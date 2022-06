DVOJICE T&T OVLÁDLA ROZPÁLENÉ HUSTOPEČE

První etapa se nesla v duchu příjemného počasí, to pravé Hustopečské peklo přišlo až v sobotu. Vysoké teploty dávaly zabrat technice, jezdcům i mechanikům. Nicméně horko patří k této jihomoravské soutěži stejně jako skvělá atmosféra a nádherné rychlostní zkoušky. Díky kompaktnímu formátu s minimálními přejezdovými vzdálenostmi je celá soutěž odjetá za 24 hodin.

Pro Jaromíra Tarabuse a především jeho navigátora Daniela Trunkáta jsou Hustopeče domácím závodem. To byl jeden z hlavních důvodů, proč přijela tato zkušená posádka s úplně novým designem svého vozu. Černočervená kombinace byla na tratích nepřehlédnutelná, stejně jako jízda Jaromíra Tarabuse. Ten za sebou nechal mnoho silnějších čtyřkolek, což bylo obdivuhodné zejména na šotolinových úsecích. „Jelo se nám dobře, bez větších problémů. Pochopitelně pár menších krizovek jsme měli, ale nic velkého. V některých pasážích jsme se dostali na limit auta a pneumatik, naproti tomu vím o místech, která by se dala zajet rychleji. Škoda, že nepřijelo víc soupeřů, třeba Dominik Brož nebo Honza Talaš tady bývají vždy velmi rychlí. V každém případě jsem s výsledkem spokojený, nejen v cupu a dvoukolkách, ale dařilo se nám zajíždět solidní časy i v absolutním pořadí. Navíc za námi přijelo hodně fanoušků, takže jsme si Hustopeče opravdu užili,“ zhodnotil průběh soutěže Jaromír Tarabus.

„Hustopeče jsou velmi specifické a krásné. My máme rádi šotolinu a noční erzety, takže tahle kombinace nám v pátek hodně pomohla. V šesté rychlostní zkoušce jsme byli dvanáctí absolutně, s dvoukolkou na šotolině. Třetí vítězství v řadě je super výsledek a už se těšíme na Bohemku,“ doplnil Daniel Trunkát.

Druhou posádkou v cíli byla polská dvojice Filip Pindel a Krzysztof Pietruszka, která se letos účastní kompletního seriálu Peugeot Rally Cup. „Byla to tvrdá a náročná rally, která nám přinesla spoustu nových zážitků. Během těchto dvou relativně krátkých, ale intenzivních dnů, jsme museli bojovat s mnoha problémy. Ne všechno šlo podle našich představ, ale byla to cenná lekce. Udělali jsme pár chyb, ale bojovali až do konce, a nakonec si z Hustopečí odvážíme dobrý výsledek a slušné body. Velmi unavení, ale šťastní jsme přejeli cílovou rampu. Celý tým odvedl skvělou práci, za což jsem velmi vděčný. Nyní si krátce odpočineme a začneme analyzovat, co můžeme udělat lépe. Učení nikdy nekončí, těšíme se na další výzvy.“

Třetí místo obsadila bratrská dvojice Kamil a Erik Švecovi ze Slovenska, která startovala s původním provedením Peugeotu 208 R2. „Účast v Peugeot Rally Cupu je nová zkušenost, jinak jsme ale věděli, co nás v Hustopečích čeká. Vysoké teploty daly zabrat nám i autu. Přibyly šotolinové úseky, a naopak bylo méně antikatů, takže soutěž měla rychlejší charakter. První den jsem se nemohl dostat do tempa, druhá etapa nám sedla lépe. Vítězství ve třídě 6, druhé místo ve slovenských dvoukolkách a třetí příčku v cupu považuji za velmi dobrý výsledek,“ prozradil Kamil Švec.