sezony vrátili letošní vítězové třídy RC4 II v MČR Kryštof Zpěvák – Pavel Fuksa, a to zejména díky vítězství ve své třídě RC4 II v Pačejově. Kryštof Zpěvák zároveň letos získal Juniorského mistra ČR. Sedmí jsou suveréni letošní klasifikace 2WD vozů s jednou poháněnu nápravou Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát, kteří vyhráli doslova co mohli, ale v pořadí HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY doplatili na to, že se v jejich třídě RC4 I sešel na některých závodech nižší počet účastníků, což jim zabránilo ve vyšším bodovém zisku.

Na osmém místě poháru se umístila celkově třetí posádka jak Adam Cupu, tak třídy RN7, Tomáš Arnošt – Jakub Kunst, a na desátém taktéž v obou případech čtvrtí Ondřej Studénka - Vojtěch Mudrák, kterým se podařilo zvítězit ve třídě ve Vsetíně. Mezi dva Adamy se na devátou příčku ještě vklínili tradičně rychle a atraktivně jezdící Pavel Malaník – Josef Sedlář na Favoritu, kteří loni obsadili v HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY čtvrtou příčku. Na podobné příčky mohli mířit i letos, ale zabránil jim v tom zejména velký průlet do lesa po střeše na závěrečné Rally Vsetín, který se naštěstí obešel bez zranění. Ani to jim však nezabránilo v zisku stříbra v nabité třídě RN10 v Rallysprint sérii, které se účastnilo dvacet posádek.

Zajímavá jména se objevují i ve druhé desítce konečného pořadí letošní HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY. Na jedenácté příčce je další Adam, v pořadí již pátý, tentokrát Michala Koláře. Toho v pořadí následuje Škoda 130 LR bratří Hejhalových, kteří obsadili v kategorii 4 páté místo. Paradoxně až za nimi, na čtrnáctém místě, jsou letošní mistři této nejpočetnější kategorie historických vozidel Jan Frei – Roman Maryška na další Škodě 130 LR. Ti po havárii s kolostřešní kombinací na RZ Maják na barumce postavili svou „LRu“ v rekordním čase znovu a odměnou je jim za to právě titul vydobytý pomocí třetího místa v Pačejově a s přispěním četných bodů i za etapová umístění během celé sezony. Pro Honzu Freie jde při jeho letošním návratu na tratě o zisk již čtvrtého mistrovského titulu v kategorii 4, když ty předchozí získal v letech 2016-2018.

Třináctou příčku obsadil další zástupce nejvyšší třídy RC2 Karel Trněný s Fordem Fiesta R5, který obsadil celkově 7. příčku v poháru P2+, nicméně v průběhu sezony si připsal i čtvrté a pátá místa. Patnáctku uzavírá Radim Orava, kterému se letos podařilo absolvovat rekordní počet závodů a obsadil šesté místo v Adam Cupu a sedmé místo ve třídě RN7 jak v Rallysprint sérii, tak v MČR. Šestnáctou a sedmnáctou příčku obsadila s identickými vozy Ford Fiesta R1 a identickým počtem 21 bodů dvojice zástupců třídy RN6 v Rallysprint sérii v pořadí Antonín Řehák (3. ve třídě) a Martin Končal (6. ve třídě). Liší se však v tom, že Antonín Řehák po havárii ve Vyškově přesedlal na Hondu Civic. Podobnou dvojici tvoří na osmnácté a devatenácté příčce s taktéž shodným počtem 20 bodů zástupci kategorie 5 „historiků“ Jindřich Štolfa s Roverem 220 GTI a Petr Jurečka na Subaru Impreza 555. Ti zároveň obsadili druhou a čtvrtou příčku v kategorii 5 v MČR-HA. Elitní dvacítku v pořadí letošní HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY uzavírá Jiří Pohlídal jun., který se se ziskem 18 bodů v rámci MSR stal nejúspěšnějším z řad účastníků slovenských šampionátů.

