Druhá příčka z Kopné příslibem na Šumavu

S třemi nejrychlejšími časy a druhým místem absolutně dokončili Adam Březík s Ondřejem Krajčou domácí Rallysprint Kopná. Soutěž s centrem v okolí Slušovic nabídla porci náročných rychlostních zkoušek, které patří v rámci Rallysprint Série k tomu nejtěžšímu u nás. Test Kameňák pak posádky absolvovaly dokonce třikrát.

„To potvrzuji, Kopná jednoznačně patří k nejnáročnějším sprintům, navíc se po dlouhé době jela absolutně za sucha. Poslední ročníky jsem si pamatoval vždy přechodné podmínky, v tomto to bylo zase něco nového. Jezdecky jsem očekával, že otočení Kameňáku bude trochu příjemnější, ale ve finále mi přišel možná nebezpečnější. Všechna těžká místa, snad asi kromě jednoho, se za této podoby jely z kopce. Ale určitě kvituji, že se erzety nejezdí stále ve stejném směru…

Co se týká průběhu, Erik byl na Kameňáku hodně rychlý. I když jsem doufal, že ten rozdíl možná nebude až tak velký. Ale my jsme šli do závodu s jasnou strategií jet naprosto v klidu, bez rizika. Soutěž jsme opravdu pojali jako test na Šumavu. Do každé sekce jsme vyráželi s úplně jinak nastaveným autem, abychom poznali rozdíl a vyzkoušeli, co nám nejvíce sedí. Za této situace průběh závodu, třeba dva nejrychlejší časy na Březové, a celkové druhé místo rozhodně potěšilo,“ okomentoval start na Kopné Adam Březík.

“Ke Kopné jsme přistupovali jako k testu před Šumavou. Nechtěli jsme zbytečně poškodit auto. To se nám povedlo a druhé místo bereme všemi deseti,” popsal svůj pohled navigátor Ondřej Krajča.

Posádku i mechaniky Samohýl ŠKODA Teamu čeká v rychlém sledu už několikrát zmíněná Rallye Šumava Klatovy. V rámci přípravy proběhne před startem ještě ve středu celodenní test na Lipně.

„Tam chceme doladit poslední detaily, co se nestihlo na Kopné. Hlavně naše poznatky vyzkoušet na jiném charakteru trati. A pak se už přes seznamovací jízdy začneme naplno věnovat Šumavě. Zdebořickou a Mlázovskou rychlostku znám z loňska, vím co čekat i od zajímavého testu Keply, který se pojede opačně. A stejně tak si v opačném směru vyzkoušíme i klasický Koráb, na který se osobně těším. Na Šumavě musíme dojet do cíle a k tomu bychom rádi figurovali v Top5,“ odkrývá karty Adam Březík.

“Vypadá to, že by podle předpovědi mohla opět nastat loterie ve volbě pneumatik. Každopádně se do Klatov moc těšíme,“ předpovídá Ondřej Krajča.

Rallye Šumava Klatovy odstartuje v páteční podvečer (6. května) Klatovským okruhem, celkem čeká na posádku Samohýl ŠKODA Teamu dvanáct rychlostních zkoušek o celkové délce více než 160 km. V cíli klatovské soutěže budou nejrychlejší dvojice očekávány 8. května po 14. hodině.

Samohýl ŠKODA Team, tiskový servis

Tomáš Plachý