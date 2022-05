Erik Cais obhájil prvenství na Kopné

Dvaadvacetiletý pravidelný účastník WRC2 Erik Cais zvítězil stylem start, cíl a do galerie vítězů populární Kopné se zapsal podruhé. Pro diváky v České republice to byla jedna z mála možností vidět Caise na domácích tratích, další start plánuje až koncem srpna při evropské barumce. Do Slušovic přijel rozjetý z náročné Chorvatské rally a jediný, kdo s ním držel krok byl Adam Březík. Cais si vyjel hned na začátku soutěže náskok deseti vteřin, který postupně navýšil po 5. rychlostní zkoušce až na 22,6 vteřiny. V cestě za obhajobou ho nezbrzdil ani defekt při závěrečném průjezdu Kameňákem. „Naštěstí jsme měli náskok a výhru nám to neohrozilo. Rally jsme si velmi užili a jsme rádi, že se nám podařilo obhájit vítězství. Kopná je velmi prestižní soutěž, jeden z nejkrásnějších rallysprintů a výhra má pořád svou značnou váhu. Shodou okolností nás loni postihl na Kameňáku rovněž defekt. Bylo to velmi podobné jako loni, nicméně letos se jelo na suchu a tempo bylo ještě vyšší. Dan Trunkát si soutěž neuvěřitelně užil, měli jsme krásný a povedený víkend,“ pověděl v cíli šťastný Erik Cais, který nyní pojede šotolinové rally světového šampionátu v Portugalsku a na Sardinii.

Další mladík Adam Březík se ukázal ve velmi dobrém světle a potvrdil, že dokáže jet hodně rychle. Soutěž pojal jako výborný test před Rallye Šumava Klatovy. „Jeli jsme tak, abychom neudělali chybu a dovezli auto v pořádku až do cíle. Za tři dny odjíždíme na Šumavu, což je pro nás v tuto chvíli prioritní,“ vysvětlil šestadvacetiletý Březík.

Cais s Adamem Březíkem si jeli vlastní soutěž a zbytek startovního pole bojoval až o třetí příčku. Tu získal Vojtěch Štajf, který přesedlal od historiků opět do moderního vozu VW Polo GTi R5. Před čtvrtým jezdcem v pořadí Martinem Vlčkem (Hyundai i20 N Rally2) měl v cíli náskok 11,7 vteřiny. Příjemným překvapením bylo páté místo okruháře Aleše Jiráska (Škoda Fabia R5), šestý dojel Ondřej Bisaha (Hyundai i20 R5), kterého zbrzdil v samotném závěru defekt.

Úvodní díl rallysprintové série suverénně vyhrál Jaromír Tarabus (Peugeot 208 Rally4). Před druhým jezdcem v pořadí měl náskok více než minuty a půl. „Tratě byly klasicky na Kopné velmi těžké. Svezli jsme se parádně, i když párkrát jsem jel až na hranici limitu. Soutěž jsme si okořenili výhrou ve dvoukolkách. V závěru nám ještě praskl výfuk a bylo nám líto odstoupit, i když nám o body do šampionátu nejde, protože neabsolvujeme sprintové podniky. Příští týden jedu Šumavu a poté Český Krumlov. Chceme startovat na vybraných závodech velkého šampionátu v rámci Peugeot Cupu,“ řekl vítězný Tarabus.

Druhé místo v konečném účtování obsadil Martin Mottl (Opel Corsa Rally4): „Soutěž byla skvělá i vzhledem k suchému počasí. Nesnáším vodu a některé úseky byly hodně rozbité. Ale užili jsme si soutěž a navíc nám ještě cinklo. Míra Tarabus se nedal porazit, protože se jedná o jezdce evropského formátu. Byl jsem třetí na ČMPR, tady jsem druhý, ale beru to jako velké vítězství.“

O umístění na medailových stupních přišel v samotném závěru Matěj Kamenec (Škoda Fabia Kit Car), který však na poslední rychlostní zkoušce skončil v příkopu a ze soutěže odstoupil. O třetí místo bojovali Daniel Polášek a Kryštof Zpěvák (oba Ford Fiesta Rally4). Kvůli havarovanému vozu Kamence jim byl na závěrečném testu přidělen shodný náhradní čas a pořadí platné po šesté rychlostní zkoušce zůstalo až do cíle. Ve prospěch Poláška nakonec rozhodly čtyři vteřiny.

Hodnocení úvodního dílu značkového seriálu Čermák a Hrachovec ADAM CUP 2022 vyhrál Jakub Jančík, další medailová místa obsadili Dominik Jakeš a Tomáš Arnošt. Ohlasy jezdců z čela startovního pole jste mohli sledovat v živém vysílání prostřednictvím facebookového profilu Rallysprintu Kopná a můžete je zhlédnout i zpětně.

V rámci 27. RENTOR Rallysprint Kopná 2022 bylo převzato po přejímkách 92 posádek z původně 95 přihlášených. Do cíle přijelo celkem 69 soutěžících, když klasifikováno bylo 62 soudobých vozů a 7 historiků. Další soutěží šampionátu v rallysprintech bude začátkem června Lak Racing Rallye Plzeň (3. – 4. 6.)

Konečné pořadí 27. RENTOR Rallysprint Kopná 2022:

1. Cais, Trunkát (Ford Fiesta R5 MkII) 37:02,8 min

2. A. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) + 17,0 s

3. Štajf, Rajnoha (Volkswagen Polo GTi R5) + 1:24,1 min

4. Martin Vlček, J. Novák (Hyundai i20 N Rally2) + 1:35,8 min

5. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) + 1:43,5 min

6. Bisaha, Kiška (Hyundai i20 R5) + 2:20,0 min

7. Trněný, Doerr (CZE/DEU, Ford Fiesta R5) + 2:22,0 min

8. J. Černý, Jindra (Ford Fiesta Rally3) + 2:37,1 min

9. Trnovec, Staněk (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 2:47,7 min

10. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 3:10,4 min

Vyhrané RZ: 4 – Cais, 3 – A. Březík

PIRELLI Rallysprint série (RSS):

12./1. Tarabus, Blažek (Peugeot 208 Rally4) 40:25,9 min

16./2. Mottl, Šmíd (Opel Corsa Rally4) + 1:36,3 min

18./3. Polášek, Janovská (Ford Fiesta Rally4) + 1:42,8 min

19./4. Zpěvák, Navrátil (Ford Fiesta Rally4) + 1:46,8 min

21./5. Lehký, Kotál (Ford Fiesta Rally4) + 2:02,4 min

Pohár 2+:

1. Cais, Trunkát (Ford Fiesta R5 MkII) 37:02,8 min

2. A. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) + 17,0 s

3. Štajf, Rajnoha (Volkswagen Polo GTi R5) + 1:24,1 min

4. Martin Vlček, J. Novák (Hyundai i20 N Rally2) + 1:35,8 min

5. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) + 1:43,5 min

Pohár pořadatele:

1. Hanuš, Čech (SVK, Hyundai i20 R5) 41:15,8 min

2. László, Berendi (HUN, Renault Clio Rally4) + 1:09,1 min

3. Loof, Eichenauer (DEU, Ford Fiesta Rally4) + 1:53,0 min

Čermák a Hrachovec ADAM CUP 2022:

1. Jančík, Jurčík (Opel Adam Cup) 44:26,6 min

2. D. Jakeš, Baďura (Opel Adam Cup) + 10,1 s

3. Arnošt, Kunst (Opel Adam Cup) + 25,2 s