O zhodnocení letošní sezony jsme požádali Martina Kamiše, zástupce promotéra poháru a dodavatele závodních pneumatik HANKOOK: „Už na konci léta nás velmi potěšil suverénní zisk titulu Mistrů ČR v klasifikaci 2WD Jaromíra Tarabuse a Daniela Trunkáta v MČR ve 2WD a zároveň ve třídě RC4 I. Nyní se k tomu přidaly i další významné úspěchy jezdců na našich pneu,“ konstatuje Martin Kamiš a přidává výčet dalších medailových výsledků jednotlivých jezdců: „V Mistrovství ČR bere bronz v absolutním pořadí a zároveň třídě RC2 Dominik Stříteský; juniorským mistrem a zároveň mistrem ve třídě RC4 II se stal Kryštof Zpěvák a mistrem třídy RN6 Vlastimil Zigo. V Rallysprint sérii pneu HANKOOK zcela dominovaly ve třídě RN10, když zde na nich jelo všech prvních pět jezdců, tedy vítěz Adam Čepela, stříbrný Pavel Malaník, bronzový Petr Pavič, čtvrtý Tomáš Zeman i pátý David Vodák. Stejně tak tomu bylo i ve třídě RN7, kde výsledky kopírují i pořadí Čermák a Hrachovec Adam Cupu 2022, tedy Jakub Jančík, Dominik Jakeš, Tomáš Arnošt, Ondřej Studénka a pátý Michal Kolář. Adam cup se již druhým rokem jede kompletně na pneumatikách HANKOOK, a jsem rád, že k těmto vyrovnaným soubojům a rychlosti jezdců Adam Cupu přispívají i naše závodní pneu. Vítěz třídy RC5 Jiří Hladík jel hankooky v druhé polovině sezony a ve třídě RN6 obsadil 3. místo Antonín Řehák.

Tradičně velmi oblíbené jsou naše pneu mezi historiky, takže i zde máme mnoho medailových úspěchů. V MČR-HA je používá v kategorii 2 letos stříbrný Vítězslav Kabourek. Hattrick se našim jezdcům podařil v nejnabitější kategorii 4, když zde na pneu HANKOOK jeli všichni její medailisté – Jan Frei, Otakar Zenkl ml. i Jiří Kašpar. V kategorii 5 pak máme na druhém místě legendárního Jindřicha Štolfu. Při letošním premiérovém ročníku Rallysprint série historických automobilů jezdil naše pneu tradičně vítěz kategorie 2 Stanislav Budil, v kategorii 3 pak druhý Luboš Duspiva i třetí Patrik Silber, stejně tak v kategorii 4 druhý Vratislav Steuer i třetí Martin Černý, v kategorii 5 její vítěz Ondřej Palacký. Když to sečteme a vezmeme v úvahu pouze jezdce, kteří jeli pneu Hankook na všech závodech, tak ti získali v českých šampionátech celkem deset titulů mistra nebo vítěze třídy, respektive kategorie v případě historických automobilů. Druhých a třetích míst v konečném pořadí pak jezdci na našich pneu získali patnáct.



Všem úspěšným posádkám HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2022 gratulujeme! Za účast pak děkujeme všem téměř osmdesáti jezdcům. Těší nás, že dali důvěru právě našim pneumatikám a všem přejeme krásné a klidné Vánoce a šťastný nový rok. I díky hojné účasti je jasné, že budeme s HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY pokračovat i v roce 2023. Až nastane čas, tak veškeré informace, včetně nabídky závodních pneumatik HANKOOK, naleznete na http://www.hankookmotorsport.cz/,“ uzavírá podrobné shrnutí letošní sezony Martin Kamiš.



