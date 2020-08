Michal Horák v cíli Valašky spokojen i rozladěn

Před sezónou proběhlo několik testování a první ostrý křest v nadupané čtyřkolce proběhl na tratích sprintové Příbrami. Poznávání nového vozu na opravdových rychlostních zkouškách proběhlo bez závažnějších problémů a první sprint sezóny zakončili Horákovi na 11. místě absolutní klasifikace a ve třídě P2+ byli 9.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

O čtrnáct dní později usedli Michal a Ivan do R5 znovu, tentokráte při Kowax ValMez Rally 2020. Letošní Valaška byla díky koronavirové situaci závodem dva v jednom, kdy dvoudenní soutěž ve velkém mistráku měla jeden soutěžní den společný se sprintovým mistrovstvím. Celkem se na start sobotní etapy, která byla společná pro obě mistrovství, postavilo 104 posádek. Pro ně byla připravena trať se čtyřmi měřenými úseky, které se jely dvakrát. Michal s Ivanem dostali přidělené startovní číslo 20 a ve třídě 2, kam spadá modrá fiesta, měli šestnáct soupeřů. „Valašskou rally jsme měli původně v plánu odjet jen jako sprintrally. Díky našemu hlavnímu sponzorovi Futures Conproduct nám ale bylo umožněno postavit se na i start nedělní etapy. To vše proto, abychom získali co nejvíce zkušeností s novým autem. Seznamovací jízdy probíhaly bez problémů, i když jsme vše měli docela časově nabité. Nestává se nám často, že bychom nestíhali odtrénovat rychlostní zkoušky, ale velký mistrák je přece jen náročnější. Valašské erzety byly dost rychlé, což mi moc nevyhovuje. Nejvíce jsem se těšil na Bystřičku, kde se jede opravdu ze zatáčky do zatáčky. Jinak v minulosti jsem na Valašce startoval již čtyřikrát a má bilance je tristní, jeden dokončený závod. I proto byla má motivace velká a závod jsem chtěl dokončit,“ nastínil předstartovní atmosféru olomoucký rodák.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Sobotní ráno nabízelo krásné počasí, ale posádky z představy nedobrovolné sauny moc nadšené nebyly. Podívejme se, jak se dařilo Horákům v rallysprintovém závodě. Michal s Ivanem začali opatrně a na úvodní erzetě Fulnek zajeli 11. čas ve třídě. „Osahávačka a úvodní rozcvička“ proběhla v poklidu, a tak se mohlo postupně zrychlovat. Jako třetí v pořadí byla Michalova oblíbená rychlostní zkouška Bystřička a tady již olomoucký jezdec zajel sedmý čas. Úvodní sekci sobotních erzet zakončila zkouška na kopřivnickém polygonu, kde Horákovi zajeli 9. čas ve třídě P2+ a stejná příčka jim patřila i v průběžném hodnocení. Druhá sekce již byla z pohledu olomoucké posádky jistější a dostavily se i slušné časy. Obzvláště dvě závěrečné erzety se povedly. Nejprve oblíbená Bystřička s šestým a druhý průjezd na polygonu se sedmým časem třídy. Na konci sprintu byla posádka klasifikována na 9. místě absolutně a 7. místě ve třídě P2+. Pokud bychom se podívali na výsledky z pohledu velkého mistráku, tak tady je v polovině rally umístění posádky lichotivé – 13. absolutně a 11. ve třídě 2. „V sobotu jsme začali opatrněji, ale s přibývajícími kilometry přišla jistota a my postupně zrychlovali. V prvním průjezdu RZ Lešná jsme měli problém s propadávajícím pedálem brzdy. Naopak krásně jsme se svezli na Bystřičce. Do druhé sekce jsme zvolili nejtvrdší pneumatiky, a i když nám to někteří rozmlouvali, nakonec se to ukázalo jako dobrá volba. Na některých rychlostních zkouškách jsme si i sami sobě dost nadělili v porovnání s prvními průjezdy. I když bylo velké horko, závody byly hezké a my se pěkně svezli,“ přiblížil průběh prvního soutěžního dne Michal Horák.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Do nedělní etapy, která se započítávala pouze do velkého mistráku, vyrazilo 54 dvojic. I tady bylo původně osm rychlostních zkoušek, ale druhý průjezd RZ Choryně byl zrušený pro vysoký rychlostní průměr z prvního kola. Start první ranní zkoušky byl posunut a zahřáté pneumatiky zchládly. Dobrá nálada ve voze byla rázem ta tam. „Jak dobře skončila sobota, tak neděle začala úplně naopak. Bohužel jsme zvolili nejtvrdší pneumatiky, což nás vytrestalo hned na první erzetě, která měla zpoždění kvůli oleji vyteklému na trať. Takže zahřáté pneu úplně zchládly a nezdar v úvodu etapy dovršila časoměřička na startu zkoušky, která nám strčila do okýnka kartu deset vteřin před „celou“ se slovy „Už jedete.“. Tato situace byla strašně hektická a neobvyklá a nejenom mne dost rozhodila. Tím byla poznamenána nálada v autě na celou etapu a já necítil žádnou radost z jízdy. Nedělní část byla ovšem z naší strany hlavně o získání dalších zkušeností a tento cíl jsme splnili. Dalším závodem bude rally Vyškov, což je taky charakterem rychlostních zkoušek docela rychlý sprint. Věřím, že už budeme zúročovat informace a zkušenosti z nového auta. Vím, že máme velké rezervy, a vím, kde jsou, a neradi bychom ukončili sezónu nějakou hloupou chybou,“ uvedl k nedělní části závodu a zároveň nastínil další program týmu Michal Horák. Posádka Michal Horák – Ivan Horák přes všechny peripetie a velké horko úspěšně zvládla všechny rychlostní zkoušky. V cíli byla klasifikována na 13. místě absolutní klasifikace a 11. místě ve třídě 2. Pro úplnost zbývá dodat pouze termín Rally Vyškov a ten je 12. září.