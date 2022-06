Agrotec Petronas rally zve na tradiční taháky

Téměř dvě desítky kilometrů šotolinových úseků v průběhu AGROTEC PETRONAS rally 2022! To je jeden z tradičních taháků, proč se do Hustopečí vrací soutěžní posádky i fanoušci. Letošní start se neúprosně blíží, první vůz sjede ze startovní rampy v pátek 17. června 2022 v 18 hodin. Dvoudenní hustopečská soutěž je zařazena do Mistrovství FIA Zóny střední Evropa (CEZ), českého a slovenského šampionátů v rally a v rally historických vozidel.