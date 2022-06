Hustopečský start se dvěma citelnými ztrátami

Agrotec Petronas rally Hustopeče je na české poměry specifickým závodem. S porcí šotolinových úseků nemá obdobu. U této rally potřeba vyzdvihnout i kompaktnost, s červnovým termínem jsou na jižní Moravě spojena i úmorná vedra. A letošní sedmnáctý ročník nebyl výjimkou. V pátek se startovalo až po 18. hodině, kdy teploty začaly mírně klesat, ale v průběhu sobotní etapy si posádky užily vysokých teplot v kokpitech závodních vozů nadmíru.

„Každý rok se na start v Hustopečích moc těším. Je to v rámci českého mistráku příjemné zpestření, jde charakterem o zcela jiný závod. Navíc letos pořadatelé našli i nové úseky, za což je jim vždy nutné poděkovat,“ vrací se k hustopečskému startu Adam Březík.

Adam Březík s Ondřejem Krajčou na tvrdém slicku od Michelinu začali čtvrtým časem. V těsném sledu za vedoucí trojicí, se skalpem Stříteského a slovenského multišampióna Poláka Grzyba. V desítce však dlouho nepobyli, když je na druhé zkoušce postihl defekt pneumatiky. Posádka musela najít vhodné místo na výměnu, po které dorazila do cíle testu se ztrátou 2,5 minuty. To znamenalo propad ze čtvrtého na 44. místo průběžného pořadí a ztrátu nadějí na boj o Top5.

Tři páté časy v noční sekci potvrdily původní ambice Adama s Ondřejem, díky tomu se posunuli o třicet míst dopředu, na čtrnácté místo absolutně, se ztrátou 3,5 minuty na prvního.

„Chtěli jsme začít mezi nejlepšími, první erzeta skončila nad naše očekávání. Bohužel na dvojce přišel defekt. Probírali jsme i onboard, ale nezjistili jsme, co bylo příčinou. Defekt jsem zpozoroval v úzké lesní pasáži, kde nebyl prostor na zastavení. To nás také stálo cenné sekundy. Výměnu kola jsme totiž provedli až v diváckém místě u rozhledny.

Rally Hustopeče (CZE) | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

Co se týkalo noci, obávali jsme se nejhoršího, ale nakonec mi závodění v první sekci přišlo mnohem zrádnější. Kombinace prachu a slunka byla zákeřnější než prachu a tmy. To platilo hlavně pro Kurdějov. Nejhorší viditelnost byla asi na testu Vlčí Dolina, v pasáži údolím, ale to byl jen několik stovek metrů. Za sebe bych samozřejmě dvě minuty bral, ale rozhodnutí, které padlo, jsem akceptoval," reagoval na první den Adam Březík.

Sobota nabídla podobný scénář. Reprezentanti Samohýl ŠKODA Teamu zajeli na celkem šesti měřených testech čtyři čtvrté časy a jeden pátý. Po RZ8 byli jen 5,1 vteřiny od první desítky. Jenže v prvním průjezdu nejdelší zkoušky soutěže Diváky (RZ9) přišla druhá ztráta. Technický problém znamenal v jejím průběhu více než pětiminutovou stopku Fabie R5 a opětovný propad do třetí desítky. Závěrečným finišem se alespoň Adam s Ondřejem posunuli na bodované příčky v rámci českého šampionátu, kdy je hodnocena nejlepší patnáctka.

Rally Hustopeče (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

„Na servomotorku u klapky praskly na ozubeném kolečku dva zuby, do motoru nešel vzduch, a tak se zastavil. Po resetu auto zázrakem naskočilo a pokračovali jsme. Jen z toho vyplynula ještě citelnější ztráta.

Z Hustopečí jsme tak odjeli spokojeni a zároveň zklamáni. Utvrdili jsme se v tom, že jsme schopni jezdit rychlé časy, což pro nás bylo důležité. Na druhou stranu pro nás závod skončil jen s minimem bodů do českého mistráku. Vzhledem k nasazení celého týmu to vždy zamrzí," okomentoval hustopečský start Adam Březík.

Rally Hustopeče (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

"Do Hustopečí se každý rok těším, jelikož svojí charakteristikou je odlišný od ostatních závodů. Připraveni jsme byli výborně, což se ukázalo na prvním testu, pak přišel smolný defekt a velká ztráta. Druhý den jsme ještě chtěli zaútočit na první desítku, což se nám dařilo do chvíle, než se nám auto zastavilo. V poslední sekci jsme si hezky zazávodili a potvrdili si, že se pomalu přibližujeme prvním třem, což nás hodně těší. Děkujeme mechanikům za super nasazení a všem, co nás podporují," doplnil spolujezdec Ondřej Krajča.

Dalším závodem MČR v rally 2022 bude Rally Bohemia Mladá Boleslav ve dnech 8.–10. července 2022, kde nebude chybět ani posádka dealerského Samohýl ŠKODA Teamu.