Připomeňme, že v poháru HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY se letos na dálku utkali jezdci sedmi níže vyjmenovaných šampionátů:

Mistrovství ČR v rally, Rallysprint série/Pohár 2+, MČR v rally historických automobilů, Rallysprint série historických automobilů, Majstrovstvá Slovenska v rally, Majstrovstvá Slovenska v rally historických automobilov a Slovenský Rally Pohár.

Pokud byla posádka přihlášena do poháru v rámci více šampionátů, do celkového hodnocení HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2022 se jí započítává to mistrovství či série, ve kterém nasbírá nejvíce bodů.



Konečné pořadí HANKOOK DRIVERS RALLY TROPHY 2022 – prvních třicet posádek:



1. Jakub Jančík – Jan Jurčík, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 39 b.

2. Adam Čepela – Roman Čepela, Ford Puma, RN10, RSS, 36 b.

3. Dominik Jakeš – Vítězslav Baďura, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 34 b.

4. Otakar Zenkl ml. – Zdeněk Omelka, Škoda Favorit 136 L, kat. 4., MČR-HA, 34 b.

5. Dominik Stříteský - Jiří Hovorka, Škoda Fabia R5, RC2, MČR, 33 b.

6. Kryštof Zpěvák – Pavel Fuksa, Ford Fiesta Rally4, RC4 II, MČR, 33 b.

7. Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát, Peugeot 208 Rally4, RC4 I, MČR, 33 b.

8. Tomáš Arnošt – Jakub Kunst, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 32 b.

9. Pavel Malaník – Josef Sedlář, Škoda Favorit 136 L, RN10, RSS, 31 b.

10. Ondřej Studénka - Vojtěch Mudrák, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 27 b.

11. Michal Kolář – Jiří Gerych, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 25 b.

12. Petr Hejhal – Martin Hejhal, Škoda 130 LR, kat. 4, MČR-HA, 24 b.

13. Karel Trněný – Christian Doerr, Ford Fiesta R5, P2+, P2+, 23 b.

14. Jan Frei – Roman Maryška, Škoda 130 LR, kat. 4, MČR-HA, 23 b.

15. Radim Orava – Michal Poch, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 21 b.

16. Antonín Řehák – Nancy Janásková, Ford Fiesta R1, RN6, RSS, 21 b.

17. Martin Končal – František Končal, Ford Fiesta R1, RN6, RSS, 21 b.

18. Jindřich Štolfa – Zděněk Hawel, Rover 220 GTI, MČR-HA, kat. 5, 20 b.

19. Petr Jurečka – Pavel Jurečka, Subaru Impreza 555, kat. 5, MČR-HA, 20 b.

20. Jiří Pohlídal jun – Jan Kubala, Peugeot 208 R2, tř. 6, MSR, 18 b.

21. David Vodák – Tomáš Zapletal, Škoda Felicia, RN10, RSS, 18 b.

22. Jiří Rybák – Jan Houšť, Renault Clio Rally4, RC4 I, MČR, 17 b.

23. Dominik Šulc – Ondřej Picka, Opel Adam Cup, RN7, RSS, 16 b.

24. Patrik Magyar - Adriána Marinecová, RP3, SRP, 16 b.

25. Vratislav Steuer - Jakub Nohel, Škoda 130 LR, kat. 4., RSS-HA, 15 b.

26. Josef Sázavský – Lukáš Jílek, Lada VAZ 2103, kat. 2. MČR-HA, 14 b.

27. Jaroslav Burian – Josef Fanta, Škoda Fabia TDi RN8, RSS, 12 b.

28. Václav Hostaš – Jan Valeš, Lada VFTS, kat. 4., MČR-HA, 10 b.

29. Jakub Vlček – Martin Zigler, Renault Clio Sport/Rally 5, RN8/RC5, RSS, 9 b.

30. Daniel Zapletal – Tomáš Drbal, Renault Clio, RN8, RSS, 9 b.

V případě rovnosti bodů rozhoduje počet dokončených soutěží a dále nejlepší umístění v absolutním pořadí daného šampionátu v dané sezoně

.