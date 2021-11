Minařík Racing úspěšný v Košicích i ve Vsetíně

Jelikož hodnocení MČR bylo již rozhodnuté, vydal se René Dohnal místo startu na Rally Pačejov bojovat na Slovensko, kde byla posádka ve hře o titul mezi dvoukolkami jak slovenského šampionátu, tak Zóny Střední Evropy. Před startem soutěže René s Romanem absolvovali krátký test, kde se výborně naladili na závod. Do Košic se sjela silná konkurence, protože soutěž byla započítána hned do několika šampionátu, ale ani toho se kluci nezalekli. Již před startem závodu si René s Romanem zažádali o dvouminutový odstup na pomalejší posádku startující před nimi, ale ani to nestačilo. Hned na dvou RZ česká dvojice tu polskou dojela. „Závod jsme rozjeli ve velkém tempu. Na první RZ jsme sice měli v poslední zatáčce krizovku, ale ustáli jsme ji. Druhá erzeta se nám taky povedla a nerozhodilo nás, že jsme dojeli polského závodníka startující před námi. Následující měřené úseky se jely již za tmy. Rampa na našem Peugeotu nesvítila ideálně, špatně se odhadovaly brzdné body, ale i náročné úseky na rozbité trati jsme zvládli bez chyb. Bohužel na čtvrté RZ jsme opět dojeli poláka, který nás po chvíli pustil, ale ztratili jsme za ním dost času. Přesto jsme sobotní etapu vyhráli mezi dvoukolkami a byli blízko zisku titulu. Nedělní etapa probíhala v poklidu, mechanici museli jen vyměnit brzdové kotouče, které nevydržely dlouhé stání v cíli RZ Jahodné kvůli problému se zapisováním časů. Bohužel v poslední sekci odstoupili naši největší soupeři, bratři Švecové. Závěrečnou RZ jsme projeli, auto dovezli do cíle bez škrábanců a vyjeli jsme si slovenský titul ve dvoukolkách. Zároveň jsme zvítězili ve třídě CEZ3 v rámci Zóny Střední Evropy. Chtěl bych poděkovat týmu za skvěle připravený vůz po celou sezonu, sponzorům i rodině za podporu. Velký dík patří také Romanovi za perfektně odvedenou práci na každé soutěži,“ řekl René Dohnal. V absolutním pořadí Rally Košice posádka dojela na 11. příčce.

S Renaultem Clio Sport si premiéru v rally odbyla Paulína Poláčková. Sobotní etapu Rally Košice slovenská závodnice absolvovala v rámci demonstrační jízdy, která sloužila jako tak zvaná rally škola. V nedělní sekci posádka Poláčková – Podobník už nastoupila do regulérního závodu a byla hodnocena. Svůj první závod Paulína dokončila a v cíli se umístila na druhém místě ve třídě 7.

Minulý víkend se Slušovický tým přesunul do Vsetína a okolí, kde se jel poslední podnik jednodenních závodů. Na start se postavily dvě dvojice, které usedly do vozů z dílen Minařík Racing. Stejně jako na Barum rally, tak i ve Vsetíně Peugeot 208 Rally4 pilotoval Jaromír Tarabus, kterého tradičně navigoval Daniel Trunkát. Tarabus ukázal, že závodit nezapomněl a na posledním sprintu sezony zvítězil mezi dvoukolkami i ve třídě 5. V absolutním pořadí závodu se posádka umístila na velmi slušném 6. místě. „Samozřejmě jsme spokojeni s výsledkem. Začátek tady nebyl úplně výkonově ideální. Měli jsme rušivý problém v podobě uvolněného kablíku od interimu, který se mi míhal před očima a já díky ztrátě pozornosti trefil antikat. Naštěstí jsme neměli defekt, ale zničili jsme ráfek, takže po první erzetě jsme museli přezouvat. Druhá runda rychlostních zkoušek již byla bez problémů, výsledek je slušný, jsme spokojeni,“ uvedl v cíli Jaromír Tarabus.

Druhým vozem ze slušovického týmu byl Renault Clio Sport, do kterého se posadil tentokrát Pavel Řihák. Na sedadlo spolujezdce usedl František Andrys, kterého známe spíše z druhé sedačky závodního vozu. „Pavel je výborný jezdec. Role spolujezdce pro mne byla nová, musel jsem si zvyknout na Pavlovu razantní jízdu, ale myslím, že jsme si v autě sedli. Díky Pavlovi jsem poznal hranice Clia a závod jsme si společně užili,“ popsal spolujezdeckou zkušenost František Andrys. A jak celý závod dvou jezdců v autě viděl Pavel Řihák? „Můj spolujezdec nemohl a tak jsem si na vlastní zkušenost vyzkoušel, že navigátorů je nedostatek. Mluvil jsem s několika lidma a nikdo nemohl. Na doporučení Luby Minaříka jsem oslovil Františka Andryse a i když je to pilot, tak na nabídku kývnul. Chvíli jsme si na sebe zvykali, ale nakonec jsme si závod užili na jedničku. Renault Clio jede podstatně méně než Honda, ale lépe se řídí. Co se závodu týče, tak nás přibrzdila policejní kontrola, kterých bylo si myslím až moc. Odnesli jsme to pokutou za zahřívání pneu a hlavně šesti minutovým pozdním příjezdem do časovky. Na druhou stranu bych chtěl pochválit pořadatele, za relativně dobře zvládnuté situace při haváriích, kterých bylo hodně. Celkový dojem je dobrý, pěkně jsme se svezli, počasí vyšlo a výsledek pro nás nebyl až tak prvořadý,“ řekl Pavel Řihák. Posádka Řihák – Andrys dokončila Rally Vsetín na stříbrné pozici ve třídě 8 a absolutně dvojice obsadila 29. příčku v hodnocení Rallysprint série.