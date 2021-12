Mika s Andrysem v cíli Mikulášské rally

Stejně jako při Rallysprintu Kopná do Peugeotu 208 Rally4 usednul Mojmír Mika. Tentokrát mu rozpis četl Kamil Malaník. Posádka se od prvního ostrého kilometru dostala na vedoucí pozici ve třídě 5, kde zůstala až do konce závodu. „Mikulášskou rally jsme si nechtěli nechat ujít, obzvlášť když se tři rychlostní zkoušky jeli přes moji rodnou vesnici – Podkopnou Lhotu. S Peugeotem jsme měli něco málo už odjeto při Kopné, takže to nebyl úplný krok do neznáma. Počasí slibovalo mokro a sníh, ale tak je to skoro pokaždé při mém občasném startu. Po zahřívacím kole na dostihovce jsme do RZ Bernardýnská šli s cílem zajet co nejlepší čas na domácím testu. Avšak díky přemíře snahy jsem nedobrzdil do retardéru, musel jsem couvat a ztráta byla asi 15 vteřin. Je fakt, že to nesmírně klouzalo všude a všem. Další průjezdy jsme jeli už na pohodu, protože ztráta 15 vteřin na 5 kilometrech se těžko dohání. Radost po projetí poslední RZ byla obrovská, protože na tak kluzkém asfaltu jsem ještě nejel. Mikulášskou rally to začalo a na stejném místě moje kariéra také skončila. Chtěl bych poděkovat kamarádům, že mne podpořili při mých startech. Velké díky míří za Kamilem Malaníkem, za super spolupráci v autě. Díky patří také týmu Minařík Racing za perfektně připravené auto. Nesmím zapomenout poděkovat rodině za pochopení a podporu při závodech,“ uvedl Mojmír Mika. Posádka Mika – Malaník v cíli závodu obsadila 15. místo absolutního pořadí a vyhrála ve třídě 5.

Do druhého vozu ze slušovického týmu usednul František Andrys. Společně s Janem Bursou závodili s Renaultem Clio Sport. Dvojice Andrys – Bursa soutěž dokončila na 44. místě absolutního pořadí a ve třídě 8 se posádka umístila na 4. příčce. „Letos jsme se na Mikulášskou rally s Honzou Bursou těšili, pro Honzu to byl první závod v Renaultu Clio. Do soutěže jsme šli s cílem si závod co nejvíce užít. První etapa nám vyšla a časy nebyly vůbec špatné. Počasí po celou dobu závodu bylo skoro zimní a tak to pořádně klouzalo. Škoda, že nám na poslední erzetě zhasnul motor, naštěstí jsme jej po chvíli nastartovali a dojeli do cíle, kde jsme obdrželi vysokou penalizaci a v pořadí se propadli na předposlední místo. Závod jsme si pořádně užili, což bylo hlavní. Chtěl bych opět poděkovat týmu Minařík Racing za skvělou přípravu Clia a pořadatelům za dobře uspořádanou soutěž,“ řekl po závodě František Andrys.

Jelikož je Rallysprint v Praze zrušený, celý tým Minařík Racing se již nyní připravuje a střádá síly na další sezonu.