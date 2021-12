Mikuláš uzavřel domácí sezonu v rally, vítězem se stal Bisaha

Letošní VHS Mikuláš Rally Slušovice měřila celkem 90,15 km a obsahovala 6 rychlostních zkoušek v celkové délce 24,93 ostrých kilometrů na úsecích Dostihovka okruh, Bernardýnská a Mikulášská. Závěrečná erzeta Bernardýnská z Trnavy do Kašavy se jela jako Power Stage, posádkám byly uděleny bonusové vteřiny za umístění na 1. až 5. místě absolutního pořadí. V okolí Slušovic a Podkopné Lhoty panovalo po pátečním sněžení chladné počasí. Trať byla na řadě místech mokrá, hodně kluzká, ztížená i vytahaným blátem a velmi důležitou roli hrála správná volba pneumatik. Ze startu se omluvil pětinásobný vítěz slušovické show Tomáš Kostka, nepřijeli ani slovenští hosté Jaroslav Melichárek (oba Škoda Fabia Rally2 Evo) a Vladimír Hanuš (Hyundai i20 R5). Diváci však nebyli ochuzeni o řadu kvalitních jezdců ve startovním poli a rozhodně se bylo nejen kolem slušovické dostihové dráhy na co dívat se.

Mikuláš Rally (CZ) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Velmi rychle začaly slušovickou show mladé pušky. Při dopoledním rozjezdu na okruzích kolem dostihovky byl nejrychlejší Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5), ale hned na druhé rychlostní zkoušce měl defekt a ztratil více než půl minuty. Do vedení se dostal další dravý mladík Adam Březík (Škoda Fabia R5), který zajel dva nejrychlejší časy a vybojoval si v polovině soutěže více čtyřvteřinový náskok před Martinem Vlčkem. Technická závada však vyřadila lídra soutěže po čtvrté erzetě, kde přišla ztráta téměř třiadvaceti vteřin. „Auto přestalo zatáčet doleva, dvakrát jsme couvali, proto přišla ta ztráta,“ řekl Adam Březík, vítěz posledního mistrovského rallysprintu ve Vsetíně.

Mikuláš Rally (CZ) | foto: www.rallyzone.cz | Procházka, Milan

Před závěrečnou rundou erzet byli ve vedení Martin Vlček a Ondřej Bisaha, oba jezdce dělilo od sebe pouhých 0,5 vteřiny! Kroměřížský Bisaha se prodral do čela o pouhých 0,2 vteřiny a vše rozhodl třetí průjezd úsekem na Kopné, který se jel zároveň jako Power Stage. Zde byl Bisaha o 1,5 vteřiny rychlejší než Vlček, navíc si vyjel ještě bonusovou vteřinu. „Výsledek skvělý, i přesto že jsme neodhodlali k čisté jízdě a jeli hlavně atraktivně pro fanoušky podél rychlostních zkoušek. První erzetu na okruhu jsme jeli bokem pro diváky. Snažil jsem se držet smyk, proto jsem byl překvapen velmi dobrými časy. V závěrečném servisu jsme dali nové gumy a vybojovali první příčku,“ pověděl devětatřicetiletý Ondřej Bisaha.

Martin Vlček druhým místem zpečetil triumf vozů značky Hyundai. Na mikulášské exhibici dosáhl druhý nejlepší výsledek, před čtyřmi lety tady vyhrál. „Na zdejší poměry to klouzalo více než obvykle. Jsem překvapený, jaké velmi dobré časy jsme zajížděli. Musím poděkovat pánům Minaříkům, že i v této složité době uspořádali skvělý podnik. Napříč všem opatřením i zákazům to nevzdali a mohli jsme tady všichni startovat,“ složil poklonu pořadatelům osmačtyřicetiletý jezdec z Příboru.

Mikuláš Rally (CZ) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Bronzovou příčku obsadil zádveřický jezdec Antonín Tlusťák, který už většinu času věnuje kariéře dcery Kláry v motokárách. „Jsem nadmíru spokojený, třetí příčka je nad očekáváním. Jel jsem s kluky v čele s Dominikem Stříteským na těžkých erzetách ve vteřinkách. Dobře jsme obuli gumy, rally si zkrátka nyní užívám,“ uvedl zádveřický jezdec. Z předních jezdců odstoupil na 3. RZ Tomáš Ondrej ze Slovenska (Škoda Fabia Rally2 Evo), který havarovoval ze čtvrtého místa, zatímco dodatečně přihlášený Jan Dohnal (Ford Fiesta RS WRC) odstoupil ze zdravotních důvodů hned na začátku soutěže.

Mikuláš Rally (CZ) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Hned pod stupni vítězů skončil „defektový smolař“ Dominik Stříteský, pátý dojel při svém comebacku Robert Kořístka (Ford Fiesta R5 MkII), šestý skončil Štěpán Zabloudil (Škoda Fabia R5), který se objevil za volantem vedle Vlastimila Dědice na místě spolujezdce. Sedmý dojel Martin Šikl (Škoda Fabia Rally2 Evo), osmý při návratu Martin Bujáček (Hyundai i20 R5), devátý Petr Kačírek (Škoda Fabia R5) a desítku nejlepších uzavíral Lukáš Lapdavský ze Slovenska na voze Mitsubishi Lancer Evo IX.

Mikuláš Rally (CZ) | foto: www.rallyzone.cz | Procházka, Milan

Početní fanoušci rallysportu viděli ve Slušovicích hezké průjezdy i mezi jezdci na vozech s jednou poháněnou nápravou. Zde byl nejrychlejší Daniel Polášek (Ford Fiesta Rally4), s odstupem 5,7 vteřin skončil druhý Peter Surovič (Peugeot 208 R2), třetí dojel Martin Narovec (Ford Fiesta Rally4). „Pomalu jsem se dostával do tempa, protože na minulých závodech jsem měl nehodu. Hodně to klouzalo, dokonce více než bych čekal. Mám nového spolujezdce, který jede vůbec první rally, takže hlavně předávám zkušenosti. Byla to show, chtěli jsme dobře zakončit sezonu, což se povedlo. Příští rok mám v plánu startovat opět v rámci mistrovství Evropy,“ řekl Daniel Polášek. V hodnocení historických automobilů neodstartoval do soutěže největší favorit Vlastimil Neumann s vozem Ford Escort RS Cosworth. Rally suverénně ovládl mezi historiky Vratislav Hýbner (Ford Sierra Cosworth).

Mikuláš Rally (CZ) | foto: www.rallyzone.cz | Procházka, Milan

Celkem bylo převzato po technické přejímce 56 vozů z původně 66 přihlášených. Na startu se objevilo 54 posádek, v cíli bylo klasifikováno 45 soutěžících.

Konečné pořadí 11. VHS Mikuláš Rally Slušovice 2021:

1. Ondřej Bisaha, Jakub Navrátil (Hyundai i20 R5) 18:51,2 min

2. Martin Vlček, Karolína Jugasová (Hyundai i20 N Rally2) + 2,7 s

3. Antonín Tlusťák, Michal Večerka (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 33,1 s

4. Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia R5) + 40,6 s

5. Robert Kořístka, Michal Drozd (Ford Fiesta R5 MkII) + 1:15,1 min

6. Vlastimil Dědic jr., Štěpán Zabloudil (Škoda Fabia R5) + 1:31,1 min

7. Martin Šikl, Ivo Vybíral (Škoda Fabia Rally 2 Evo) + 1:42,0 min

8. Martin Bujáček, Zdeněk Omelka (Hyundai i20 R5) + 1:48,7 min

9. Petr Kačírek, Petra Řiháková (Škoda Fabia R5) + 1:49,7 min

10. L. Lapdavský, J. Lapdavský (SVK, Mitsubishi Lancer Evo IX) + 2:17,9 min

Pořadí v hodnocení dvoukolek (2WD):

1./11. Daniel Polášek, Martin Brodecký (Ford Fiesta Rally4) 21:20,3 min

2./12. Peter Surovič, Jiří Růžička (Peugeot 208 R2) + 5,7 s

3./13. Martin Narovec, Lucia Laurincová (CZE/SVK, Ford Fiesta Rally4) + 24,2 s

Pořadí v kategorii historických automobilů (HA):

1./20. Vratislav Hýbner, M. Neumannová (Ford Sierra Cosworth) 23:07,2 min

2./34. Vlastimil Mikel/Štěpán Chludil (LADA 1600 R) + 2:13,4 min

3./35. Patrik Silber/Kateřina Plívová (LADA 21011 MTX Rally) + 2:19,2 min

Vyhrané RZ:

2 – A. Březík, Bisaha, 1 – Stříteský, M. Vlček